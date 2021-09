Rosebud trotsar trenden och öppnar en av Finlands största bokhandlar i Helsingfors: “Vi satsar också på finlandssvenska författare”

Försäljningen av fysiska böcker har rasat under de senaste åren medan ljudboken är på frammarsch. Men nu trotsar bokedjan Rosebud trenden. Nästa tisdag öppnar kedjan en av Finlands största fysiska bokhandlar i Kajsaniemi i Helsingfors.

Bakom de stora välvda fönstren vid kröken av Kajsaniemigatan, där varuhuset Pukeva stoltserade för några årtionden sedan, är förberedelserna i full gång. Boklådor sprättas upp, böcker sorteras och tekniken testas. Här öppnar Hannu Paloviita, veteran inom bokbranschen, på tisdag den 19 september en av Finlands största fysiska bokhandlar.

Med sina omkring 40 000 titlar konkurrerar den med Akademiska Bokhandeln några kvarter söderut, som har ungefär lika många titlar.

– Vi ökar antalet så småningom. När det gäller den finskspråkiga backlisten är vi säkert störst, säger Paloviita.

Bildtext I Kajsahuset i Helsingfors öppnar snart en av Finlands största bokhandlar. Bild: Jenny Jägerhorn

Bokhandlarna har länge kämpat med sjunkande försäljningssiffror. Ifjol rasade försäljningen av fysiska böcker med 40 procent i Finland och det talades om bokhandlarnas död och att den fysiska boken blir en lyxprodukt. Men Paloviita tror fortfarande starkt på den fysiska boken.

– Den har inte alls dött. Tvärtom kommer det nu ut fler fysiska böcker på finska än kanske någonsin tidigare. Det finns ingen orsak att avstå från dem, säger Paloviita.

I åtminstone 20 år har han drömt om en fysisk bokhandel som skulle ha det allra största utbudet av finska fackböcker. Rosebud kan nu stoltsera med en 1400 kvadratmeter stor butikslokal och två kilometer bokhyllor och bord fulla av böcker.

Det skarpa karaktäristiska pipet från skannern ekar bland bokhyllorna när en av Paloviitas medarbetare prissätter böckerna.

– Utgångspunkten är att bokhandeln måste dofta som ett gammaldags dammigt bibliotek. Det har vi moderniserat så pass mycket att pipljudet ekar, förhoppningsvis så ofta som möjligt, säger Paloviita med glimten i ögat.

Bildtext Hannu Paloviita har jobbat inom bokbranchen sedan 1980-talet. Bild: Jenny Jägerhorn

“Vi jobbar för samma sak”

Trots att Rosebud är ungefär lika stort som Akademiska bokhandeln vad beträffar antalet titlar, vill Paloviita ändå inte tala om någon konkurrens.

– Nej, vi gagnas alla av att den fysiska boken får synlighet. Det handlar snarare om att hålla den synlig i centrala Helsingfors så gott de bara går, säger han och fortsätter:

– Vårt sortiment och koncept skiljer sig också så mycket från Akademen och Suomalainen kirjakauppa att bokhandlarna absolut stöder varandra.

En annat gemensam hotbild bokhandlarna aktivt jobbar mot är det massiva informationsflödet på internet, där läsaren zappar från rubrik till rubrik.

– Det ger bara ett ytskrap av informationen och gör läsningen hoppig. Ljudboken har sin plats, men man får inte samma personliga touch med den som med den fysiska boken.

Bildtext Två kilometer bokhyllor ringlar sig runt bokhandeln. Bild: Jenny Jägerhorn

Satsar också på finlandssvenskt

Palovita skäms lite över att Rosebud länge har haft ett magert svenskspråkigt sortiment. Han lovar ändå att den nya bokhandeln ska ta in också finlandssvensk litteratur under hösten.

– Vi måste få in det nyaste finlandssvenska sortimentet från de senaste två åren i våra bokhyllor. Om det finns en efterfrågan utökar vi först backlisten. Sedan tar vi in ett bassortiment från Sverige, med kanske tusen titlar med de nyaste pocketböckerna och de största klassikerna.

Det är inte bara böckerna som ska få ett lyft, utan också författarna, som under coronapandemin har gått miste om de för dem så viktiga författaruppträdandena. I det bortersta hörnet finns en liten scen med ungefär hundra sittplatser.

– Som bokhandel skiljer vi oss också från de övriga grannarna i centrum i och med att scenen är permanent. Den kommer att användas varje dag med författaruppträdanden och samtal som också strömmas.

Bildtext I det bortersta hörnet finns en liten scen med ungefär hundra sittplatser Bild: Jenny Jägerhorn

Rosebuds nisch är facklitteratur och bokhandeln har enligt Paloviita mer eller mindre “allt” sedan 1980-talet.

– Eftersom vi är grannar med Helsingfors universitet kommer vi att ordna samtal och debatter inom vetenskap och humaniora, politik och samhälle, säger Paloviita som själv har en bakgrund inom naturvetenskap, med studier i matematik, fysik och astronomi.

Det blir också finlandssvenska författaruppträdanden, lovar Paloviita. Rosebud har diskuterat med Schildts och Söderströms samt Förlaget om att ha en timmes författaruppträdanden och samtal på svenska varje vecka, eller åtminstone ett par gånger i månaden.

– Så diskuterar man det speciella och förträffliga med finlandssvensk litteratur.

Paloviita tycker att det är anmärkningsvärt att andelen prisbelönt finlandssvensk litteratur är så stor i Finland.

– Den finlandssvenska litteraturen skiljer sig på ett positivt sätt från den finskspråkiga litteraturen, böckerna är helt enkelt så bra! Kanske har det något med fondpengar att göra.

Bildtext Rosebuds nya bokhadel har omkring 40 000 titlar. Bild: Jenny Jägerhorn

Utställningar och egen hörna för barn

Det är inte bara böcker och litteratur som får plats i den nya handeln. Bokhandelns väggar längst bak kommer också att prydas med konstutställningar.

– Verken måste vara så stora att de syns på tio meters håll. De mindre bilderna får pryda stolparna och serietecknarna får sina egna permanenta fresker på väggarna.

Barnen får en egen hörna med säckstolar och kojor.

– Där får de leka ifred från de vuxna.

Paloviita grundade Like på 1980-talet tillsammans med vännerna Mika Siltalan och Timo Ernamo. Paloviita fortsatte sin business under namnet Rosebud år 2006 efter att ha sålt Like till Otava. Palovirta är en hängiven filmentusiast och namnet Rosebud kommer från Orson Welles film Citizen Kane.

De nära banden till andra inom bokbranschen och Paloviitas sinne för nostalgi syns också i möblerna och hans förhållningssätt till förlagsverksamheten. Hyllorna har han ärvt från andra bokhandlar som antingen har lagt ner eller förnyat sig.

– De äldsta har vi ärvt av Otava. Det är fina trähyllor från 50-talet. Det hade varit rent av kriminellt att slänga dem.

En del fackbokstitlar har Paloviita sparat sedan 80-talet då han grundade Like och avsikten är att inget ska sälja slut.

– Om bara sista eller näst sista exemplaret finns kvar ska man hellre höja priset än sälja den på rea så att den som verkligen behöver boken får den.