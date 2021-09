"Gängkriminella ska inte åka lyxbilar" – stor svensk satsning mot brottslighet, på klimatet och på en extra familjevecka

Den svenska regeringen presenterade sin budgetproposition på måndagen. Den innehöll bland annat stora satsningar på klimatet, vården och mot gängbrottslighet.

Det var satsningar för historiska 74 miljarder kronor som presenterades av Sveriges finansminister Magdalena Andersson (S) under måndagen. Det ger regeringen ungefär tre gånger så stort reformutrymme som under ett normalår. Endast förra årets budget på 105 miljarder kronor har överträffat den här propositionen.

Orsaken till de rekordhöga siffrorna är coronapandemin och dess negativa effekter på den svenska ekonomin, som man vill motverka.

– Mycket talar för att vi kan se en väg framåt ut ur pandemin, säger Magdalena Andersson och menar att det är "viktigt att inte upprepa misstagen från finanskrisen".

– Vi får inte strama åt för tidigt. Tack vare att vi sparat i ladorna under de goda åren har vi nu goda möjligheter att fortsätta stötta återhämtningen.

Med pengarna vill regeringen satsa på att landets klimatomställning ska gå snabbare, man vill få ner arbetslöshetssiffrorna, vården ska komma på fötter igen och det grova våldet ska tryckas tillbaka.

Storsatsning på klimatet

Den svenska regeringen vill satsa totalt 22 miljarder kronor på en miljöbudget. Det här ska ge Sverige en “grön återstart”, enligt Miljöpartiet.

– Det här utgör utan jämförelse de absolut största miljösatsningarna som har gjorts i modern tid, säger miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

Bildtext Miljö- och klimatminister Per Bolund. Bild: STELLA Pictures

Regeringen trycker på för att svensk industri ska behålla en tätposition i klimatomställningen. Man vill satsa på en utveckling av transportsystemet och underhåll av vägar och järnvägar. Budgeten innehåller också förslag på åtgärder som ska förbättra möjligheterna till cykelpendling och underlätta elektrifiering av bussar.

De nya satsningarna innebär att miljö- och klimatbudgeten har fyrdubblats på sju år.

Polisen får mer pengar

Sverige ligger i topp när det gäller dödligt skjutvapenvåld i Europa, och antalet skjutningar har ökat. De flesta skjutningar kan kopplas till gängbrottsligheten. Regeringen föreslår nu att polisen, kriminalvården och tullen ska få mer pengar för att kunna bekämpa gängbrottsligheten.

– Gängkriminella ska inte åka lyxbilar, utan sitta i kriminalvårdens minibussar på väg till närmaste fängelse, säger Magdalena Andersson.

Bildtext Regeringen vill satsa mer pengar på polisen. Bild: Lucas Dahlström

Bland annat vill man satsa på att öka antalet polisanställda och öka polisens tekniska förmåga. I regeringens budget får polisen mer pengar än man bett om.

Dessutom vill regeringen satsa på att motverka mäns våld mot kvinnor genom ett flerårigt åtgärdsprogram.

Familjevecka ska ge mer tid med barnen

Den svenska regeringen vill också satsa på att de vårdköer som uppstått i och med coronapandemin ska betas av. Allt som allt lägger regeringen sex miljarder kronor på att få bort vårdköerna.

Under måndagen presenterades också en ny så kallad familjevecka som gäller föräldrar som har barn som är mellan 4 och 16 år gamla. Den innebär att föräldrar kan vara hemma sex dagar per år, tre dagar per förälder, och få ut 80 procent av lönen. Den som är ensam vårdnadshavare får själv ta ut alla sex dagar.

Syftet med veckan är att barn ska få vara hemma när barn har skollov eller vid utvecklingssamtal. Reformen kostar 3,5 miljarder kronor.

Livsviktig budget för Socialdemokraterna

Regeringens budget ska godkännas av riksdagen i november, och för att den ska gå igenom krävs ett stöd av Centerpartiet och Vänsterpartiet. Det här eftersom Sverige leds av en minoritetsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Problemet för den S-ledda regeringen är att C inte släpper igenom en budget som förhandlats fram tillsammans med V. Det här eftersom partiet inte vill förhandla med ytterlighetspartierna i riksdagen, alltså Sverigedemokraterna längst ut på högerkanten och Vänsterpartiet längst ut på vänsterkanten.

Bildtext Centerpartiets Annie Lööf (t.v.) och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar har olika syn på ekonomi, men båda måste godkänna budgeten. Bild: EPA, kuvankäsittely: Otso Ritonummi / Yle

Både V och C har dock kommit med krav för att kunna släppa igenom en budget, men i dagsläget är det oklart om partierna kommer att släppa igenom den budget som regeringen presenterade på måndagen.

– Det finns en del positiva inslag, säger Centerpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Martin Ådahl till nyhetsbyrån TT.

Han säger att man ska analysera budgeten och sedan “sätta ned foten”.

Också Vänsterpartiet meddelar att det är för tidigt att säga om de stöder budgeten eller inte.

– Vi är beredda att fortsätta bidra till konstruktiva lösningar, säger V:s ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson.