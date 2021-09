14 000 flyktingar lever under dåliga förhållanden under en bro i Texas efter att ha passerat gränsen från Mexiko – många hotas av utvisningar

USA planerar skicka hem många av de tusentals flyktingar som passerat gränsen till landet från Mexiko. Flyktingarna har flytt fattigdom, hunger och hopplöshet i sina hemländer, men säger att USA:s hårda asylpolitik inte avskräcker dem.

Flyktingarna har orsakat kaos i Texas. Ett större flyktingläger har bildats vid gränsen under en bro i staden Del Rio, men nu ska många av dem flyttas till diverse flyktingcenter och många väntas skickas tillbaka på grund av den tillfälligt strikta asylpolitik tidigare president Donald Trump införde i början av coronapandemin.

Många av flyktingarna i Texas kommer från Haiti.

En 32-årig man från Haiti som nyhetsbyrån AP talat med säger att han under de senaste åren bott i Chile där han levt i fattigdom. Han mättade då magen genom att söka efter mat i soptunnor – nu hoppas han på ett bättre liv i USA.

– Det är vad vi alla letar efter, ett bättre liv.

Texas klarar inte av trycket

Del Rio är en relativt liten stad med 35 000 invånare. Staden har inte kapacitet att ta emot och hjälpa så många flyktingar som nu tagit sig över gränsen.

USA:s departement för inrikessäkerhet meddelade på lördagen att man flyttat drygt 2 000 personer från flyktinglägret till andra utrymmen medan man utreder deras situation och huruvida de kommer avlägsnas ut ur landet.

Bildtext Det är mycket hett i Texas för tillfället och många flyktingar som bosatt sig vid Texasgränsen går genom floden Rio Grande för att hämta vatten från Mexiko för att sedan återvända. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Exakt hur många som passerat gränsen till Texas är oklart, men polis uppgav på lördagen att drygt 14 000 personer bor under bron. De badar i en närliggande flod, där de också tvättar sina kläder.

Flyktingar har strömmat in i landet under de senaste veckorna, men under de senaste dagarna har mängden flyktingar ökat explosionsartat.

Det är oklart varför så många människor anlänt nu ungefär samtidigt. Polis har skjutsat en del flyktingar till flyktinganläggningar i andra städer i Texas eftersom de alla inte får plats i Del Rio.

USA:s departement för inrikessäkerhet har meddelat att man på måndag skickar 400 agenter och poliser till området i Texas för att hjälpa till.

Bildtext Fler poliser behövs vid gränsen för att säkerställa säkerheten. Bild: AFP / Lehtikuva

Varför nekas många asyl i USA just nu?

De som ansöker om asyl i USA har rätt har vara i landet under ansökningsprocessen, men på grund av coronapandemin kan myndigheterna uppge att flyktingarna utgör en hälsorisk och flyga hem en del av dem utan att de får ansöka om asyl.

Många av dem som ändå ansöker om asyl lär antagligen få back och skickas tillbaka till sina hemländer.

Beslutet att genast avvisa flyktingar och skicka hem dem fattades tidigt under coronapandemin av dåvarande president Donald Trump. Trump fattade beslutet att inte tillåta dem att ansöka om asyl, utan genast utvisa dem.

President Joe Biden är under press att ändra på de här reglerna. Han har redan ändrat dem så att flyende barn som kommer över gränsen inte kan avvisas. Också de flesta familjer har fått stanna i landet.

Bildtext Flyende familjer har en bättre chans i USA. Många av dem får stanna enligt president Bidens direktiv. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Experter har uppmanat Biden att slopa begränsningarna eftersom flyktingarna behöver akut hjälp. Det är ändå lättare sagt än gjort – flyktingkrisen utgör både en humanitär och en politisk utmaning för Bidens administration.

USA:s departement för inrikessäkerhet uppmanar flyktingar att inte komma till USA. I ett uttalande skriver departementet:

"Våra gränser är inte öppna. Människor borde inte göra den farliga resan hit. De utsätts för restriktioner vid gränsen och de kan skickas tillbaka. Flykten utgör ett hot mot hälsan och välfärden i gränsstäderna, men också för flyktingarna".

Enligt myndigheter kommer en stor del av flyktingarna flygas ut ur landet från och med söndag.

Enligt en tjänsteman till nyhetsbyrån AP kommer de flygas ut ur landet på 5–8 flyg i dagen, medan andra källor uppger att man förväntas fylla två flyg i dagen. Mängden beror på hur många flyg som myndigheter i Haiti är villiga att ta emot.

En del kan också flygas till Brasilien och Chile. Många från Haiti har nämligen först flytt till dessa länder.

Hoppfulla flyktingar önskar få stanna

Många flyktingar är ändå hoppfulla och säger att de planerar stanna i flyktinglägret i Texas och ansöka om asyl. Många flydde efter den senaste allvarliga jordbävningen i augusti eller mordet på president Jovenel Moise i juli. Många uppger att de är rädda att återvända.

– Det finns ingen som helst säkerhet i Haiti. Landet är i en politisk kris, säger en 38-årig man från Haiti som flytt till USA med sin fru och två barn, till nyhetsbyrån AP.

Bland flyktingarna i Texas finns också andra nationaliteter. En 48-årig man från Kuba uppger för nyhetsbyrån AP att han och hans familj betalat smugglare 12 000 amerikanska dollar för att hjälpa dem ut ur Paraguay, landet de bott i under de senaste fyra åren.

– Vi återvänder inte till Kuba. Att återvända är som att dö.

Dåliga levnadsförhållanden i flyktinglägret

Levnadsförhållandena under bron har snabbt blivit sämre i takt med att de som bor där under blir fler.

– Vi sover bredvid sopor, urin och bajs, säger en 30-årig man från Venezuela till nyhetsbyrån Reuters. Han har flytt landet tillsammans med sin fru.

Han uppger att myndigheterna delat in flyktingarna i olika grupper: singelmän, singelkvinnor och familjer.

Bildtext Myndigheter har placerat ut flyttbara utomhustoaletter, Bajamajor, vid gränsen. Bild: AFP / Lehtikuva

Det är närmare 40 grader varmt i Texas för tillfället, vilket också försämrar levnadsförhållandena. Många har vandrat tillbaka till Mexiko för att köpa vatten och sedan återvänt till flyktinglägret.

En del flyktingar har inte ens tält att bo i, utan sover på papp.

Källor: AP, AFP, Reuters