Coronan sprids bland ovaccinerade i Österbotten

Coronasmittan i Österbotten sprids nu främst bland skolelever och ovaccinerade vuxna. Coronagruppen möttes på tisdag men ger inga nya rekommendationer.

Österbotten befinner sig fortfarande i spridningsfasen, och smittan sprids i synnerhet bland skolelever och ovaccinerade vuxna. Det konstaterar Österbottens coronasamordningsgrupp.

Under den senaste veckan har man bekräftat 110 nya coronafall i Österbotten, och för närvarande vårdas en patient på sjukhus. Mer än hälften av smittfallen har konstaterats i Vasa, Korsholm och Laihela, men det finns smittfall även i andra kommuner.

Merparten av de insjuknade är barn eller ovaccinerade vuxna. Exponeringar har inträffat bland annat i skolor och i samband med idrottsträningar och privata tillställningar. Det förekommer också många familjesmittor och vidare exponeringar.

Inga nya rekommendationer

Coronagruppen håller fast vid tidigare rekommendationer och utfärdar inga nya i det här skedet.

- Vi diskuterade om det finns rekommendationer som skulle bita i det här läget, men kom fram till att det som hjälper är att alla tar sitt vaccin, använder munskydd och så vidare, säger sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen.

I jämförelse med förra veckan har smittspårningen löpt bättre, för nu har man kunnat spåra över 70 procent av fallen.

- Nu vet vi lite bättre varifrån smittorna kommer, konstaterar Kinnunen.

Trycket på att coronatesta sig är stort just nu och köerna är långa.

- Vi försöker ordna och utveckla det hela tiden. Trycket som vi hade via Omaolo har lättat lite och nu under veckan har vi också tre olika drop in testplatser i Vasa.

- Det är jobbigt inom social- och hälsovården men det här ska vi sköta, enligt strategin. Vi får ju se hur det blir sen när vaccineringsgraden ökar ytterligare, fortsätter Kinnunen.

Uppmuntrar även unga vuxna att ta vaccinet

Under förra veckan sattes 1 049 personer i karantän på sjukvårdsdistriktets område och femton personer i karantän insjuknade.

Coronagruppen uppmuntrar befolkningen att vaccinera sig mot coronaviruset. Trots att smittläget i regionen är dåligt så har sjukhuset inte fyllts av covidpatienter tack vare det omfattande vaccinskyddet bland riskgrupperna.

Det är också viktigt för unga vuxna att vaccinera sig mot coronaviruset, eftersom den allvarligare sjukdomsformen tvingat även normalfriska unga att söka sjukhusvård.

I Vasa sjukvårdsdistrikt har 70,8 procent av hela befolkningen fått en vaccindos och 47,2 procent fått två vaccindoser.