Amnesty: Syriska flyktingar som återvänt hem har torterats och våldtagits – ingen del av Syrien kan klassas som säker

Flyktingar som återvänt hem till Syrien från utlandet har gripits, torterats, våldtagits och "försvunnit". Det framgår av en ny rapport från människorättsorganisationen Amnesty International. Bland offren finns också barn.

I rapporten "You're going to your death" (Du går mot din död), har Amnesty dokumenterat övergrepp som den syriska säkerhetstjänsten begått mot 66 syrier som återvänt från exil.

Bland offren finns 13 barn. Fem av de 66 har avlidit i fängsligt förvar och 17 av dem har "försvunnit" och det är inte känt vad som hänt med dem.

Bara det att någon tidigare flytt från Syrien har, enligt Amnesty, visat sig vara skäl nog för att utsättas för godtyckliga övergrepp. Flyktingar som återvänt har berättat för Amnesty att säkerhetstjänsten har riktat in sig mot dem uttryckligen på grund av deras beslut att fly från Syrien och att de anklagats för att inte vara lojala.

En del av dem har anklagats för förräderi eller för att "stötta terrorism".

Också barn har utsatts för sexuellt våld

Bland fallen som dokumenteras i rapporten finns 14 fall av sexuellt våld som begåtts av syriska säkerhetsstyrkor. Sju av övergreppen var våldtäkter som utfördes mot fem kvinnor, en tonårig pojke och en femårig flicka.

En kvinna, som kallas Noor i Amnesty-rapporten, berättar om vad som hände vid en gränspostering då hon återvände från Libanon till Syrien. Gränspolisen frågade henne varför hon lämnat Syrien.

– För att du inte gillar Bashar al-Assad och för att du inte gillar Syrien? Du är en terrorist... Syrien är inget hotell som du kan lämna och återvända till när du vill, sade han.

Därefter våldtog han både Noor och hennes femåriga dotter i förhörsrummet vid gränsposteringen, berättar Noor.

Amnesty regodör för andra motsvarande övergrepp vid just gränsövergångar.

Enligt Amnesty låter en del familjer kvinnorna återvända till Syrien före sina män, i tron om att de ska löpa en lägre risk för att bli gripna eller utsättas för övergrepp, bland annat för att de ju inte omfattas av den obligatoriska militärtjänstgöringen och alltså inte kan anklagas för att ha deserterat.

Amnesty konstaterar ändå att kvinnor utsätts för lika höga risker som män när de återvänder till Syrien.

Ingen del av Syrien är säker

I rapporten dokumenteras 59 fall av män, kvinnor och barn som blivit godtyckligt gripna när de återvänt till Syrien. I 33 av fallen utsattes de för tortyr eller andra övergrepp i fängsligt förvar eller under förhör.

De dokumenterade fall som redogörs för i rapporten handlar om människor som återvänt till Syrien bland annat från Libanon, Frankrike, Tyskland och Turkiet.

I Europa, exempelvis i Danmark och Sverige, har man omvärderat uppehållstillstånd som utfärdats åt asylsökande som kommer från regioner som sedan klassas som "säkra" att återvända till konstateras det i Amnesty-rapporten. Det har gällt exempelvis huvudstaden Damaskus med omnejd.

En tredjedel av fallen som dokumenteras i rapporten handlar ändå om just asylsökande som återvänt till Damaskus-området.

– Samtidigt som ett antal stater i världen, som Danmark, Sverige och Turkiet, försvårar för personer som flyr Syrien att få skydd och också, i vissa fall, utsätter flyktingarna för ett massivt tryck att åka tillbaka hem, visar de fruktansvärda vittnesmålen i rapporten att det inte finns någon del av Syrien som kan klassas som säker att återvända till, säger Madelaine Seidlitz, som är ansvarig för Amnesty Sveriges arbete med flyktingar och migranter.

Källa: Amnesty International