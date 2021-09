På Arenan i dag: Gammalt finländskt rekord kan ryka i stafett-FM

Ett trettiotvå år gammalt finländskt rekord är i fara på Raatti stadion i Uleåborg idag. Åtminstone i princip. Vädret kommer nämligen knappast alls att vara av gynnsamt slag.

Det är damlagen på 4 x 400 meter som anses ha rekordchansen, i den nästsista av veckoslutets finaler. Vid motsvarande tävlingar sommaren 1989, i Villmanstrand, löpte Viipurin Urheilijat i mål på tiden 3.39,06.

Och det är Helsingfors IFK som nu äntligen kan skriva om de siffrorna. Veitsiluodon Kisa-Veikot inte att förglömma, damerna från norr skrällde också igår.

Än om det regnar och blåser kyligt vid halvsextiden? Tja. Då blir det svårt, också den här gången. Stafettsöndagen löper risk för att bli riktigt våt.

Såväl Vasa IS som Esbo IF har starka kvartetter och ska också helt klart räknas in bland medaljkandidaterna.

Herrarnas 4 x 400 meter är naturligtvis en annan godbit. Jyväskylän Kenttäurheilijat och Borgå Akilles känns starka. Bland de många som utmanar dem finns HIFK, GIF och kanske framförallt Sibbo-Vargarna.

Flera uthållighetsgrenar

Söndagen har ett mångsidigt och brokigt grenschema. Först i finalpasset kommer häckstafetterna, som nu är med i FM-programmet för trettionde gången.

I mångt och mycket handlar dagen ändå om just de långa sprintstafetterna över 4 x 400 eller 4 x 300 meter.

Uthållighetsgrenarna är också flera. 4 x 1500 meter mixed, med två dam- och två herrlöpare, kom in på programmet förra hösten. Grenen kan bli en till i Lahden Ahkeras räcka av FM-uppvisningar på längre distanser.

Stafett-FM i Uleåborg och den andra tävlingsdagen där kan ses i ett två timmar långt sammandrag i TV2 med början kl. 18.00. Leif Lampenius refererar på svenska.



På Arenan kan man däremot direkt följa med hela finalpasset i Uleåborg, med alla stafettfinaler och alla intervjuer i sin helhet. Arenasändningen pågår idag från klockan 12.00 till 19.00.