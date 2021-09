"Krysshopp på vessan är bäst mot stress" - här får du de bästa tipsen för studentskrivningarna

– Hur ska jag hålla koncentrationen uppe under studentprovet, frågar en abiturient under Abimix sändning efter årets första studentprov. Och abiturienten Jenina Nyström har genast svaret klart: – Be om att få gå på wc och så passar du på att göra krysshopp där. Då blir blodcirkulationen bättre och hjärnan får syre.

Höstens studentskrivningar körde igång på måndag, 13 september. Samma dag var det dags för historiens första Abimix live-sändning, där dagens studentprov i synnerhet, men också studentskrivningarna i allmänhet diskuterades.

I den direktsända diskussionen deltog abiturienten Jenina Nyström, läraren i modermål och litteratur Rolf Blauberg och Pamela Granskog som är censor och ordförande sektionen för modersmål och litteratur vid Studentexamensnämnden. Diskussionen leddes av Heidi Finnilä.

Diskussionen sändes från Tölö gymnasium i Helsingfors.

Frågor via chatten

Under diskussionens gång kunde den som vill ställa frågor i chatten på Yle Arenan. Frågorna besvarades sedan under sändningen.

En av dem som frågade ska skriva studenten 2022 och ber om tips. Hur ska jag förbereda mig och hålla mig lugn?

– Att lära mig detaljer gör mig lugn, säger Jenina. Nu hade jag t.ex. lärt mig 31 stilmedel utantill. Jag behövde inte använda dem i dagens prov, men det lugnade mig att jag kunde dem.

– Kvällen före, eller på morgonen ska du läsa någonting du njuter av, vila i språket, säger Pamela.

Och Rolf tillägger:

– Försök njuta, för det är roligt. Sedan är det viktigt med pauser och en god matsäck.

Apropå att hålla sig lugn och minska på stressen berättar Pamela hur hon brukade göra när hon var gymnasielärare och övervakade studentskrivningarna.

– Fem minuter före, när alla satt tysta och spända, bad jag dem börja gnugga händerna, för att riktigt gnugga allt de kan om modersmål, alla termer och ord. Och det hela avslutades med en tyst applåd, såsom hörselskadade applåderar, genom att vinka med händerna i luften. Då var det få som inte drog på munnen, och stämningen blev lättare i salen.

En annan fråga handlar om poänggränserna för skrivkompetensprovet.

"Vad behövs det för att få 40 poäng i skrivkompetens?"

Här hänvisar både Pamela och Jenina till de kriterier som Studentexamensnämnden har publicerat kring poänggränser.

Så utvecklar du ditt ordförråd

En av de frågande undrar hur man bäst utvecklar och förstorar sitt ordförråd. Och då är alla diskussionsdeltagarna helt eniga, läs, läs, läs lyder rådet unisont.

– Läs sådant som du tycker om, säger Jenina.

Pamela påminner om att det är viktigt att läsa alla olika slags texter, vad som helst. Men för att utvecklas ska man gärna utmana sig själv.

– Om du får lite för svåra texter att läsa utvecklas ditt läsande.

Och läsningen är verkligen viktig för ordförrådet. Rolf hänvisar till forskning kring det här.

– En 17-åring som inte alls läser böcker har ett ordförråd på kanske 17.000 ord medan en 17-åring som läser, och har läst hela sitt liv kan ha 70.000 ord i sitt ordförråd.

Vad skulle ni säga är det viktigaste då man förbereder sig inför proven i modersmål? Är det t.ex. att läsa in sig på stilmedel som Jenina delvis nämnde, studera frågeställningar och infallsvinklar så att man förstår frågeställningarna eller något annat?

– Det är nog en kombination av allt, säger Pamela. Man kan tänka på det som modersmålets realprov. Det är ingen katastrof med enstaka felbegrepp och felstavningar. Helheten avgör.

– Se på tidigare feedback du har fått av din lärare, föreslår Rolf. Ofta gör vi lite samma typ av fel om och om igen. Så om du går igenom allt dina lärare har skrivit har du mycket hjälp.

En fråga i chatten tar upp vilka termer som är bra att kunna i studentprovet i modersmål.

Som vi har sagt tidigare här så hänger det inte på enskilda termer, utan det är färdigheterna som är det viktiga, svarar Pamela.

– Fast termerna i intrigkurvan kan ju t.ex vara bra att kunna, som inledning, analys, tolkning, avslutning, tillägger Jenina.

En fråga i chatten handlar om koncentration.

"Jag lider av koncentrationsproblem och är väldigt nervös för skrivningarna överlag. Vad är era bästa tips för hur man kan uppehålla koncentrationen under provet?"

– Jag brukar dela upp tiden mellan uppgifterna så att jag vet hur mycket tid jag har för varje. Och reservera tid för lunch, säger Jenina och fortsätter:

– Fastnar man så kan man be att få gå på wc och göra några x-hopp på vägen dit. Äta godis är också bra, men x-hopp på vessan är bäst.

