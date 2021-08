Kinesiska staten begränsar ungas onlinespelande till tre timmar per vecka

Kina inför drastiska begränsningar för ungdomars video- och mobilspelande på nätet. Från den 1 september tillåts personer under 18 år spela online endast tre timmar per vecka – en timme dagligen mellan fredag och söndag.

Den kinesiska staten vill komma åt under 18-åringars mobil- och datorspelande online. Från och med onsdagen (1 september) får unga spela videospel online bara fredag, lördag och söndag mellan klockan 20 och 21.

Tre timmar gaming är alltså tillåtet – per vecka. På de nationella helgdagarna får ungdomar också spela.

Med andra ord du kan glömma allt onlinespelande om du är under 18 år gammal och vill spela måndag, tisdag, onsdag eller torsdag.

Kinesiska myndigheter kräver att spelbolagen blockerar minderårigas möjligheter att spela online alla andra tidpunkter än de tillåtna tre timmarna per vecka.

Enligt tekniksajten Techcrunch har till exempel det kinesiska bolaget Tencent redan tidigare begränsat barns tillgång till det populära spelet Honor of Kings. År 2018 införde Tencent en begränsning som tillät en timmes dagligt onlinespelande för barn under 12 och två timmars spel per dag för 13-18-åriga ungdomar.

De kinesiska myndigheterna uppger att de inför begränsningarna för att råda bot på spelberoendet bland ungdomar. Enligt en regeringstjänsteman, som citeras i den statliga nyhetsbyrån Xinhua, har "kinesiska föräldrar i åratal klagat över att spelberoendet leder till inlärningssvårigheter för barn och unga och att spelberoendet har en negativ påverkan på den fysiska och psykiska hälsan."



Den statliga nyhetsbyrån Xinhua beskrev för några veckor sedan onlinespelen som "opium för själen". Kort efter detta utlåtande rasade flera kinesiska spelföretags värde på börsen.

Registrering med eget namn

I ett försök att hindra ungdomar och barn att missbruka de nya speltidsrestriktionerna kräver kinesiska myndigheter att bolagen bara tillåter ett spelkonto per person och att den som registrerar ett konto måste använda sitt eget namn och andra identifikationsuppgifter.



Tills vidare är det oklart om spelkonsoler och utländska spel också berörs av de nya spelrestriktionerna.

Den kinesiska myndigheten som övervakar medier och publikationer, NPPA, meddelar också att inspektionerna kommer att öka märkbart.



NPPA uppmanar både skolor och föräldrar att övervaka ungas spelande och noterar att en del ungdomar kan försöka kringgå reglerna genom att spela med sina föräldrars spelkonton.

Sydkorea går i motsatt riktning

Medan Kina skruvar åt ungdomars frihet att välja när de vill spela går grannlandet Sydkorea i motsatt riktning.

År 2011 införde Sydkorea en omtalad lag som döptes "Shutdown Law", som begränsade tillgången till videospel på nätet för personer under 16 år.

Förra veckan beslöt den sydkoreanska regeringen att backa och skrota den omdebatterade lagen.

Gamingsajten Kotaku skriver att lagen, som varit i kraft i tio år, förbjuder onlinespel mellan midnatt och klockan 6.00 på morgonen.



"Ungdomsskyddslagen" stiftades för att garantera att ungdomarna skulle sova tillräckligt. Enligt Korea Herald kommer den sydkoreanska regeringen att revidera lagen i slutet av detta år.



Källor: Reuters, BBC, Techcrunch, Kotaku, Xinhua, Korea Herald