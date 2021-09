Stora skillnader mellan kandidaternas valbudgetar i kommunalvalet - summorna sträcker sig mellan noll och 13 000 euro

Det är stora skillnader i hur mycket kommunalvalskandidaterna satsade i sina kampanjer. Också när man jämför de sittande riksdagsledamöterna. Joakim Strands (SFP) kampanj kostade nästan 12 000 euro medan Mikko Ollikainen (SFP) förde kampanj helt gratis.

Kampanjbudgeternas storlek i kommunalvalet varierar stort i Vasa valkrets. Det visar den redovisning som nu blivit offentlig på Statens revisionsverks hemsida.

Hur mycket pengar de sittande riksdagsledamöterna satsat varierar också rejält.

SFP:aren Joakim Strand ligger i topp bland riksdagsledamöterna med nästan 12 000 euro medan partikamraten Mikko Ollikainen inte använde några pengar alls.

Ollikainen berättar att han förde sin kampanj på sociala medier genom att själv göra videor.

Strand fick 11908 röster i kommunalvalet, vilket innebär att en röst kostade 3,62 euro medan Ollikainens var gratis.

Bildtext Anna-Maja Henriksson satsade nästan 5400 euro på sin kampanj. Men nästan alla medel bestod av bidrag. Bild: Benjamin Suomela / Yle

En röst för Henriksson kostade drygt 4 euro

Anna-Maja Henrikson, (SFP) använde nästan 5 400 euro för sin kampanj. Hennes budget bestod nästan uteslutande av donerade medel och bidrag. Henriksson fick 1293 röster och det innebär att en röst kostade Anna-Maja Henriksson 4,17 euro.

Kim Bergs (SDP) kampanj kostade 940 euro och det betyder att en röst landar på 1,14 euro. Partikamraten Matias Mäkynen satsade 937,10 vilket betyder att en röst kostade 0,95 euro.

Allra mest pengar satsade Samlingspartiets kandidat Tommi Mäki i Vasa, hela 13 500 euro. Mäki följs av Joakim Strand som tvåa och Sari Somppi (SFP) med en valbudget på 9000 euro.

Peter Östman från KD har inte redogjort för någon summa och det innebär att kampanjen kostade under 800 euro.

Sparsamma kandidater i Karleby

I Karleby satsades inga stora pengar på kommunalvalskampanjen. Den största budgeten hade Centerkandidaten Tapani Hankaniemi, 2 363 euroa.

På andra plats placerar sig partikamraten Sari Innanen som leder den nya stadsstyrelsen. Innanens budget bestod av 2 036,32 euro som i helhet är hennes egna medel. Hennes 337 röster kostade 6,04 euro per styck.

Sannfinländaren Mauri Peltokangas som skrällde till ordentligt i valet med 1082 röster. Peltokangas satsade inalles 1348,96 euro i sin kampanj vilket betyder att varje röst kostade knappt 1,25 euro.

Bildtext Sari Innanen (Centern) röstades in och leder nu stadsstyrelsen i Karleby. Innanen finansierade sin kampanj med enbart privata medel. Bild: Veijo Lyytikäinen

Många kandidater satsade inga egna medel alls

Kampanjkostnader under 800 euro behöver inte redovisas. I flera kommuner, bland annat i Malax och i Vörå använde ingen kandidat över 800 euro.

Även i de övriga kommunerna har många kandidater satsat mindre än 800 eller inga pengar alls på sina kampanjer.

Pontus Londen som är ledande revisor på Statens revisionsverk säger att en nollbudget inte är någon sällsynthet i kommunalval.

- När det handlar om riksdagsval och presidentval rör det sig om betydligt större summor, säger Londen.

Kampanjstöd får inte ges anonymt

En hel del av medlen är stöd från partiet, i Strands fall fick han 200 euro i stöd från partiet 3000 euro från partiföreningen. Strand samlade också stöd från företag, 1597 euro och privatpersoner bidrog med 1090 euro.

Hur mycket stödpengar och vilken typ av stöd som godkänns är också reglerat säger Londen. En kandidat får exempelvis inte ta emot bidrag av en anonym givare.

Om det handlar om stora enskilda bidrag måste de redovisas separat och kandidater får inte ta emot mer än 3000 euro av samma donator.

Bildtext Det är inte tillåtet att ta emot kampanjbidrag om det inte går att reda ut vem som står bakom donationen. Bild: Tiina Kokko / Yle

Försenad kampanjredovisning kan ge böter

Alla som kandiderat i kommunalvalet borde ha lämnat in sin redovisning över valbudgeten senast den 16 augusti. Fortfarande har 1100 kandidater i landet inte lämnat in redovisning. De får snart en påminnelse per post.

- Sen sänder vi ytterligare en påminnelse och efter fråga om vite, säger Londen.

Det vill säga sanktionsavgifter om kandidaten inte lämnar in sin redovisning. Summan är 5000 euro.

Både i Vasa och i Karleby fattas redovisningar

I Karleby har sannfinländarna Timo Sillanpää och Janne Kastrén inte ännu lämnat in sina redovisningar och i Vasa har SFP:arna Helena Boucht-Lindeman, Patrik Ehnström och Heidi Svartsjö inte ännu lämnat in sina redogörelser.

I Vasa fattas även Aira Helalas (SDP) och sannfinländaren Risto Helins redogörelser över kampanjmedel.