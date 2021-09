Sverige hämtar hem tre IS-kvinnor och sex barn från norra Syrien

Tre svenska IS-kvinnor utvisas till Sverige tillsammans med sex barn. De är de första svenska kvinnorna som utvisas av det kurdiska självstyret i nordöstra Syrien och också de första som Sverige aktivt hämtar hem.

Den kurdiska administrationen i norra Syrien anser att kvinnorna utgör ett säkerhetshot, och de släpptes mot löftet att svenska myndigheter hämtar dem och garanterar att de utreds i Sverige, enligt uppgift till SVT.

Kvinnorna anklagas för att ha bidragit till folkrättsbrott under IS styre och en av kvinnorna misstänks för att tidigare ha rekryterat unga kvinnor från Västsverige till IS.

Tidigare har det kurdiska självstyret i Syrien velat att kvinnorna prövas rättsligt i Syrien, men säger nu att tillräcklig bevisning saknas för att väcka åtal mot dem. Man saknar dessutom tillräckliga resurser för ändamålet.

Kurdstyret har länge önskat att Sverige tar hem kvinnorna.

Anslöt sig tidigt till IS

Kvinnorna är mellan 20 och 30 år och de sägs ha anslutit sig till terrorgruppen IS i ett tidigt skede. De har bott en längre tid i gruppens sista fäste, Baghouz i nordöstra Syrien. Deras män sägs vara döda eller försvunna.

En delegation från svenska Utrikesdepartementet är på plats i Syrien för att ta emot kvinnorna. Enligt UD är Sverige skyldigt att ta emot svenska medborgare som inte kan åtalas.

Efter sin ankomst till Sverige hörs kvinnorna av polisen och utreds för krigsbrott.

Det här uppges vara första gången som svenska myndigheter så här aktivt deltar i att ta hem kvinnor från IS-lägren. Finland har hittills tagit hem sju kvinnor och 21 barn från lägren.

