My Kippilä: "Mitt zorromål i innebandy-VM anser jag att borde ha blivit godkänt"

Vad är det mest pinsamma som hänt My Kippilä under en innebandymatch? Tycker hon att hennes eller Mikael Granlunds zorromål var snyggare? Varför utvecklas hon mer som innebandyspelare när hon spelar i Sverige? Detta och mycket mera får du reda på när tio kända personer ställer frågor till innebandyspelaren My Kippilä.

I denna intervjuserie har Johannes Björkqvist bett elva kända personer ställa frågor till varandra. Näst i tur i denna serie är innebandyspelaren My Kippilä.

Borgåbon My Kippilä är en av Finlands bästa innebandyspelare. Hon har spelat flera VM och har hittills knipit två silver och ett brons. My flyttade till Sverige 2015 för spel i Rönnby IBK i den Svenska Superligan och har huserat i svenska klubbar sen dess. För tillfället representerar hon Umeålaget Thorengruppen IBK.

My har i denna serie fått frågor av skådespelaren Tuuli Heinonen, sportjournalisten Kaj Kunnas, solisten Hannes Kett, triathlonidrottaren Aino Luoma, musikern Markus Bergfors, skådespelaren Christoffer Strandberg, artisten Kevin Holmström, ishockeyspelaren Matilda Nilsson, fitnessidrottaren Dina Kaspi och artisten Sandra Långbacka.

Bildtext Sandra Långbacka har släppt låtarna Sidospår, Armé och Unga & Dumma. Bild: Sara Forsius

Sandra Långbackas fråga: Vad är det mest pinsamma som hänt dig under en match?

– Jag böt nyligen klubb och spelar för tillfället i Umeå med Thorengruppen IBK. I den första träningsmatchen uppstod ett knivigt läge där jag försvarade ensam mot två anfallare. Det slutade med att jag gjorde självmål och det målet var faktiskt det första målet i den nya klubben. Efter matchen kom tränaren fram till mig och frågade skämtsamt om jag ville spara innebandybollen eftersom man brukar spara bollen man gör det första målet med. Jag skrattade och sade nej tack, och som tur var nätade jag i rätt mål matchen efter.

Bildtext Sportjournalisten Kaj Kunnas blev femte i Tanssii Tähtien Kanssa 2014. Bild: Yle/ Olli Koski

Kaj Kunnas fråga: Vems zorromål var snyggare - Mikael Granlunds i ishockey-VM 2011 eller ditt i innebandy-VM 2015? Kan du snälla referera Mikael Granlunds zorromål?

– Mikaels mål måste jag väl säga eftersom hans mål blev godkänt. Mitt zorromål gjorde jag i innebandyfinalen i hemma-VM i Tammerfors 2015. Det var mitt första VM och finalen gick till straffar. Jag fick äran att lägga en straff och visste att vi vinner om jag gör mål. Jag gör då en golvzorrostraff som går in i målet och börjar fira med lagkamraterna. Jag firar ända tills domaren blåser av och visar att det inte var godkänt. Vi förlorar ju finalen mot svenskarna till slut. Jag tycker det borde ha varit mål och jag vet faktiskt inte ännu idag varför det inte godkändes.

Här kan du se zorromålet som My Kippilä gjorde i innebandy-VM 2015.

Längst ner i artikeln hittar ni intervjun med My Kippilä. Där hör ni henne referera Mikael Granlunds zorromål i ishockey-VM 2011.

Bildtext Markus Bergfors gör musik under namnet Månskensbonden. Bild: Frank A. Unger

Markus Bergfors fråga: Vilken är den största skillnaden med att spela innebandy i Sverige och Finland?

– Den svenska ligan är den bästa innebandyligan på damsidan vilket automatiskt gör att nivån är högre. I Sverige finns det fler bra spelare så varje misstag kan kosta dig dyrt. Den stora fördelen att spela i världens bästa innebandyliga är att jag själv utvecklas varje dag som spelare.

Lyssna på de övriga frågorna och svaren i klippet nedan. Där berättar My om vad hon upplever är storhet, om hon böjer innebandyklubban och om vad hon är nöjdast med i livet för tillfället.