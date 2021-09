Qatar – ett litet land som fått stor betydelse för medling mellan talibanerna och västvärlden

Den välmående ökennationen Qatar har lyckats skaffa sig en unik position och är en central spelare i en strategisk region. Landet har balanserat mellan två diametralt motsatta parter.

Den olje- och gasrika lilla nationen är belägen på en halvö som gränsar till Saudiarabien. Landet bebos av cirka 300 000 qatariska medborgare och över två miljoner utländska arbetare.

Qatar står värd för USA:s största militärbas i Mellanöstern - men har samtidigt utgjort en politisk tillflyktsort för talibanledarna i flera år.

Qatar har alltså lyckats bli vän med både talibaner och västländer.

År 2013 öppnade talibanerna ett kontor i Qatars huvudstad Doha

Qatar har under en lång tid som medlare bidragit till att en rad problem har kunnat lösas.

Landets insatser har gällt allt från fångutväxling till fredsamtalen i Qatars huvudstad Doha.

Qatars roll förstärktes under 2013 då talibanernas politiska kontor öppnades i Doha.

– År 2009-2010 insåg USA att man måste byta strategi i Afghanistan. Det räckte inte med att bekämpa motståndsgrupper - man måste också börja förhandla. Och för att detta skulle kunna ske så etablerades med tiden det här kontoret i Doha. Det behövdes en politisk representation som kunde vara part i förhandlingarna, konstaterar Helene Lackenbauer vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige.

År 2014 bidrog Qatar med att få till stånd en frigivning av den amerikanska soldaten Bowe Bergdahl som hållits fången av talibanerna i fem år. I utbyte frigav USA fem talibanfångar som hållits i fånglägfret Guantánamo Bay, och de sändes till Qatar.

Enligt Lackenbauer blev talibanernas kontor i Doha väldigt ifrågasatt i Afghanistan.

– När jag var där och pratade med medlemmar i Höga fredsrådet 2013-2014 (Det fredsfrämjande organet Höga fredsrådet i Afghanistan som bestod av tidigare krigsherrar, politiker, islamiska ledare och klanledare. Också kvinnor ingick i rådet) var de väldigt kritiska till det här kontoret. De ställde frågor som "Vilka är de här som representerar talibanerna? Har de verkligen mandat att göra det?"

Då vissa höga afghanska ledare hade släppts fria kom verksamheten i gång.

– Vice premiärministern mulla Baradar släpptes fri på USA:s begäran, men det var Qatar som spelade rollen som det land som kom in med en begäran om att han skulle släppas ut ur fängelset i Pakistan, påpekar Helene Lackenbauer.

Hon säger att Qatar har haft en mycket speciell roll då det gäller talibanerna i Doha.

– Talibanerna fick utbildning, de fick lära sig hur man förhandlar, hur hela verksamheten skulle läggas upp och hur kontoret skulle bedrivas. Allt detta har haft stor betydelse då det gällt att höja talibanernas kapacitet och förmåga att förhandla och att föra diskussioner med omvärlden.

Förhandlingarna fortsatte till 2020 och kulminerade i det avtal som ingicks med president Donald Trump om att de amerikanska trupperna skulle dras tillbaka 2021.

Ur Qatars perspektiv har det här blivit en succé: Landet har positionerat sig självt på ett sådant sätt att alla som vill engagera sig i talibanerna måste gå via Qatar först ― Dina Esfandiary, rådgivare vid International Crisis Group, till FRANCE 24.

Också i fortsättningen i nyckelroll

Enligt Lackenbauer kommer Qatar att vara en betydelsefull spelare i förhållande till Afghanistan också i fortsättningen.

– Det kommer med stor sannolikhet att bli så att västvärlden behöver kontakta talibanerna för att be om tjänster. Det kan till exempel vara fråga om att hjälpa människor ut ur landet. Det handlar om sådant som man inte kan gå direkt till talibanerna och be om - men Qatar kan nog be om detta!

Hon bedömer att vi kanske får se hur Qatar småningom också kan komma att utkräva tjänster från västvärlden, bland annat från USA.

Strategisk betydelse

Den lilla arabnationen måste försöka hålla sina fragila relationer med andra länder i regionen i balans.

Den viktiga rollen som diplomat har väckt en del oro i en region som är fylld med geostrategiska spänningar. Vissa regionala gulfstater ser Qatars relation till talibanerna som lite väl intim.

Det olje- och gasrika Qatar befinner sig också i en position där det skulle kunna ge talibanerna en betydande ekonomisk hjälp men det anses ändå vara rätt osannolikt att Qatar skulle erbjuda den islamistiska regimen direkt bistånd.

Ensidig hjälp till talibanerna kan irritera både Qatars grannländer, USA och andra västerländska länder. Qatar kommer sannolikt att kanalisera bistånd till det talibanstyrda Afghanistan via större multilaterala internationella organisationer.

USA:s utrikesminister Antony Blinken och försvarsminister Lloyd Austin var nyligen på besök i Qatar för att diskutera läget i Afghanistan och uttrycka sin tacksamhet över att landet som transistation medverkade till att cirka 55 000 personeror kunde evakueras från Afghanistan då talibanerna tagit över kontrollen där.

Förra veckan var de brittiska, tyska, italienska och nederländska utrikesministrarna på besök. Det här reflekterar den betydelse som den lilla arabnationen har fått för väst som en länk till talibanrörelsen - seciellt då Pakistan, Kina och Ryssland försöker öka sitt inflytande i Kabul.

"Från ett av världens fattigaste till ett av världens rikaste länder" Qatar är ett emirat med all makt hos statsöverhuvudet, emiren som också är premiärminister och utser regeringen. Parlament saknas och politiska partier är inte tillåtna. Landet blev självständigt 1971.

Vissa steg har tagits i demokratisk riktning: 1999 hölls de första kommunalvalen i landet och kvinnor deltog på lika villkor som män.

Innan oljan upptäcktes 1939 var Qatar ett av världens fattigaste länder. Exploateringen av olje- och gasfyndigheter har gjort Qatar till ett av världens rikaste länder.

Oljesektorn förstatligades 1976, och staten äger all jordbruksmark och svarar för större delen av övrig ekonomisk verksamhet.

Läs- och skrivkunnigheten är hög. Minst hälften av studenterna som utexamineras på universitet och högskolor är kvinnor.

Qatar har ett omfattande välfärdssystem som dock omfattar bara landets medborgare. Uppskattningsvis 80-90 procent av arbetskraften är invandrare.

De tre ledande dagliga tidningarna är regeringstrogna och censurerade. Radion och televisionen är statlig.

Den internationella tv-kanalen al-Jazeera har sitt säte i Doha.

Rättsordningen i Qatar bygger på islamisk rätt men med ett betydande antal västerländskt inspirerade lagar. Domstolsväsendet består av både statliga och religiösa domstolar. Dödsstraff utdöms för vissa grova brott. Källa: Nationalencyklopedin

Qatar ett av de rikaste länderna i världen i dag - men det finns skuggsidor

Mer än 2/3 av invånarna och cirka 80-90 procent av arbetskraften i Qatar är invandrare, de flesta från Pakistan, Iran och andra arabländer.

I samband med att Qatar förnyar sin infrastruktur inför VM i fotboll 2022 har många människorättsorganisationer rapporterat om den allvarliga situationen för arbetskraftsinvandrarna. Inga reformer har genomförts som kunde skydda utländska gästarbetare från övergrepp.

Tvångsarbete och människohandel förekommer i stor skala, främst inom sektorn för hushållsarbete. Gästarbetarna riskerar att utnyttjas och utsättas för övergrepp av arbetsgivare. Samtidigt inskränks deras rättigheter, till exempel rätten att lämna landet. Arbetarna måste ofta betala höga rekryteringsavgifter och deras pass konfiskeras av arbetsgivarna vid ankomsten till Qatar.

Av rädsla för deportering från landet anmäler offren sällan de personer som har utsatt dem för verbala, fysiska eller i vissa fall sexuella övergrepp. Kvinnor är speciellt utsatta.

Den finländsk fotbollsspelaren Tim Sparv hör till dem som upprörs

Qatar ska stå värd för fotbolls-VM nästa år, och bland annat den finländska fotbollsspelaren Tim Sparv har fäst uppmärksamhet vid de oegentligheter som förekommer i Qatar. Han kritiserar beslutet om att Qatar får ordna VM 2022 och uppmanar fotbollsvärlden att prata om "det mörker som ligger bakom fotbollsfesten". Tusentals gästarbetare har mist livet under byggandet av de rekorddyra mästerskapsarenorna i Qatar.

Källor: Reuters, AFP, France24