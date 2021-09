Antalet sjöräddningsuppdrag har ökat med tio procent sedan ifjol - många har bytt till större och snabbare båtar

Det första veckoslutet i september var livlig för sjöbevakningen i Åbo. Bara under lördagen hade sjöräddarna tio uppdrag, av totalt 24 uppdrag under hela veckan. Det här är dubbelt fler uppdrag än under motsvarande tid ifjol.

Att sjötrafiken är livlig även in på hösten är inte helt ovanligt enligt Niklas Guseff, vicechef vid sjöräddningscentralen i Åbo. Det är främst vädret som avgör hur många båtar som rör sig ute till sjöss.

- Enligt vad jag har talat med patrullerna som har rört sig ute till sjöss har det inte varit fler båtar i farten, tydligen har det bara råkat vara så att fler än vanligt har varit i behov av hjälp och assistans under veckoslutet. Inte har säsongen förlängts något märkbart vad vi har sett, säger Guseff.

Bildtext Niklas Guseff, vicechef vid sjöräddningscentralen i Åbo. Bild: Yle/ Nora Engström

Mänskliga och tekniska fel oftast orsaken

Då sjöbevakningen rycker ut handlar det oftast om mänskliga misstag eller tekniska problem. Det kan handla om navigationsmisstag eller problem med båtens motor. Också alkohol är ofta inblandad.

- Om det inte handlar om tekniska problem så finns nog alkoholen ofta med i bakgrunden, åtminstone när det gäller mänskliga missar som navigationsmisstag och så vidare. I år har vi inte sett någon märkbar ökning i antalet roderfyllerister vare sig i allmän trafik eller i samband med olyckorna, säger Guseff.

Rekordsommaren syns även i sjötrafiken

Att inrikesresandet varit populärt även i år syns i antalet räddningsoperationer. Sjöräddningsuppdragen har ökat med drygt 10 procent från ifjol. Så här långt har sjöräddningscentralen haft cirka 660 uppdrag då siffran ifjol låg på 600 vid motsvarande tid på året. Ökningen beror enligt Guseff på ett förändrat klientel till sjöss.

- Det rör sig folk till sjöss som inte är lika vana som tidigare. Delvis det att man inte alls har rört sig till sjöss men också att man bytt till större och snabbare båtar här under de senaste åren och det finns en viss brist på sjömanskap hos en del av båtfolket.

Guseff vill betona att det endast handlar om en liten del av sjöfararna som har bristande sjömanskap och att majoriteten av båtförarna vet vad de gör.

- Tusentals båtar rör sig varje dag där ute och inga olyckor händer. Om det nu sen händer några enstaka olyckor är det i alla fall procentuellt sett inte så många som råkar ut för dessa.