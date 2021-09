Morgonkollen: Dom mot tonåringarna i Forsbyfallet i dag – och andra nyheter att ha koll på

God morgon! Här listar vi några nyheter att ha koll på den här fredagsmorgonen.

Forsbyfallet: Åklagaren kräver långt fängelsestraff, men livstid inte möjligt för minderåriga förbrytare

I dag faller domen i det uppmärksammade Forsbyfallet, där några tonåringar står åtalade för att ha misshandlat en jämnårig till döds i december i fjol.

De åtalade är tre pojkar födda år 2004. Åklagaren vill att de ska dömas för mord och få 12, 11 och 9,5 år långa fängelsestraff.

I Finland kan minderåriga inte dömas till livstids fängelse. I regel brukar en minderårig förstagångsförbrytare sitta i fängelse i max fyra år.

Bildtext Det var här som den jämnåriga pojken dog. De åtalade filmade medan de slog och sparkade på honom. Bild: Petteri Bülow / Yle

Talibanerna: Vem är vem egentligen?

När talibanerna tidigare haft makten i Afghanistan har de högsta ledarna varit mycket hemlighetsfulla och gömt sig i skuggorna.

Den här gången har de lovat att uppträda offentligt. Men vad vet vi egentligen om talibanerna och rörelsens högsta ledarskap?

Svenska Yles Afghanistanexpert Song-Hak Ra presenterar de gamla ledarna och den nya generationen.

Bildtext Haibatullah Akhundzada är talibanernas högste ledare.

Gängbrottsligheten ett stort problem i Sverige – nu ska man lösa det med en kanadensisk succémetod

Sverige ligger i topp när det gäller dödligt skjutvapenvåld i Europa. Gängvåld och droger är vanligt i flera kommuner och städer.

Totalt 61 områden i Sverige klassas som "utsatta". Dit hör Helsingborg där det under den senaste månaden inträffat tre skjutningar. Där ska en del invånare nu utbildas i brottsförebyggande arbete i ett projekt tillsammans med polis och kommun.

– De kriminella utnyttjar invånarnas tystnad, säger polisinspektör Jonas Berg.

Projektet som tas i bruk i Helsingborg kommer från Kanada, där man genom de här metoderna lyckats få bort drogerna och gängen.

Bildtext Polisinspektör Jonas Berg säger att skjutningar i riskområden oftast är kopplade till kriminella nätverk. Bild: Lucas Dahlström

Nytt planerat patientdatasystem i Vasa väcker debatt – läkarna gillar inte systemet

Vasa sjukvårdsdistrikt funderar på att ta i bruk ett nytt patientdatasystem, amerikanska Aster.

Läkare har däremot starkt kritiserat systemet och beslutsfattarna debatterar nu huruvida systemet borde tas i bruk eller inte. Enligt läkarna är systemet bra i USA, men inte format för nordiska förhållanden.

Läkarnas kritik kom som en överraskning för sjukvårdsdistriktet och ledamöterna tycker att ansvaret känns tungt då prislappen på patientdatasystemet är så stor. Systemet kostar nämligen hundratals miljoner.

Bildtext Flera andra kommuner har också debatterat nya patientdatasystem den senaste tiden. Bild: Antti Haanpää / Yle

Abba ger ut ny musik för första gången på 39 år

I går kväll meddelade ett av de mest älskade banden någonsin, Abba, att de släpper ett nytt album i höst. Senare ordnas också hologramkonserten Abba Voyage.

De teasar plattan med två nya singlar, I Still Have Faith In You och Don’t Shut Me Down. Hela albumet kommer den 2 november.

Det är första gången som Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson och Björn Ulvaeus kommer samman på 39 år.

Bildtext De fyra, alla över 70 år, har spelat in hologramkonserten i motion capture-dräkter för att se ut som de gjorde i slutet av 70-talet och början på 80-talet Bild: Handout / Baillie Walsh / Universal Music Group

I landets södra och mellersta delar är det halvklart till mulet och regnskurar. Till en början, på en del håll, mera ihållande regn. Det är mellan 10 och 14 grader. Måttlig samt byig nordlig till västlig vind.

I norr är det också halvklart till mulet, med regnskurar närmast i östra Lappland. Det är mellan 8 och 11 grader – i norra Lappland mellan 4 och 8 grader. Måttlig till frisk samt byig nordlig till västlig vind.