Iron Maiden släpper ny platta! Här är bandets alla studioskivor rangordnade från från den sämsta till den bästa – håller du med?

Den 3 september ger Iron Maiden ut sin sjuttonde skiva Senjutsu. Händelsen till ära rangordnar Svenska Yles musikwizard Lasse Grönroos bandets samtliga studioalbum hittills, från den sämsta till den bästa. Håller du med? Kommentera gärna!

Min och Maidens gemensama vandring genom livet började cirka 1984-1985 och bandet har blivit en lika självklar del av vardagen som yoghurten till frukost och syndiga tankar till lunch. Om jag minns rätt var liveskivan Live After Death den första jag skaffade, på c-kassett från Stockmanns musikavdelning. Och de gav mig av misstag bara kassett nummer ett av studioalbumet.

Eftersom Iron Maiden spottar ur sig livealbum mellan varje studioalbum så lämnar jag liveskivorna åt sitt öde. I annat fall skulle jag krona Live After Death till deras bästa eller nästbästa skiva. Rock in Rio är också lysande. Det är också för tidigt att ta Senjutsu med i en sådan här analys - det behövs litet tid att komma in i Iron Maidens album.

Men nu kör vi!

Bildtext Omslaget var så fult att man bara vill gråta.

Dance of Death (2003)

Iron Maiden har på sina album och konvolut varit ute på många äventyr. I Egypten, i rymden, på mentalsjukhus, i helvetet och i framtiden. På Dance of Death var de i anus.

Någon måste ha förlorat ett vad, någon annan förklaring finns inte till det rent kriminellt rysliga omslaget. Är det där en gris eller en hund med en bebis på ryggen?! Är grafiken gjord med en pocket-kalkylator?

Sluter jag ögonen hör jag ett typiskt Iron Maiden-album. Låtar om olika krig och historiska slagfält. Pompösa tongångar och gungande galoppkomp.

Men det här är den Maiden-skiva som åldrats sämst. Den kom ut tre år efter Bruce Dickinsons utmärkta comeback-platta Brave New World. “Försök inte fixa det om det funkar”, verkar de ha resonerat.

Visst, har man ett succérecept så kan det löna sig att hålla sig till det. Men inte så här rigoröst. Problemet med Dance of Death är att det saknas stunder där det skulle vara motiverat att plocka fram just den här skivan.

Vill man ha liknande vibbar är Brave New World eller No Prayer for the Dying säkrare kort.

Titelspåret är rent ut sagt enerverande Peter Pan-metall värdigt blöjiga hårdrocksband som Sonata Arctica eller Hammerfall. Den var bottennoteringen under turnéns konserter också. Det blir nästan revy.

Har man ett succérecept så kan det löna sig att hålla sig till det. Men inte så här rigoröst ― Lasse Grönroos

No more lies är en hyfsad allsångs-stänkare och Rainmaker platsade på X3M:s spellista i tiderna. Wildest dreams får godkänt den med.

Men jag föredrar litet mer vågade experiment av Iron Maiden. Det är de smått vågade låtarna och albumen som har fört bandet framåt sedan mitten av sjuttiotalet.

Ta hellre två steg framåt och ett steg bakåt än att hoppa på stället som på den här skivan..

Nå, åtminstone visar även deras tristaste skivor att de är ganska bra till och med en dålig dag.

Bildtext Under Blaze Bayleys tid fick bandet spela på betydligt mindre ställen än tidigare.

The X Factor (1995)

Här har vi då plattan som oftast anses vara bandets sämsta. Dickinson hade stuckit, det var nittiotal och Wolfsbane-sångaren Blaze Bayley var ny vokalist i världens största hårdrocksband.

Jag såg Iron Maiden på Kulturhuset under den här turnén. I stora salen ryms 1454 personer.

För tre år sedan var min son fyra år gammal och han fick för sig att han älskade Iron Maiden. Han lyssnade i över ett år på Maiden vareviga dag i bilen på väg till dagis. Tills det nästan kom ut ur öronen på pappa.

Gossens favoritskivor var inte riktigt de som jag skulle ha valt. De var The X Factor, No Prayer for the Dying och Seventh Son of a Seventh Son.

Han kunde sin Maiden så bra att han kände igen att det var Paul Di’Annos låt när Bruce Dickinson sjöng Wratchild på en liveskiva. Vad han hade ätit till lunch eller skillnaden på höger och vänster visste han sedan inte.

Så jag lyssnade på The X Factor en del. Vi kom sällan längre än de första låtarna, men tammefan Steve Harris kunde nog skriva låtar också 1995!

Sign of the cross är ju ruskigt bra, framförallt då Bruce Dickinson har sjungit den under senare år.

Här började bandet tänja ut låtarna till sex, åtta och elva minuter. Blaze var en okej sångare och schysst snubbe, men ingen Dickinson tyvärr.

I attitydlåtar som Lord of the flies och raka rör-stänkare som Man on the edge funkar Blaze sång bra, men albumet har för många rent ut sagt dåliga låtar och fillers för att komma högre än så här i rangordningen.

2 AM är en riktigt bajsig balladaktig cringe-stund.

Av Iron Maidens alla skivor är den här den mest udda. Många låtar har väldigt långa stillsamma ödesmöttade intron och det ligger en tung och mörk anda över musiken. Det finns bra stuff här men man måste gräva litet.

Bildtext Låtarna på AMOLAD fastnar inte alls.

A Matter of Life and Death (2006)

Jag var så besviken på den här skivan då den kom ut att jag för första gången lät bli att köpa biljett till deras konsert. Dagen innan ångrade jag mig och lyckades skaffa en biljett på nätet.

På den här turnén spelade de hela det nya albumet rakt av i sin helhet. Av alla album, varför just den här? Nå, som tur var det mycket bättre live än på skiva.

Men albumet är en komprimerad koloss som litet saknar riktning och finess. Om Piece of mind är en glassportion så är det här en konservburk med nötköttsörja som avnjutes direkt ur burken med gaffel.

Den trampar vatten som en viking utanför dörren till en upptagen toa ― Lasse Grönroos

Som tur räddar låtar som Brighter than a thousand suns och Different world paketet. Bruce Dickinson låter ställvis litet skrikigt ansträngd i stämbanden, till exempel i For the greater good of God, som annars är riktigt bra men för lång med sina nio och en halv minuter.

Bästa spåret här är These colours don´t run som visar på den sanna brittiska kämpaglädjen som vi förväntar oss av Iron Maiden. Bruce låter som att han menar vad han sjunger, vilket jag inte betvivlar.

Men poängen med låtar som The Reincarnation of Benjamin Breeg har aldrig öppnat sig för mig. Den trampar vatten som en viking utanför dörren till en upptagen toa. Liksom hela albumet.

Bildtext Blaze andra och sista skiva är överraskande bra.

Virtual XI (1998)

På Blaze Bayleys andra och sista skiva med Iron Maiden tog bandet sig i kragen. De fick också spela i Helsingfors ishall istället för Kulturhuset.

Ingen vet vad skivans tema var. Någon form av digital mardröm kanske? Och fotboll. Men det lustiga omslaget till trots så hittar vi keltiska arga farbröder i kilt som hugger huvudena av varandra med svärd i The Clansman som inspirerades av filmen Braveheart.

En fantastisk låt som Dickinson sjungit på den senaste (pausade) turnén. Mycket patos och testosteron. Stora dallrande tissar på blåsiga hedar. Järn. Och läder.

Bildtext Blaze Bayley sjöng på två album med bandet. Bild: /All Over Press

Plattan öppnas starkt med Futureal, en typisk albumöppning för bandet som oftast lägger en kort snabb käftsmäll i början. (The X Factors Sign of the cross undantaget).

Skivans första singel var The angel and the gambler som har en extremt repetitiv refräng men den är en bra låt för det. I videon yrar Blaze & co. i rymden. Tänk er bar-scenen i Mos Eisley i den första Star Wars-filmen.

Men det är moster Gudrun som gjort grafiken och rymdvarelserna på en Arbis-kurs.

Då fyra av skivans åtta låtar är avverkade avtar dock energin litet.

Skivans vemodiga men kraftfulla avslutningslåt Como Estais Amigos är deras enda låt med en spansk titel. Personligen tycker jag den är en av Blaze Bayleys bästa stunder.

Bildtext Förutom fullträffen i titelspåret är skivan litet tråkig.

Fear of the Dark (1992)

Titelspåret är en av Iron Maidens genom tiderna mest älskade och tillsammans med Run to the hills och The Number of the beast en av deras mest igenkännbara låtar.

Den är en stenhård klassiker på en skiva som i övrigt är ganska tunn. Efter den här skivan lämnade sångaren Bruce Dickinson bandet.

Öppningen Be quick or be dead är “helt okej” men kan inte mäta sig med andra klassiska öppningar som Aces high eller The Wicker Man.

Produktionen låter ändå gedigen och fräsch ännu idag. Det finns gitarrsolon som får sockorna att snurra på dina fötter och Dickinson levererar en god prestation med både inlevelse och humor genom hela skivan.

Fram till den här skivan hade maskoten Eddie tecknats av Derek Riggs, men bandet ville frångå den inrotade serietfigursaktiga looken och ge deras visuella frontfigur en modern och litet mer skräckinjagande touch.

Melvyn Grants Eddie som ett trädmonster (från filmen Poltergeist?) är faktiskt ett av de snyggare omslagen i bandets historia, men s.g.s. alla omslag efter den här har varit taffligare än Derek Riggs ikoniska och detaljrika look.

Fear is the key har intressanta progressiva mellanpartier och taktbyten vid 2’45’’och 3’25’’. Wasting love är slö och litet gnällig.

Om man inte har druckit för många koppar kaffe så kan man lyssna igenom hela albumet i sin helhet, men det kliar ibland i fingrarna att skippa till nästa låt.

Halvtråkiga Weekend warrior handlar om fotbollshuliganer och tidigare nämnda titelspåret Fear of the dark har modigt lagts som sista spår på skivan.

Bildtext Rymdskivan innehåller dolda pärlor.

The Final Frontier (2010)

Många gillar inte den här skivan, men jag har alltid haft en viss förkärlek för rymdskivan, även om jag inte på rak arm minns de enskilda låtarna så bra.

Det har alltid stört mig att de mixat ihop introt med öppningslåten så The Final frontier kör igång först vid 4’36’’.

Hela låtens namn är Satellite 15…..The Final frontier, men det händer inte riktigt någonting förrän låten brakar igång efter en evighet. Men titelspåret är en kraftfullt öppning.

Även om albumet håller för en hel bilfärd från Helsingfors till Borgå så är låtarna fruktansvärt långa ― Lasse Grönroos

Singeln El Dorado inleds med ett slutcrescendo, men det är en ganska trött komposition.

Skivans starkaste låt är nio minuter långa Isle of Avalon som jag gärna skulle höra live någon gång. Den, liksom en stor del av skivan, har en litet drömlik ny känsla som vi inte är vana vid. Och det hörs fiskmåsar! Måsar är alltid bra att ta till i mixningen.

Som helhet är skivan inte Dickinsons allra bästa stund, det låter litet ansträngt ibland. Och åter igen ska vi konstatera att en sämre dag av Bruce klår de flesta hårdrocksångare ändå.

Coming home är en till pärla på skivan. I The Taliman läser Bruce någon godnattsaga, jag har aldrig orkat sätta mig in i texterna så noga, om jag ska vara ärlig.

Men även om albumet håller för en hel bilfärd från Helsingfors till Borgå så är låtarna fruktansvärt långa.

Varenda en i bandet hälsade glatt på mig då de gick förbi och Nicko gav något slags High five ― Lasse Grönroos

Avslutningen When the wild wind blows är elva minuter lång. Den förutspår följande skivas aderton minuter långa avslutning, men låten är oavsett en av skivans bästa.

Ett episkt och mäktigt mästerverk som de tacknämligt vågade spela live också!

Snubbarna i bandet är förresten supertrevliga. Jag har intervjuat dem otaliga gånger och jag minns t.ex. att jag stod backstage på Olympiastadion under den här turnén och väntade på en tv-intervju med Alice Cooper minuterna innan Iron Maiden skulle gå upp på scen. Sedan kom de släntrande en i taget genom korridoren där jag stod ensam med min kamera. Varenda en i bandet hälsade glatt på mig då de gick förbi och Nicko gav något slags High five. Små gester som det kan göra ett fans fortsatta liv litet bättre.

Bildtext Bandets första dubbelalbum är en koloss - på gott och ont.

The Book of Souls (2015)

Mycket har hänt under de fem år som förlöpt sedan Iron Maidens senaste album före Senjutsu.

Bruce Dickinson drabbades av tungcancer och det kan vara därför som hans sångprestation inte är riktigt på den nivå den kunde varit på skivan och turnén. Han fick dock vård och friskförklarades som tur.

The Book of Souls är utan tvekan bandets svulstigaste kluns till album och deras första dubbelalbum. Nya Senjutsu är också en dubbel.

Åter kunde de ha skurit ner på låtlängderna litet. Men det finns många bra låtar, starka riff och mäktiga melodier.

The Red and the blacks allsångskör som är som gjord för sportbarsterrasser. Den påminner inte så litet om Heaven can wait från skivan Somewhere in time.

Gillar du progressiva långa Maiden-låtar så är titelspåret din låt.

Tears of a clown handlar om komikern Robin Williams tragiska självmord.

Bruce har på äldre dar deltagit mer i låtskrivandet och både första och sista låten på skivan kommer från hans penna.

Och vilken avslutning!

Empire of the clouds var menad för Bruces soloskiva men den lades i hela sin aderton minuter långa prakt på The Book of Souls. Den komponerades på piano av Bruce. En hisnande historia om zeppelinaren R101 som var världens största luftfarkost 1930.

Låten följer med den lyxiga avfärden med konjak och cigarr, den majestätiska luftfärden och den dramatiska olyckan den 5 oktober 1930 när skeppet under sin första resa utomlands kraschade och 48 människor omkom.

Låten är i min mening ett mästerverk, med både vackra och dramatiska delar som perfekt passar in i berättelsen. Den slår nästan The rime of the ancient mariner!

Lyssna vad som händer vid 14’25’’. Mäktigt.

Bildtext Då jag dammar av den här hittar jag flera riktigt lysande låtar.

No Prayer for the Dying (1990)

Här började nedförsbacken, men lutningen var inte så svår ännu. Det var på den här turnén, deras första avskalade show sedan de tidiga dagarna, som jag såg Iron Maiden för första gången, i Helsingfors ishall.

Jag minns att Eddie snubblade och föll.

Den här skivan markerade en ny era i bandets historia. Gitarristen Adrian Smith hade bytts ut mot spralliga Janick Gers och bandet var litet trött.

Det syntes i den “roliga” videon till singeln Holy smoke där bandet pajasade sig med fiskespön och annat tjafs.Någon höjdare är låten inte heller.

Jag får tacka min son som krävde att få lyssna på den här igen ett otal gånger. Och visst, den är ju faktiskt bättre än jag mindes.

Tailgunner är en typisk öppningslåt, medryckande och enkel. Sabla bra de fakto.

Titelspåret är en mycket fin låt, som jag helt hade glömt bort. Väldigt stämningsfull och kontemplativ och fint sjungen. Fulla poäng.

Trummorna låter väldigt garage, det är en mer jordnära känsla över hela albumet. Låtmaterialet är inte riktigt på samma nivå som på föregående skivan Seventh Son of a Seventh Son, men överlag är de bättre än på nästa skiva Fear of the Dark.

Bring your daughter...to the slaughter blev listetta i Storbritannien och har överlevt till senare års setlistor. Den har aldrig varit min stora favorit. Den spelades först in av Bruce solo, men gjordes sedan om för bandet.

Avslutande Mother Russia med kompet inspirerat av rysk folkmusik är en av de riktigt stora doldisarna i bandets diskografi. Den har alltid varit en av mina stora favoriter. ödesmättade körer, bra drive och tempoväxlingar i stil med Rime of the ancient mariner.

I ett nötskal har plattan ungefär tre fullträffar och en bunt ok låtar.

Bildtext Den här hör till den där bunten av de mest klassiska skivorna av Iron Maiden. Den mest 80-talsaktiga.

Somewhere in Time (1986)

Eddie som Robocop är för många det snyggaste skivomslaget. Av alla deras skivor är det här den som doftar mest åttiotal på alla vis. Enbart på gott, inte just på ont.

Det var på den här som bandet plockade in synthar för första gången och produktionen sjuder av eko och reverb. Det är stort, svävande och retrofuturistiskt. En ljudmässig känsla som perfekt matchas av omslagsbilden.

Bruce Dickinson är i absolut toppform på Somewhere in Time.

Öppningen Caught somewhere in time har väl varit svår att framföra och sjunga live, någon annan anledning hittar jag inte till att den inte spelats efter den här turnén.

Bildtext Den klassiska lineupen av bandet: Dave Murray, Bruce Dickinson, Steve Harris, Nicko McBrain och Adrian Smith. Bild: /All Over Press

Wasted years och Heaven can wait har däremot hängt kvar. Ska man nu med ljus och lykta leta efter brister på skivan så är det kanske att vissa låtar har ett litet ljust sound som kunde biffats till.

Att fejda ner Stranger in a strange land är fult, men väldigt åttiotal det med.

Än en gång har skivan en fin avslutning i mäktiga Alexander the great.

Bildtext En fantastisk comback med Bruce Dickinson och Adrian Smith.

Brave New World (2000)

Så ska en comebackplatta låta! Både Adrian Smith och Dickinson var tillbaka i bandet och Janick Gers fick också stanna kvar. Tjugoett år senare är denna sexmanna-lineup fortfarande intakt.

Brave New World är som träbåtarna i kaffereklamerna. Ni vet skäggiga gubbar som hyvlar båtar med precision i sina rena och prydliga båtlider och sen häller de upp världens godaste Costa Saludo och allt är bara så välgjort och kiva.

Iron Maiden har samlats, skrivit massor av bra Iron Maiden-låtar och funderat ut teman som “historisk sjöfart”, “skräckfilmer” och “krig och bråk”. Sen till studion för att spela och sjunga bra med en god produktion.

The Wicker man är åter en gång en bra öppning i samma stil som alla deras öppningslåtar. Sedan en längre växande galopp i Ghost of the navigator och skivans bästa spår, titelspåret, som tredje.

De följer sitt framgångsrecept och det funkar. Här finns några fullträffar såsom Dream of mirrors och Brave new world och resten är en bunt bra eller väldigt bra låtar.

Låtarna låter kanske litet lika varandra, om man jämför med t.ex. The Number of the Beast-tidens Maiden, men sätt på den här skivan och du blir inte besviken.

Den är ett gediget hantverk.

Bildtext En klassiker aningen i skuggan av skivan före samt efter.

Piece of Mind (1983)

Om någon vet varför min gamla c-kassettversion hade konvolutet bakfram så får den gärna höra av sig och berätta vad grejen var med det?

Piece of Mind har blivit litet i skuggan av albumet före och albumet efter. The Number of the Beast året innan var en succé; en upptrappning med ny sångare och större liveshow.

Piece of Mind var en kommersiell succé: den blev trea på brittiska albumlistan och fick platinumstatus i USA och Storbritannien.

Skivbolagstypen fick komma och säga att "Nu måste du sluta - du ska vara på scen om 20 minuter!" ― Lasse Grönroos

Den kvistiga frågan är om inte bandets allra, allra bästa låt finns just här? Jag talar förstås om The Trooper, den stenhårdaste av klassiker som aldrig blir gammal.

Låten har ett sådant där riff som kommer till en gång på hundra år. The Trooper sitter vid samma bord som Smoke on the water, Paranoid och Enter Sandman. Det blir inte bättre än så.

Nuförtiden finns det ju t.o.m. ett The Trooper-öl (smakar helt okej) som pryds av singelns ikoniska bild på Eddie som brittisk soldat under krimkriget på 1800-talet. Hästen stupar, men Eddie har så mycket Wittuperkele i sig så han fortsätter slåss till fots innan han själv stupar!

Det här var den första skivan som trummisen Nicko McBrain spelade på. Nicko är alltid Nicko men personligen föredrar jag Clive Burrs trummande med litet mer intressanta fills och coola krusiduller.

Men Nicko är en otroligt kul typ. Jag minns att han aldrig tänkte sluta prata när jag intervjuade honom backstage på Ruisrock någon gång. Skivbolagstypen fick komma och säga att "Nu måste du sluta - du ska vara på scen om 20 minuter!". men Nicko ville helst fortsätta pladdra med mig. Bless him.

Mina favoriter är mäktiga öppningen Where eagles dare, spänningsfyllda Still life och Sun and steel med sitt smäckra galoppkomp. Och förstås The Trooper, alla galoppkomps moder.

Avslutande To tame a land känns litet som en uppvärmning för giganten Rime of the ancient mariner på följande skiva.

Bildtext En av bandets viktigaste skivor, men med några fillers.

The Number of the Beast (1982)

Paul Di’Anno hade svårt att hantera sig själv eller bandets framgångar och när spriten och kokainet och slagsmålen började tära på bandet fick Bruce Dickinson från bandet Samson ta över.

Det var antagligen den viktigaste händelsen i bandets karriär för Bruce är som bekant en omåttligt bra sångare och en av de bästa frontmännen som finns.

Men hur tänkte de då de hade en ny skiva späckad med framtida evergreens men valde att inleda skivan med minst sagt medelmåttiga Invaders?

Children of the damned är av samma klass som Dio-erans Black Sabbath och den mest sönderspelade av alla deras låtar finns på den här skivan.

Run to the hills är utan tvekan bandets kändaste låt.

The Prisoner är en glad och sympatisk låt som handlar om den gamla mysterieserien på tv.

22 Acacia avenue (addressen för en bordell) är en stämningsskapare före The Number of the beast med sitt legendariska pratintro som alla metal fans kan utantill. Siffran “666” skulle knappast vara en del av populärkulturen på samma sätt utan den här låten.

Nästsista Gangland är sedan en liten miss. Inget att hänga i julgranen, en typisk “filler” med litet för gäll sång.

Och sedan. Åter igen en av dessa avslutningslåtar som får blodet att rysa och nackhåren att resa sig. Hallowed be thy name. Herrejösses säger jag bara.

Bildtext Debuten som förändrade hela hårdrocken. Opolerad men härlig.

Iron Maiden (1980)

Now we´re talking! Iron Maidens debut är en av de viktigaste albumen inom hårdrocken. Jag vågar inte ens tänka hur musikfältet skulle låta om Maiden inte funnits.

Jag har en mycket starkt förkärlek för de två första albumen som Paul Di’Anno sjöng på. De är klart råare och skitigare, men samtidigt är det blixtrande gitarrsolon, fullständig attityd och man hör element av de mer progressiva stunder bandet senare blivit kända för.

Det här var gitarristen Dennis Strattons enda album med bandet. I och för sig hade bandet redan hållit på i fem år och haft fler medlemsbyten än Yngwie Malmsteen har toner i ett gitarrsolo. Paul var faktiskt bandets tredje sångare efter Paul Day och Dennis Wilcox.

På den här skivan finns en till av mina allra största favoriter: stämningsfulla Remember tomorrow som inleds balladaktigt och sakta växer till crescendo. Det är enda låten på skivan som vokalisten fått en sång-credit för. Den är skriven tillsammans med basisten Steve Harris, som ju skrivit de flesta låtarna i bandets diskografi.

Running free är en löjligt bra heavylåt med sitt fantastiska “chugga-chugga” sågriff. Öppningen Prowler har ett enkelt starkt riff som genast anger tonen för albumet och en hel karriär.

Bildtext Första skivans lineup: Clive Burr, Paul Di'Anno, Steve Harris och Dennis Stratton. Och Eddie förstås. Bild: /All Over Press

Vid den här tiden klassades alla möjliga band som “punk”, men även om Paul hade ena foten i punken och den sortens råhet bra kommer fram i hans sång så tog sig bandet redan på debuten sig an mer komplicerade arrangemang som Phantom of the opera.

Den lugna och drömlika Strange world är en ruskigt fin låt och instrumentala Transylvania en präktig komposition, deras bästa instrumentala låt.

Det kom mer detaljrikedom senare både i konvolut och musik men det var här det började ― Lasse Grönroos

Dave Murrays Charlotte the harlot är en tidig klassiker som handlar om en glädjeflicka. Hon har dumpat berättaren och nu säljer hon sig själv. Och den inleds med de poetiska orden “Giving a swish with your arse in the air”.

Och som om inte det skulle räcka så avslutas skivan med en av de mest klassiska Iron Maiden-låtarna, som de väl spelat på varenda gig sedan 1980: självbetitlade Iron Maiden.

Till sist bör tilläggas att det första skivkonvolutet som pryddes av Eddie i spikigt hår och på en nattlig gata är en av de mest slående visuella omslagen de haft.

Det kom mer detaljrikedom senare både i konvolut och musik men det var här det började.

Bildtext De tog ett steg upp i produktion och en stämningsfylld varierande skiva.

Killers (1981)

De två första albumen ligger ganska jämt, men Killers är snäppet vassare med en skarpare produktion och klarare sound. Å andra sidan har debuten mer igenkännbara låtar och singelmaterial.

Men Killers har attityd och suger in dig i Eddies mörka gränder efter det instrumentala introt The Ides of March. När Wratchild sedan kör igång är det slut på pladdret - Iron Maiden menar allvar och låten har levt kvar genom årtiondena i setlistorna.

Murders in the Rue Morgue är en till låt med lugnt intro som växer till en vacker melodislinga för att sedan ta fart och galoppera iväg och bli snabb. Lyssna på Clive Burrs trummvirvel vid 56 sekunder!

Paul Di’Anno har alltid sagt att han gillar debuten mera än Killers, kanske för att den var förhållandevis mera “punk” än andra plattan.

Killers är en svängig skiva. Svängigare än vad de sedan blev med mera stelt galopperande från och med The Number o the beast. Lyssna fast på instrumentala Genghis Khan. Jag vill påstå att framförallt trummisen Clive Burr är att tacka för grooven på Killers.

Titelspåret inte att förglömma med Steve Harris snärtiga basintro. Och Pauls attack-skrik i början. Ännu en av mina topp tio Iron Maiden-låtar.

Killers är också mitt favoritskivomslag av Derek Riggs. fastän just Killers är en av mina största favoriter så har jag svårt att minnas på raken hur “Innocent exile”, “Purgatory” eller “Drifter” går. De har inte så tydliga refränger där låttiteln sjungs.

Men varje gång jag lägger på albumet minns jag varför den här Iron Maiden-plattan är en sådan njutning att lyssna på.

Bildtext Varför resa till Egypten när man kan drömma sig bort till Powerslaves perfektion från sin egen soffa?

Powerslave (1984)

Med Powerslave tog bandet steget ner i de egyptiska pyramidernas gömda gravkammare. Tänker man “klassisk hårdrock” är Powerslave ett enkelt val att lyfta upp.

Det blir inte just mer medryckande än stridspilotseposet Aces high som öppnar upp skivan. En av många fullständigt perfekta fullträffar i karriären.

2 Minutes to midnight börjar bli litet sönderspelad, men det är ju inte låtens fel.

Av någon anledning var alltid Back in the village en stor favorit för mig. Jag är kanske den enda i världen som gillar den?

Det episka titelspåret och dryga tretton minuter långa Rime of the ancient mariner är Iron Maiden i sin bästa äventyrsform. Skulle låtarna vara filmer skulle vi tala om Indiana Jones som slåss med Frodo och Long John Silver vinner.

Men det finns ett par litet svagare stunder på skivan. Instrumentala Losfer words (Big ‘Orra) kunde man klara sig utan och The Duellists når inte riktigt full potential.

Men Powerslave är ändå en häv platta med åtta låtar som utgör en suverän helhet. Den här turnéns scenshow var också den mest iögonenfallande och ikoniska med sitt Egypten-tema. Nästa skiva Somewhere in time öppnade sedan dörrarna för ett nytt sound i bandets diskografi.

Bildtext Allt precis är perfekt med Seventh Son of a Seventh Son. Allt.

Seventh Son of a Seventh Son (1988)

Det är lätt att utse Iron Maidens bästa album. Bandet tog modigt ut syntharna och gjorde det med finess och stil. Synthen matchar den iskalla mystiska looken på det supersnygga konvolutet.

Tematisk rör vi oss bland druider och trollpackor. Det är låtar om spådomar, liv och död. Här finns inte ens någon låt om flygplan eller historiska slagfält!

Precis allt är perfekt på skivan. Det finns enbart tiopoängare bland låtarna, en fulländad produktion och snyggt spel av alla involverade långhåriga musiker.

Seventh Son of a Seventh Son är Iron Maidens bästa av den enkla anledningen att den är perfekt ― Lasse Grönroos



Det är dramatik, allsång och ett album större än livet. Det är omöjligt att säga vilken låt som är bättre än den andra; Moonchild, Infinite dreams, Seventh son of a seventh son. Alla lika bra.



Okej, det finns EN låt som sticker ut som en av mina allra största favoriter någonsin: The evil that men do. Det behövs en sekund av introt för att få en hel stadion att brista ut i extatiskt jubel.

Sen bär det iväg så din bärs strittar iväg ur plaststopet och du tappar snusprillan när du måst skråla med i refrängen.

Seventh Son of a Seventh Son är Iron Maidens bästa av den enkla anledningen att den är perfekt. Den är så jämn i kvalitet att den saknar tråkiga eller ens medelmåttiga stunder. En juvel.

Aj perkele, nu kommer Only the good die young. Ni får käbbla vidare i kommentarsfältet medan jag går närmare scenen!

Har du en annan åsikt eller vill tillägga någonting? Ordet är fritt i kommentarsfältet. Och vilka andra artister skulle du vilja att jag rangordnar? Tyck till!