Finlands evakueringar från Afghanistan får kritik – lokala tolkar har lämnats vind för våg, medan Sverige har evakuerat sina: "Finland har varit beroende av de här personerna"

Det börjar närma sig två veckor sedan Finland avslutade evakueringarna ur Afghanistan. Många länder har evakuerat afghaner som jobbat som vakter och tolkar för ambassader och försvarsstyrkor, vilket Finland inte gjort. Beslutet får kritik av forskare.

Finland evakuerade 414 personer på två veckor. Av dem är 50 afghaner som jobbat för finlands ambassad och deras familjemedlemmar.

Myndigheterna beslöt i augusti att evakuera de afghaner som jobbat för Finland sedan år 2016 framåt. Sverige har däremot valt att evakuera alla afghaner som jobbat för dem under det tjugoåriga kriget. Finlands beslut får kritik av experter som Yle Uutiset talat med.

– Avgränsningen vid 2016 är totalt påhittad. Det är en helt slumpmässig avgränsning utan analytisk förklaring eller logik. Myndigheterna valde bara ett datum, säger forskaren Charly Salonius-Pasternak vid Utrikespolitiska institutet till Yle Uutiset.

Finlands styrkor har varit närvarande i Afghanistan sedan 2002, då FN inledde den multinationella ISAF-operationen. De har fått hjälp av lokala tolkar sedan dess. Ändå står inga tolkar på myndigheternas evakueringslista – inte heller de som hjälpt till efter år 2016.

Finländska fredsbevarare som fått hjälp av tolkar har varit tysta

Finland fick hjälp av 17 tolkar via ISAF åren 2002–2007. När operationen avslutades år 2014 erbjöds de inte hjälp eller skydd av Finland, och inte den här gången heller.

Andra länder som deltagit i ISAF, bland annat Norge, Frankrike och Storbritannien, har evakuerat tolkarna. Sverige har evakuerat 69 tolkar inklusive familjemedlemmar.

– Vi måste utgå från att tolkar är i allvarlig fara, säger Sveriges utrikesminister Ann Linde (S) till Svenska Dagbladet.

Sverige evakuerade bara några tolkar av de 300 som hjälpt dem under operationen.

Ilmari Käihkö som är docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan i Sverige säger att tidigare finländska fredsbevarare har gjort lite väsen om att tolkarna inte evakueras. Tolkar blir automatiskt måltavlor om de har jobbat med andra länders styrkor, säger han.

– Operationen har varit beroende av de här personerna. Så klart vi är skyldiga att evakuera dem.

Bildtext Flest finländska trupper befann sig i Afghanistan år 2009. Då tillsattes över 200 finländare för att hjälpa till med att trygga val i landet. Totalt 2 467 finländare tjänstgjorde under operationerna i Afghanistan. Bild: Handout

Sverige kan ha evakuerat Finlands tolkar

Den största faran för de lokala tolkarna är att talibanerna fått tag på västländernas data om alla som de arbetat med.

När Yle Uutiset försöker få en kommentar om tolkarnas evakuering av Försvarsmakten får de svaret att beslutet ligger på utrikesministeriets bord.

År 2004–2007 opererade de finländska styrkorna delvis under Sverige, Norge och Storbritannien. Från och med år 2008 lydde de helt och håller under Tyskland. Under samarbetet har Finland använt gemensamma tolkar.

Därför är det möjligt att till exempel Sverige evakuerat tolkar som har jobbat för Finland. Det här kan inte bekräftas av säkerhetsskäl.

Den danska regeringen har låtit andra länders lokala tolkar ansöka om att komma till Danmark om de inte får hjälp av sitt arbetsland. Förutsättningen har varit att tolkarna känner sig personligt hotade på grund av sina kopplingar till Danmark.

ISAF-operationen avslutades 2014, men följdes därefter upp av operationen Resolute Support.

Bildtext Tolkar blir automatiskt måltavlor om de har jobbat med andra länders styrkor, säger Ilmari Käihkö som är docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan i Sverige. Han är före detta fredsbevarare och har verkat i Tchad. Bild: Tiina Jutila / Yle

Försvarasministern svarar på kritiken

Försvarsminister Antti Kaikkonen (C) svarade på kritiken i TV-programmet Morgonettan på lördag förmiddag.

– Det här var de evakueringar som Finland klarade av under de här omständigheterna. Människor blev kvar i Afghanistan, både finländare och människor med koppling till Finland, och utrikesministeriet försöker hjälpa dem, säger han.

Finland har evakuerat en del av EU:s och Natos lokala arbetstagare som en del av internationella överenskommelser. Charly Salonius-Pasternak tror att Finland kunde ha bett om mer hjälp av USA under evakueringarna, så som andra länder har gjort. Då skulle man ha kunnat evakuera fler människor.

– Om Finland skulle ha sagt till USA att "vi tar 3 000 personer om ni evakuerar dem till Helsingfors eller Åbo", så skulle amerikanerna säkert ha svarat "done", säger han.

Finland har agerat långsamt

I Finland har evakueringsprocessen varit betydligt långsammare än i andra europeiska länder. I mars-april började myndigheterna diskutera de afghanska arbetarnas situation. Ungefär vid samma tid, i april, meddelade USA:s president Joe Biden att de amerikanska trupperna drar sig tillbaka.

De sista finländska trupperna lämnade Afghanistan i juni. Då hade vissa länder, som Frankrike och Norge, redan börjat erbjuda skydd för de afghaner som arbetat för dem. USA och Kanada påbörjade sina evakueringar i juli.

Bildtext De sista finländska soldaterna i Afghanistan landar på Tammerfors-Birkala flygplats. Bild: Handout

Varför har det gått så trögt?

Yle Uutiset listar tre olika orsaker till att det dröjde tills den 13 augusti innan Finland beslöt att evakuera människor från Afghanistan.

En orsak är att Finland strukturellt inte kunde fatta ett sådant beslut. Det saknades lagstiftning och tillräckliga visumprocesser. Myndigheterna var inte förberedda för situationen. Det krävdes tre ministerier för att bygga upp en evakueringsplan: Inrikesministeriet, utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet.

Finland ville inte heller ge fel signaler. Myndigheterna ville visa att sitt stöd för den afghanska administrationen och väntade tills de sista förhandlingarna i Doha i hopp om en politisk lösning i stället för en militär.

Det fanns inte mycket press på beslutsfattandet innan händelserna i Afghanistan snabbt eskalerade. Man såg på situationen genom rosa linser. Till exempel blev Finlands ambassadör i Afghanistan Pekka Kosonen överraskad då talibanerna avancerade i mitten av augusti.

Bildtext Forskaren Charly Salonius-Pasternak vid Utrikespolitiska institutet tror att Finland kunde ha evakuerat fler personer om man bett om mer hjälp av USA under evakueringarna, så som andra länder har gjort. Bild: Hilma Toivonen / Yle

Finland uteslöt lokal säkerhetspersonal – men ändrade sig

När myndigheterna publicerade den ursprungliga listan på vem som skulle evakueras stod säkerhetspersonal och väktare inte med på listan. Beslutet rättfärdigades med att de inte jobbar direkt för den finska staten.

Någon vecka efter att MTV Uutiset rapporterat om saken uppdaterades evakueringslistan. Då inkluderades ungefär en tredjedel av den lokala säkerhetspersonalen – de som rört sig med diplomaterna utanför ambassaden. Men andra väktare och vaktmästare blev kvar.

I en intervju med Yle Uutiset säger en av väktarna på Finlands ambassad i Kabul att de känner sig hotade av talibanerna.

Artikeln baserar sig delvis på Yle Uutisets Suomi jätti evakuoimatta Afganistanista tulkit ja vartijat, Ruotsi ei – Tutkijat: Hallitus väisteli vastuuta ja teki mielivaltaisia rajauksia av Sara Rigatelli. Den har beartbetats av Belén Weckström.