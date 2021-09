Artisten Pirkko Mannola om relationen till sin mamma: “Hon levde sin dröm genom mig”

Pirkko Mannola kröntes till Miss Finland år 1958 och det blev startskottet för hennes karriär som sångare och skådespelare. Pirkkos mamma styrde allt bakom kulisserna - något som påverkat henne att göra precis tvärtom med sin egen dotter.

Pirkko Mannola gästar veckans avsnitt av En Önskan där hon pratar om sin karriär, om relationen till sin mamma och hurudan mamma hon själv varit.

Pirkko Mannola var 19 år gammal när hon första gången besökte Helsingfors i samband med skönhetstävlingen.

– Jag deltog i min mammas gamla klänning och baddräkt, jag såg alldeles förfärlig ut, säger Pirkko Mannola skrattandes.

Men domarna var av annan åsikt och Pirkko vann tävlingen. Och då domarna frågade vad Pirkko hade för talanger svarade hon att hon kan sjunga lite.

– De fick idén att ta mig till en studio för att spela in en skiva. Ingen förväntade sig att det skulle bli mitt yrke - men det blev det!

Efter det har det blivit många skivinspelningar, teater- och filmroller, modevisningar och fotograferingar för Pirkko Mannola.

Bildtext Pirkko Mannola (andra från vänster) deltar i Miss Europa- tävlingen i Istanbul, Turkiet år 1959. Bild: Privat

“Hon var mera stjärna än vad jag var”

Pirkko hade ingen manager. Däremot var hennes mamma May ivrig att sköta dotterns ärenden. Hon var med när Pirkko gick på fotograferingar och provspelningar. Och när Pirkko gjorde sin första skiva satt hon med i studion. Hon var inte blyg för att blanda sig i dotterns arbete.

“Nej, nej. Pirkko låter inte så där nej, nej…”

– Till slut fick ljudproducenten säga till på skarpen “hördu fru Mannola, jag kan inte göra under, jag är bara en ljudman”.

Mamma May hade aldrig själv fått stå i rampljuset eller fått liknande uppmärksamhet som Pirkko nu fick i samband med sitt arbete. Och under konserter, intervjuer och fotograferingar var det mamma May som tog mera utrymme än Pirkko själv.

Pirkko tror att mamma May levde sin dröm genom henne.

– Hon betedde sig mera som en stor stjärna än vad jag gjorde.

Bildtext Pirkko Mannola spelade Flickan i soppan 303 gånger på Lisebergsteatern i Göteborg år 1968. Bild: Privat

Pirkkos relation till sin mamma har påverkat hennes eget moderskap

År 1968 gifte sig Pirkko med regissören och skådespelaren Åke Lindman. Tillsammans fick paret dottern Heidi år 1987.

I programmet En önskan reflekterar Pirkko över hur relationen till sin mamma har påverkat hennes eget moderskap. På grund av att hennes mamma hela tiden var med och styrde och ställde har Pirkko gett utrymme till sin dotter.

– Jag lärde mig att inte blanda mig i Heidis saker så mycket. Hon har vuxit upp ganska mycket utan råd och hon har varit fiffig från början.

Pirkko har gett frihet till sin dotter att göra egna val.

Bildtext Pirkko Mannola tillsammans med sin dotter Heidi år 1979. Bild: Privat

Pirkkos karriär blomstrade när dottern var liten

– Jag jobbade väldigt mycket. Hon var ett år när jag tog en stor roll på teatern.

Om somrarna tillbringade dottern Heidi långa perioder på familjens sommarställe med en barnflicka.

– Jag har frågat henne om hon har lidit av att jag inte var närvarande. Men hon har sagt att hon inte gjort det. För någon var alltid på plats i alla fall. Hon kände sig inte ensam.

När Heidi blev lite äldre fick hon följa med mamma och pappa på jobbet.

– Hon reste mycket med Åke och när han filmade i Sverige fick Heidi vara med. Senare fick hon också jobba som assistent på inspelningar.

Längtan efter barnbarnen är enorm

När programledaren Ira Hammermann frågar vad Pirkko drömmer om så är det två saker som är viktiga.

– Drömmen är att jag skall få dö frisk, att jag inte ska bli sjuk.

Bildtext Pirkko Mannola med programledaren Ira Hammermann i veckans avsnitt av En Önskan. Bild: Dan Gustafsson, Parad Media

Pirkko insjuknade 2019 i bröstcancer men tillfrisknade.

Den andra saken hon drömmer om är hur hon vill tillbringa sitt friska liv.

– Jag hoppas att jag ännu skulle orka vara en bra mormor. Att jag skulle få tillbringa tid med mina barnbarn.

Pirkkos dotter Heidi bor idag i Sverige med sin familj, men på grund av pandemin har de setts mindre de senaste åren.

Programmet En önskan sänds ikväll kl. 19 i Yle Fem och i repris på TV1 på torsdagen den 23.9 kl. 20. Du hittar också avsnittet på Arenan.