Övergiven mark har lett till katastrofala bränder på Sicilien – med förebyggande arbete går det undvika de värsta konsekvenserna

Under sommaren har historiskt höga temperaturer uppmätts på Sicilien. Extrem värme, brist på vatten och bränder har ställt till stora bekymmer för jordbrukarna. Men genom närvaro, omsorg om marken och samarbete kan de värsta konsekvenserna undvikas.

Jag landar i Catania på Sicilien samtidigt som de första regndropparna på flera månader faller. Från bilen på väg till staden Syrakusa, som ligger vid havet på den sydöstra delen av Italiens och Medelhavets största ö, ser jag skelett av brända buskar och skräp. Röda döda träd tornar upp sig över svartbränt gräs.

När jag stannar för att ta några bilder känner jag brandlukt.

Bild: Christin Sandberg

Det var i Syrakusa som den högsta temperaturen någonsin, 48,8 grader, i Europa uppmättes i somras.

– Vi är vana vid värme och till och med extrema värmetoppar, men så höga temperaturer som runt 40 - 45 grader under så lång tid har vi aldrig tidigare upplevt, säger Giuseppe Pisano ordförande för det sociala kooperativet Arcolaio när vi ses på deras örtplantage.

Bildtext Giuseppe Pisano är ordförande för kooperativet Arcolaio som vill ta tillvara både människors och markens värde. Bild: Christin Sandberg

Vi befinner oss på den mark som kooperativet, som stöttar intagna och frigivna fångar, som behöver en väg tillbaka in i samhället, har tagit i bruk sedan några år tillbaka. Även nyanlända migranter i behov av språk och praktik får en chans via kooperativet.

– Här tar vi tillvara de örter, såsom fänkål och salvia, som växter vilt i naturen och så odlar vi rosmarin och timjan bland annat, säger Giorgio Nichele som ansvarar för odlingarna.

– Som du ser, visar Giuseppe Pisano med armen, så har det inte brunnit här i år trots att bränderna härjat runt om.

Förebyggande arbete

Man har nämligen börjat förebygga storbränderna. För två år sedan var elden på väg att sluka en stor del av området.

Den numera frigivne Maksim Coshman var den som var först på plats för att släcka elden den gången.

– En kompis som körde förbi såg lågor och ringde mig. Jag körde hit så fort jag kunde och tack vare vattnet från den egna brunnen och snabb hjälp från en helikopter som kom och släckte elden kunde vi avvärja totalförstörelse.

Bildtext Maksim Coshman tog chansen i fängelset att lära sig ett yrke som konditor och nu ser han till att kryddorna från samma kooperativ håller högsta kvalité. Bild: Christin Sandberg

Sedan dess har de lagt allt större fokus på det förebyggande arbetet för att minimera brandrisken.

– Inför de varmaste månaderna handlar det om att hålla rent, att inte lämna torkat gräs och annat ogräs, där elden kan få fäste och sprida sig, säger Pisano.

Ett annat nyckelord är fysisk närvaro.

– Där marken är övergiven och utlämnad åt sig själv, där härjar eldarna som värst, fortsätter han.

– Att kunna ingripa i tid hänger på närvaro och nätverkande, som den gången då en av våra medlemmar i kooperativet åkte förbi på vägen av slump och reagerade och ringde, så att vi kunde åka dit och kontrollera och i det fallet släcka elden i tid.

Vattenbrist ett stort problem

– Att ha tillgång till vatten är också extremt viktigt och inte alls en självklarhet för alla jordbrukare. Under sommaren har många jordbrukare drabbats av att vattenleveranserna inte har kommit, vilket har lett till att skördar förstörts och de inte haft någon möjlighet att släcka bränder, säger Pisano.

Ytterligare en viktig faktor är grannsamverkan.

– Vi har väldigt bra kontakt med de markägare som finns runtom. Tack vare det nätverket har vi kunnat hjälpas åt att kontrollera, och har i princip turats om närvara hela sommaren, säger Giorgio Nichele som ansvarar för örtodlingen och själv har varit på plats klockan sex varje morgon de senaste månaderna.

Bildtext Bränt landskap på Sicilien september 2021. Bild: Christin Sandberg

– Sen har vi lite hjälp av de där stenmurarna också, tillägger han och pekar upp mot låga stenmurar uppförda för flera hundra år sedan på släntarna.

– Förutom att avdela de olika markplättarna har de funktionen att stoppa bränderna från att sprida sig. Dessutom har stenarna en kapacitet att samla och kanalisera vatten samt hålla fukt länge, vilket växtligheten kan dra nytta av under torra perioder, säger Giuseppe Pisano.

Minimera riskerna

Någonstans landar de i att bäst skydd från bränderna får man genom ett genuint engagemang för jorden och det som växer ur den, vilket är grunden för att viljan att ta hand om den och se till att den mår bra.

– Vi kan inte undvika att det händer, men vi kan göra mycket för att minska riskerna, säger Pisano.

Men varför brinner det? Är det de extrema temperaturerna som ligger bakom?

– Det beror inte bara på de extrema temperaturerna. Det brukar brinna på Sicilien varje sommar, men inte i den utsträckningen som i år. Svaret är inte helt enkelt, men man kan säga att det brinner mer på områden som är övergivna, säger Pisano.

Bildtext Giorgio Nichele, Chiara Pota och Giuseppe Pisano från det sociala kooperativet Arcolai i Syrakusa. Bild: Christin Sandberg

Och det finns flera orsaker till att det börjar brinna, och i princip alla involverar människan.

– En gammal jordbrukstradition att bränna ogräs under kontrollerade former som numera är förbjuden enligt lag tillämpas ändå fast numera under okontrollerade former, vilket vid fel tidpunkt och ogynnsam vind kan innebära att elden sprider sig. En annan orsak är herdar som bränner mark för att på så vis snabbt få fram ny betesmark till sina får. I vissa fall handlar det om illdåd.

Men mest av allt handlar det om att allt för få människor faktiskt bryr sig om jorden och är villiga att bo på landet och ta hand om det jorden ger.

– Det saknas intresse och kunskap om vad det innebär att vårda jorden.

Omsorg och engagemang

Det märks dock att det finns ett stort engagemang hos det här kooperativet. Allt arbete med örterna görs för hand, såsom plantering och skörd.

Kryddorna torkas sedan i ett laboratorium och säljs i en ekologisk och solidarisk kedja. Produkterna från kooperativet håller hög kvalité och har fått flera erkännanden och priser.

Innan jag lämnar kooperativet visar Maxim Coshman runt i laboratoriet, där han är ansvarig. Åren som ung migrantkille från Ukraina på glid i Italien har han för länge sedan lämnat bakom sig.

Bildtext Emdadul Bapari och Mustafa Hasan är två av de migrantkillar som fått en praktik och lär sig om torkning och konservering av örter av högsta kvalité Bild: Christin Sandberg

– Vi är en handfull anställda och så har vi några nyanlända flyktingar från Somalia och Ghana som gör praktik här.

Just nu pågår torkning av nyskördade örter, paprika och tomater som blir till olika örtblandningar. Det ligger apelsinsalt, citronsalt och örtsalt i burkar.

– Vi håller även på att ta fram en torrpesto, det vill säga en blandning av olika örter och nötter, som man ska kunna smaksätta pastan eller vad man önskar med, säger Coshman och understryker.

– Vi är noga med kvalitén. Bara det bästa är gott nog. Vi lämnar inget åt slumpen här, säger han.