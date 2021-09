Vem vill du se i Himlaliv? - Tipsa Himlaliv om vem som borde vara gäst i programmet!

I den nya säsongen av Himlaliv får vi se flera personporträtt på personer som publiken har tipsat om. Nu söker vi flera personer att göra program om. Vems historia skulle du vilja ta del av i Himlaliv?

Himlaliv är ett livsåskådningsprogram som ger utrymme för tanke och reflektion. I varje program får en person som har varit med om någon vändning i livet berätta sin historia.

- Genom att ge utrymme för den personliga berättelsen vill vi ge perspektiv och en djupare förståelse för andra människor, deras kristna övertygelse och deras livsval, säger Lucas Snellman som är ansvarig utgivare för Himlaliv.

Nu börjar Himlalivredaktionen planera nästa säsong och tar med tacksamhet emot tips på gäster till programmet. Tipsa genom att klicka här eller eller använd blanketten nedan.

Har du någon i din närhet som har en intressant berättelse eller som har varit med om något livsavgörande? Eller någon som har gjort ett vägval kring kristen tro och livsåskådning som det skulle vara intressant att höra mera om?

Kanske är det du själv, en halvbekant eller en känd person?

Då ska du ta chansen och tipsa Himlalivs redaktion via formuläret här under. Skicka in ditt förslag med en kort motivering senast 30.9.2021