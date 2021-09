Abba ger ut ny musik för första gången på 39 år - och lanserar premiärdatumet för sin hologramshow Abba Voyage

Via en strömmad presskonferens på torsdag kväll meddelade Abba att de ger ut nytt material för första gången sedan 1982. Två nya låtar är ute nu, medan ett helt nytt studioalbum kommer i november. Samtidigt avslöjades att den storslagna hologramturnén kommer att ha premiär i London i maj 2022.

- Vi tog en paus på våren 1982 och nu har vi bestämt oss för att det är dags att avsluta den, säger medlemmarna i ett gemensamt pressmeddelande.

Ryktena om att Abba kommer att släppa nytt material tog fart förra veckan när en mystisk webbsida med namnet Abba Voyage och datumet 2 september lanserades på nätet. Samma illustration och datum användes även i en reklamkampanj som dök upp i gatubilden i London.

Att få höra Frida och Agnetha sjunga tillsammans igen är oslagbart. ― Benny Andersson

Men nu är det alltså officiellt: två nya låtar, I Still Have Faith In You och Don’t Shut Me Down är ute nu. Och den 5 november kommer ett helt nytt album, Voyage, med ytterligare åtta nya låtar. Albumet går att förhandsbeställa redan nu.

Musikvideon till låten I Still Have Faith In You finns nu på YouTube.

- Det är svårt att säga vad som har varit roligast med det här projektet. Om det är att få vara med och skapa en konsert tillsammans med alla, eller att vara tillbaka i studion tillsammans igen efter 40 år, säger Benny Andersson.

- Att få höra Frida och Agnetha sjunga tillsammans igen är oslagbart, fortsätter han.

Bildtext Hologrammen i Abba Voyage föreställer Abba-medlemmarna på 1970-talet. Bild: Handout

Abba Voyage har premiär 27 maj 2022 i London

På samma presskonferens berättade också Björn Ulvaeus och Benny Andersson att den redan länge planerade hologramturnén, Abba Voyage, nu äntligen har ett premiärdatum, 27 maj 2022.

Abba Voyage har planerats i flera år redan, men blivit framflyttad på grund av coronapandemin.

I showen kommer publiken att kunna se ”liveframträdanden” av Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Benny Andersson och Anni-Frid Lyngstad i form av hologram eller avatarer, medan ett riktigt 10-manna liveband framför låtarna.

Abba-tarerna, som de också har kallats, kommer att se ut så som Abba såg ut i slutet av 70-talet och början av 80-talet.

Bildtext Abba under inspelningarna av hologramshowen Abba Voyage, iklädda sina motion capture-dräkter. Bild: Handout / Baillie Walsh / Universal Music Group

Showen visas i en specialbyggd arena som fortfarande är under konstruktion i Olympic Park, i anslutning till de arenor som byggdes till OS i London 2012. Den ska rymma 3 000 personer i publiken och ha en 360-graders scen.

Planen är att showen ska visas i London fram till år 2025 för att därefter kunna åka på turné. Arenan är nämligen nedmonterbar och kan flyttas. Stockholm och Las Vegas nämns som två möjliga spelstäder.

- Tack för att ni har väntat! Vi hoppas få se er i "ABBA-arenan" och jo - ses - för vi har ingjutit en stor del av våra själar i de här avatarerna. Det är ingen överdrift att säga att vi är tillbaka, säger Abba.

Biljetterna till showen kommer till salu den 7 september.