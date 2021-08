Dådet vid flygplatsen i Kabul: Det här är terrorgruppen IS-K – en grym och extrem organisation som har attackerat förlossningssjukhus och flickskolor

Islamic State Khorasan Province (IS-K) agerar i Afghanistan och Pakistan och utgör en regional underavdelning till terroristorganisationen Islamiska staten (IS). Gruppen hör till de allra extremaste och våldsammaste militanta jihadistgrupperna i Afghanistan. Gruppen anser sig representera äkta jihad och ser talibanerna som förrädare.

Gruppen IS-K bildades i januari 2015 då IS gjorde sitt segertåg i Irak och Syrien. Efter det rasade IS självutnämnda kalifat samman då den USA-ledda koalitionen trädde in på scen.

IS-K har rekryterat sina anhängare bland jihadister i Afghanistan och Pakistan, och letar speciellt efter personer som har hoppat av den afghanska talibanrörelsen – personer som söker efter något mer extremt än det som talibanerna representerar.

Extrema och grymma

IS-K har stått bakom några av de grymmaste dåden under de senaste åren.

Målen har varit flickskolor, sjukhus och förlossningsavdelningar där gravida kvinnor, spädbarn och sjuksköterskor skjutits ihjäl. Terrorister har till exempel tagit sig in på sjukhus förklädda till poliser. Det finns också beskrivningar av IS-K:s brutala metoder mot bybor.

I motsats till talibanerna – vars intressen är begränsade främst till Afghanistan – utgör IS-K en del av det globala IS-nätverket som strävar efter att rikta in sina attacker mot västliga, internationella och humanitära mål var som helst i världen.

Sajjan Gohel vid stiftelsen Asia Pacific Foundation har undersökt de militanta nätverken i Afghanistan i många år. Han säger till BBC att de stora attacker som utförts under åren 2019–2021 har varit kopplade till IS-K, talibanernas nätverk Haqqani och andra terroristgrupper med baser i Pakistan.

Bildtext En kvinna sörjer en död person efter terrorattacken vid flygplatsen i Kabul 26.8.2021. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Talibanerna frigav militanta fångar – IS-medlemmar bland dem

Då talibanerna tog över kontrollen i Kabul den 15 augusti frigav de genast ett stort antal fångar från fängelset Pul-e-Charki.

Bland fångarna uppges det ha funnits en hel del militanta personer som hör till terroristnätverken IS och al-Qaida – och dessa befinner sig alltså nu på fri fot.

IS-K har baser i provinsen Nangarhar i östra Afghanistan, nära narkotika- och människosmugglingsrutter in i och ut ur Pakistan.

Enligt BBC har gruppen som mest haft ungefär 3 000 krigare. Antalet tros ändå ha minskat betydligt i takt med striderna mot amerikanska och afghanska styrkor och också mot talibanstyrkor.

Bildtext Afghanska säkerhetsstyrkor grep medlemmar i nätverket Haqqani och lade beslag på deras vapen i Paktia i Afghanistan 3.12.2020. Bild: EPA-EFE/All Over Press

IS-K och talibanerna är kopplade till varandra – men inte vänner

IS-K är kopplat till talibanrörelsen, men bara via en tredje part – nätverket Haqqani.

Enligt analytiker finns det starka kopplingar mellan nätverket Haqqani och IS-K. Haqqani är i sin tur nära kopplat till talibanerna.

Det finns ändå stora meningsskiljaktigheter mellan IS-K och talibanerna.

IS-K beskyller talibanerna för att ha övergivit Jihad ("andlig kamp", strävan efter fullkomlighet, också kallat "heligt krig"), för att i stället tillsammans med USA samtala om fred under förhandlingar om manglats fram "på flotta hotell" i staden Doha i Qatar.

Då USA gick med på att dra tillbaka trupperna från Afghanistan gav talibanerna USA ett löfte om att se till att Afghanistan inte blir en fristad för planering av attacker mot USA och dess allierade.

Bildtext Talibanledaren Mullah Abdul Ghani Baradar på väg ut efter att 29.2.2020 ha ingått ett avtal med USA i Qatars huvudstad Doha. Bild: AFP / Lehtikuva

Militanta IS-medlemmar utgör alltså ett omfattande säkerhetshot mot talibanstyret i Afghanistan – ett problem som talibanernas ledarskap nu delar med västliga underrättelseorganisationer.

Flygplatsen i Kabul mycket sårbar – trots varningar blev förödelsen stor

Ett förödande attentat ägde rum i går på flygplatsen i Afghanistans huvudstad Kabul. Både civila afghaner och talibaner samt amerikanska soldater dödades i explosionerna. Bland de döda finns också barn. Ett stort antal människor skadades.

Flygplatsen utgjorde ett mycket sårbart mål. Tusentals USA-ledda utländska soldater koordinerade en stor människosamling – och både afghaner och utlänningar hade samlats i väntan på evakueringsflyg.

Över 80 döda i explosionerna i Kabul, många skadade – talibanerna planerar öka säkerheten på flygplatsen Bland de döda finns 28 talibaner.

Trots otaliga, allvarliga, närmast identiska varningar från London, Canberra och Washington sent på onsdag kväll gick attackerna inte att avvärja.

Varningarna gällde ett akut och mycket trovärdigt hot om en nära förestående attack. Människor varnades för att samlas vid flygplatsen och uppmanades att bege sig iväg därifrån omedelbart.

Den första explosionen skedde vid en av flygplatsens huvudingångar där många av USA:s soldater stod vakt och kontrollerade tusentals människor som desperat försökte ta sig till flygplan som skulle föra dem ut ur landet.

Strax därefter detonerade ytterligare en bomb vid ett hotell några hundra meter därifrån.

IS tog sent i går kväll på sig skulden för attackerna.

IS-Khorasan anser sig vara den sanna jihad-uttolkaren "Khorasan" är ett historiskt namn för en region som i dag sträcker sig in i Pakistan, Iran, Afghanistan och Centralasien.

Några månader efter att IS hade utlyst ett kalifat i Irak och Syrien 2014, bröt sig krigare ut ur talibanrörelsen i Pakistan och anslöt sig till en militant rörelse i Afghanistan och bildade en regional grupp, och svor IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi sin trohet.

Rörelsen förankrade sig i nordöstra Afghanistan, främst i provinserna Kunar, Nangarhar och Nuristan.

Så kallade sovande celler fanns också i andra delar av Pakistan och Afghanistan, bland annat i Kabul.

Uppskattningsvis mellan 500 och flera tusen medlemmar hör i dag till rörelsen, bedömde FN:s säkerhetsråd i en rapport för en månad sedan.

IS-Khorasan har gjort sig skyldig till många av de dödligaste och grymmaste attackerna under de senaste åren. Civila har massakrerats i moskéer och tempel, på allmänna torg, på sjukhus och förlossningsavdelningar samt i flickskolor.

Gruppen har haft speciellt vissa muslimer som mål - muslimer som hör till de sekter som IS-K anser att är kätterska och otrogna, inklusive shiamuslimer.

Bomber och massakrer har inte lett till resultat för IS-Khorasan. Gruppen har gjort stora förluster i strider mot talibaner och USA-ledda styrkor.

Enligt FN:s och USA.s källor opererar IS-Khorasan i dag främst via dolda celler i eller nära städer och utför sedan speciella attacker.

Både talibanerna och IS-K hör till en hårdför sunniislamistisk militant gren. De har ändå föga gemensamt.

Talibanerna och IS-K är oense om mycket – även då det gäller detaljer i religion och strategi – men anser sig båda vara den sanna fanbäraren då det gäller jihad (”andlig kamp”, strävan efter fullkomlighet, också kallat "heligt krig"). Denna kamp har lett till blodiga strider.

IS har under de senaste åren förhållit sig avvisande mot talibanerna då dessa började samarbeta med USA i fråga om tillbakadragandet av utländska trupper från Afghanistan. IS har anklagat talibanerna för att ha övergett de jihadistiska idealen, och betraktar talibanerna som avfällingar.

Då talibanerna nyligen tog över makten i Afghanistan gratulerades de av en rad jihadistgrupper runt om i världen – men inte av IS.

Då USA gick med på att dra tillbaka trupperna från Afghanistan gav talibanerna USA ett löfte om att se till att Afghanistan inte blir en fristad för planering av attacker mot USA och dess allierade.

I en kommentar från IS efter talibanernas seger i Kabul anklagas talibanerna för att ha förrått jihadisterna i och med överenskommelsen med USA.

IS har svurit på att fortsätta kampen.

Källor: BBC, AP, AFP, Reuters