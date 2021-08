Barnens vittnesmål om övergrepp föll i skymundan under metoo-upprop: Största subkategorin också i Svenskfinland

Plötsligt nyper min gudfar mig i bröstet som ännu är en liten flickas bröst. Han tar tag runt min midja och säger att han ska lära mig simma, fast jag kan simma. Han för in ett finger under baddräktens kant och ner mot min slida, han håller mig i skruvstäd och håller så hårt att det tar ont. Han trycker sitt underliv mot mina ben och jag känner att det är hårt och han trycker och trycker och gnider sig mot mitt ben. Jag försöker komma loss men han släpper inte. Jag försöker spjärna emot men han håller mig och för in ett finger i mig. Det gör ont och jag skriker till och han ler och trycker fingret längre in. Jag dör inombords. Spjärnar inte emot längre. Jag är tyst och rädd och tänker på min gudmor som kokar nypotatis och som inte hör min tysta gråt.