"Otroligt" chansrikt i fotbollsettans toppmöte – Jaro och EIF kryssade: "Säkert underhållande för publiken"

Det var rätt så besvikna miner i båda lägren efter 1–1 mellan division 1-topplagen FF Jaro och Ekenäs IF. Båda lagen hade sina lägen att avgöra en match som lätt kunde ha bjudit på mer än två fullträffar.

Gråa regnmoln hade hopat sig över Centralplan i Jakobstad inför division 1-toppmatchen mellan Jaro och Ekenäs IF.

Det tråkiga vädret smittade inte av sig till planen. Serietrean Jaro och -fyran Ekenäs IF var taggade från start och bjöd på fartfylld fotboll i första halvlek.

Det var livat direkt i båda ändorna av planen. Jaros Jeremiah Streng hann redan finta sig förbi bortakeepern Mehdi El Moutacim, men hans skott mot det tomma målet stoppades av Riku Selander – i nästa anfall sumpade EIF ett tre mot ett-läge.

Matchuret hann i stället ticka till den nittonde minuten innan första fullträffen var ett faktum. Ekenäsförsvaret misslyckades med att bryta ett lågt inspel i straffområdet, Streng tog emot bollen och Joni Remesaho nätade för andra matchen i rad.

Sex minuter senare hade Jaro noterats för ett självmål. Akseli Ollila såg ut att ladda för ett inlägg, men efter en touch på ett motståndarben blev hans boll i stället en lobb över en hjälplös Mykyta Savtjenko i Jarokassen och matchen var kvitterad.

Offsidemål av Jaro

Att det var viktiga poäng på spel syntes på ett lite annat sätt i andra halvlek. I stället för aktiv måljakt blev det lite mer riskminimering från båda håll.

Jaro fick in en boll i andra halvlek. Aktiva argentinaren Guillermo Sotelo fintade sig in i straffområdet i 71:a minuten och gick på skott mot bakstolpen, där Macauley Chrisantus styrde in spelredskapet i nätet – från offsideposition.

Bortdömda målet blev startskottet för ett rätt så chansrikt matchslut. EIF, som bland annat bytte in säsongsdebuterande Ville Sevón, kunde gott och väl ha tagit ledningen genom bland annat Juuso Liukkonens och Valdrin Rashicas vassa skottlägen.

– Båda är säkert besvikna över missade lägen, säger inbytte Jarospelaren Juuso Aalto i Ruutus sändning.

– Åtminstone då jag kom in på planen på slutet kändes det som att spelet böljade från den ena ändan till den andra.

Aalto: "Ganska rättvist resultat"

Inte heller Jaro var ofarliga framåt under matchens regniga slutminuter. Till exempel levererade Sotelo en fin frispark där kaptenen Johan Brunell fick dubbla lägen.

EIF, som var det bollförande laget, fick i sin tur testa lyckan på många hörnor på slutet utan framgång.

– Det blev ett ganska rättvist resultat, båda hade otroligt med chanser så matchen var säkert underhållande för publiken, kommenterar Aalto om matchens slutsiffror.

Delad pott i dagens batalj gör att tabelltoppen i ettan hålls lika jämn som förr. Avståndet mellan ledande RoPS och fyran EIF är fem pinnar.

Division 1-tabelltoppen Lag Matcher Poäng 1. RoPS 18 32 2. VPS 17 30 3. FF Jaro 18 30 4. Ekenäs IF 18 27 5. TPS 17 25