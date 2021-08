Hårt tryck på tidsbokningen för coronatest – personer som ringde under helgen ombads återkomma på måndag

Enligt uppgifter till Yle Österbotten har personer som ringt för att boka coronatest i helgen fått som svar att de ska återkomma på måndag. De har också fått veta att det kan dröja ända till torsdag innan de får tid till coronatest.

Saija Seppelin, överskötare inom akutvården på Vasa centralsjukhus, känner inte till att någon gett sådan information till de som ringt och försökt boka tid.

– Jag känner inte till varifrån och vem som har sagt det, men jag kollade att det inte har hänt att vi skulle ha gett en tid till torsdag. Där har det varit någon kommunikationsbrist eller något, säger Seppelin.

– På fredag har man fått tid till söndag. Jag kollade tidigt på morgonen i morse och då fanns ännu tider. Man kommer troligen få tid till tisdag sedan när tiderna blir fulla.

Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Trycket på tidsbokningen är hårt just nu. Det här kan påverka när man får en tid till coronatest.

– Vi har testat 200–300 per dag vilket är mer än vanligtvis under helgen. Nästan fyra bilar till samma tid, säger Seppelin.

– Orsaken till att man inte har fått tid beror helt enkelt på att vi har en kapacitet för hur mycket vi kan testa per dag. När det blir fullt flyttas man till nästa dag.

Inte heller Heikki Kaukoranta, Vasa stads överläkare, har hört att någon som ringt under helgen blivit ombedd att återkomma på måndag för att få en tid.

– Under veckoslutet finns ingen på Vasa stad som skulle ge remiss. Jag vet inte vart de här personerna har ringt. Vi har inte någon sådan verksamhet under helgen att någon skulle säga att du måste ringa på nytt på måndag, säger Heikki Kaukoranta, Vasa stads överläkare.

Personalbrist ökar trycket på telefonbokningen

Enligt Seppelin är problemet att de som ringer för att boka tid inte kommer fram till sina hälsovårdscentraler.

– Under helgen svarar ingen på där på staden, för de stänger telefonen under helgen så då måste man boka tid till journumret eller via Omaolo, säger Seppelin

På många håll är det brist på personal. Förra veckan stängde till exempel Laihela ner sin icke-brådskande mottagning i tre dagar på grund av personalbrist, berättar Kaukoranta.

– Vi har brist på arbetskraft och jag vet till exempel att på Kyrkoesplanaden har det varit många skötare borta. Det var brist på åtminstone sex skötare i dag och det syns säkert på något ställe, säger Kaukoranta.

Bild: Yle/Moa Mattfolk

Smittospårningen kan påverkas

Enligt Kaukoranta är det ganska alarmerande om många är i kö nu eftersom deltavarianten sprids hastigt och inkubationstiden, det vill säga tiden mellan infektion och symptom, är relativt kort.

– Att personer väntar länge på svar eller på att få en tid till testet kan försämra resultatet för smittospårningen ganska kraftigt, säger Kaukoranta.

Om man inte får kontakt med sin hälsostation kan man ringa journumret 116 117 eller använda Omaolo. Men det har visat sig att det varit en del problem med Omaolo på sistone, säger Kaukoranta.

– Det var något problem med Omaolo. Det fungerade inte som det borde under helgen.