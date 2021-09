Upplagt för en rysare i division 1 – KPV rasade ihop i 3–0-ledning, VPS och TPS tar in i jakten på ligaplatsen: "Blir en härlig höst"

Den sista omgången i grundserien bjöd på stor dramatik. Till slut landade allt med tre topplag inom tre poäng. "Det blir bara matcher med stora insatser", säger VPS Kalle Multanen om jakten på en ligaplats.

Var den sista omgången i grundserien i division 1 en förvarning om vilken dramatik som väntar i den övre slutserien? I så fall är det dukat för en riktig rysare under fotbollshösten.

Sex matcher startade samtidigt under söndagen – och det var matchbyte som gällde i tv-soffan. Toppstriden och livetabellen vände hit och dit, och till slut landade blickarna på RoPS–KPV.

Matchen i Rovaniemi innehöll det mesta.

KPV var piskat att vinna för att säkra en plats i övre slutserien och allt började strålande. 2–0 i paus följdes upp med 3–0 tidigt i andra halvlek efter att Harri Heiermann stångade in bollen i mål.

KPV var på väg mot en plats bland de sex främsta. Då rasade allt för det storsatsande Karlebylaget.

Under sista kvarten kom tre baklängesmål – det sista djupt in på stopptid. Otto Kemppainen dunkade in 3–3 i nättaket, räddade en poäng till RoPS och skickade ner KPV på undre halvan med matchens sista anfall.

– Mentalt starkt, vi gav aldrig upp. Därför är vi kanske också i toppen av tabellen. En sån här upphämtning ger självförtroende, men det hade varit roligare att gå ikapp och förbi till seger, säger Miikka Mujonen i Ruutus sändning.

KPV fick se sin plats i övre slutserien ramla dem ur händerna. I stället var det Gnistan som tog den efter ett sent segermål mot Jippo.

VPS: "Vi var naiva"

RoPS, som hade vunnit nio av sina tio senaste matcher, leder serien. De var ändå en liten förlorare i sista omgången.

TPS och VPS frustar i bakhasorna – och de två vann under söndagen.

Så fortsätter division 1 Övre slutserien: 1) RoPS, 42 poäng

2) TPS, 40 poäng

3) VPS, 39 poäng

4) Jaro, 34 poäng

5) Ekenäs IF, 30 poäng

6) Gnistan, 30 poäng Nedre slutserien: 7) PK-35, 30 poäng

8) KPV, 29 poäng

9) MP, 25 poäng

10) Jippo, 21 poäng

11) MuSa, 21 poäng

12) HJK Klubi 04, 20 poäng Lagen tar med sig poängen från grundserien till slutserierna. I slutserierna möter alla lag varandra en gång – totalt fem matcher för varje lag. Matchprogrammet kommer under måndagen. Ettan i övre slutserien stiger till fotbollsligan, tvåan går till ligakval. De tre sista lagen i nedre slutserien degraderas till division 2.

TPS tappade en 2–0-ledning mot jumbon Klubi 04, men med drygt tio minuter till full tid dök Kasper Hämäläinen upp. Hämäläinen stack fram huvudet på ett inspel och fick in segermålet. Till slut vann TPS med 4–2.

I Ekenäs lyckades VPS brotta ner EIF efter en svängig match. VPS tappade också en 2–0-ledning efter två hemmamål på en dryg minut, men gästerna roffade åt sig alla poäng.

Bildtext Kalle Multanen gjorde ett av VPS-målen. Bild: Yle / Patric Westerlund

Samtidigt som Hämäläinen avgjorde för TPS prickade Aleksi Pahkasalo in 3–2 för VPS efter ett snabbt anfall.

– Vi var naiva efter paus och jobbade inte tillräckligt hårt. Man kan inte sluta försvara mot ett så här bra lag. Vi gjorde det svårt för oss, säger VPS Kalle Multanen i Ruutus sändning.

– Deras snabba replik efter våra mål knäckte oss en del, konstaterar EIF:s Juuso Liukkonen.

Med tre lag inom tre poäng och ett gap till fyran Jaro talar allt för att RoPS, TPS och VPS gör upp om direktplatsen till fotbollsligan och kvalplatsen.

– Det blir en härlig höst. Det blir bara matcher med stora insatser och det är tre väldigt bra lag som slåss för avancemang, säger Liukkonen.

Ingen nöjd i Honka–HJK

I dagens enda match i fotbollsligan blev det inga mål mellan Honka och HJK. Det resultatet var inget av lagen speciellt nöjd med.

HJK tappade lite i guldstriden och luckan till enda hotet KuPS är nere i fyra poäng. Honkas chanser att spela i övre slutserien i höst minskade i sin tur avsevärt efter 0–0 i Esbo.

HJK har ett tajt spelschema med ligaspel och Conference League och hade roterat en del. Ligaettan åkte dessutom på två bakslag när landslagsbacken Daniel O'Shaughnessy byttes ut skadad efter en halvtimme och Riku Riski tvingades utgå i andra halvlek.

Matchen kryllade inte av chanser och HJK:s forcering för ett segermål uteblev. Tim Sparv, som spelade sista halvtimmen, hade det bästa skottläget i slutskedet, men avslutet lämnade mycket att önska och gick utanför.

Fotbollsligan fortsätter med full omgång på onsdag – HJK möter HIFK i säsongens andra derby, Honka kan ge HJK en hjälpande hand hemma mot KuPS.