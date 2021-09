Polisen orolig över växande trend – allt fler bär på olagliga skjutvapen

Polisen stöter på allt fler som bär på skjutvapen, och trenden är oroväckande. Det här säger överinspektör Reima Pensala vid Polisstyrelsen.

Polisen följer med situationen i Finland och tillsammans med andra länder också i övriga Europa. Enligt Reima Pensala vid Polisstyrelsen är det här ett allmäneuropeiskt fenomen.

– Antalet konfiskerade skjutvapen har ökat, det vill säga situationer där man stöter på olagliga vapen har ökat ganska betydligt, säger Pensala.

Att de illegala skjutvapnen ökar syns också i statistiken. 2016 bokfördes drygt 3 000 fall i Finland där ett skjutvapen var inblandat, säger Pensala. År 2019 var motsvarande siffra uppe i över 4 500. Enligt Pensala blir också allt fler lagliga skjutvapen stulna. År 2018 kände polisen till cirka cirka 245 sådana fall. 2019 gick statistiken ner en aning men år 2020 steg antalet återigen till drygt 300 fall, säger Pensala.

– Trenden håller alltså på att stiga, säger Pensala. Både gällande antalet stulna skjutvapen samt också det olagliga innehavet av skjutvapen.

Bildtext Det cirkulerar allt fler vapen i omlopp idag jämfört med tidigare år. Bild: Arash Matin / Yle

Yle Åboland har tidigare skrivit om att våldet och hoten mot polisen har ökat. Skott avfyrades mot polisen under ett uppdrag i Rusko den 23 augusti.

Situationen i vårt land är ändå inte lika allvarlig som i exempelvis Sverige, där problemet är verkligt utmanande, säger Pensala. Men varför har det blivit vanligare med olagliga vapen?

Kopplingar till det världspolitiska läget

Enligt Pensala finns det ingen forskning på varför antalet illegala vapen har ökat, och det skulle vara ett komplicerat ämne att forska inom. Men enligt hans egen uppfattning handlar det till stor del om att det idag finns ett större utbud av skjutvapen, då det tillverkas allt fler vapen idag jämfört med tidigare. Det här har i sin tur med den världspolitiska situationen att göra, säger Pensala.

Till exempel, säger Pensala, ökar tillverkningen och försäljningen av vapen då det är val i USA. Produktionen av vapen ökar också om det sker någon slags politisk konflikt i världen.

– Och ju fler vapen som säljs desto fler vapen finns det bland människorna. Och det betyder att både nya vapen samt äldre vapen, som har förvarats på ett bristfälligt sätt, stjäls och hamnar i fel händer.

Varje år lämnar medborgare frivilligt in drygt 15 000 vapen till polisen under särskilda vapeninsamlingsdagar som polisen organiserar. Det totala antalet lagliga vapen i Finland (nästan 1,5 miljoner stycken) är ändå så högt att det ändå inte råder någon brist på vapen i omlopp, säger Pensala. Det finns tillräckligt med vapen både för att lämnas in till polisen samt för polisen att konfiskera i samband med brottsutredingar.

Bildtext Illustrerande arkivbild. Skjutvapen används också inom den organiserade brottsligheten och narkotikahandeln. Bild: Polisen

Vapen modifieras

Tullen har enligt Pensala på senare tid lyckats konfiskera en stor mängd gasvapen samt så kallade flobert-vapen, som påminner om riktiga vapen men de innehåller inte krut utan hagel som avfyras med hjälp av en sprängkapsel. Dessa vapen kan sedan modifieras om så att det är möjligt att avfyra riktiga patroner.

Än så länge utgörs ändå majoriteten av de olagliga vapen som finns i Finland av så att säga riktiga vapen som har hamnat i fel händer genom exempelvis stöld, berättar Pensala. Men antalet modifierade vapen ökar och trenden växer också här hos oss.

– Vi har hundratals polisanmälningar om det här. Och i Sverige är den här trenden verkligen på uppsving, där används flobert-vapen och modifierade startvapen av ungdomsgängen, säger Pensala.

Vid Tullen bekräftar brottbekämpingschef Hannu Sinkkonen det Pensala berättar. Enligt Sinkkonen påträffar Tullen allt fler vapen som smugglas in till landet, oftast via posten eller med expressfrakt. Under fjolåret och i år har Tullen beslagtagit sammanlagt cirka 100 illegalt importerade gasvapen eller så kallade startpistoler.

– Tullen är väldigt orolig över situationen, säger Sinkkonen.

Införsel och innehav av gasvapen samt i regel också av så kallade startpistoler kräver tillstånd enligt skjutvapenlagen.

Bildtext Illustrerande arkivbild. En del startpistoler kan modifieras om så att det är möjligt att avfyra riktiga patroner med dem. Bild: YLE / Dan Gustafsson

Illegala vapen används också inom den organiserade brottsligheten och narkotikahandeln. Den som exempelvis säljer droger behöver vapen för att försvara sig mot andra kriminella som vill åt pengar eller droger, förklarar Pensala.



– Du kan ju inte riktigt gå till polisen och säga att du visserligen säljer droger men att du har blivit rånad, säger Pensala.

Lagstiftningen släpar efter

Polisen och tullen gör sitt bästa för att motarbeta att olagliga vapen hamnar på den svarta marknaden, men problemet är svårt att tackla. Enligt Pensala försvåras arbetet av att det enligt den nuvarande lagstiftningen inte är möjligt för polisen att avlyssna samtal ens när det handlar om misstänkt grovt skjutvapenbrott. För att få tillstånd till det här måste maxstraffet för det misstänkta brottet vara över fyra år. Maxstraffet för grovt skjutvapenbrott är just fyra år.

– Vår lagstiftning släpar lite efter i den här frågan, om vi vill kunna ingripa i de här ärendena, säger Pensala.