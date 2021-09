Överflödiga täckningsreserveringar dök upp på Nordeakunders konton – Finansinspektionen ser allvarligt på störningen

En del av Nordeas betalkortskunder råkade på måndagen ut för att överflödiga täckningsreserveringar dök upp på bankkontot. Nu har en stor del av dem tagits bort, meddelar Nordea. Enligt Finansinspektionen är problemet allvarligt eftersom det kan påverka kundernas kontosituation.

Finansinspektionen (Fiva) som övervakar bankernas verksamhet ser allvarligt på störningen i Nordeas banktjänst.

På måndag morgon upptäckte man att en del av Nordeas betalkortskunder hade överflödiga täckningsreserveringar för uppköp. För kunderna syntes ett uppköp både som en täckningsreservering på bankkontot och som en debitering från betalkortet.

Bankkoncernen Nordea hade tidigare under tisdagen tagit bort så gott som alla onödiga täckningsreserveringar, men reparationsåtgärder pågick ännu.

För en liten del av kunderna ledde den överflödiga täckningsreserveringen till att man överskred kontots saldo. Det ledde i sin tur till att kontot tillfälligt inte kunde användas för nya uppköp, uppger Nordeas presstjänst per e-post.

Bankkoncernen har inte uppgett vad som orsakade problemet, det vill säga varför en del av kunderna fick överflödiga täckningsreserveringar.

– Om det från kontot redan har debiterats en summa och det utöver den görs en lika stor täckningsreservering, så minskar det mängden pengar som kunden kan använda och därför är problemet allvarligt, säger ledande riskexpert Anne Nisén på Finansinspektionen.

När ett problem som påverkar en banks verksamhet upptäckts bör banken så snabbt som möjligt meddelade Finansinspektionen.

Efter det bör övervakaren informeras om situationen förändras och göra en slutrapport, där både orsaken till problemet och hur man i framtiden ska undvika en liknande situation framkommer.

Få problem räcker över ett dygn

Antalet bankstörningar har legat på ungefär samma nivå under de senaste åren. Under år 2019 mottog Finansinspektionen 123 anmälningar som gällde störningar i betaltrafiken. Under förra året och det här året har bankerna rapporterat om problem i ungefär samma takt, säger Nisén.

De flesta störningar som påverkar bankkunderna korrigeras snabbt och de pågår bara en kort stund.

– Störningar som pågår i över ett dygn är i det stora hela få. Till exempel år 2019 pågick ungefär 15 procent av störningarna i över ett dygn.

Problemen beror enligt Nisén ofta på förändringar i datasystemen.

– Det är nästan omöjligt att slippa störningar helt och hållet då det är frågan om datasystem. Det viktiga är hur snabbt man hittar orsaken till problemet och hur snabbt man lyckas fixa det. Det här följer vi noga med.

Tuomas Välimäki, som är medlem i Finlands banks direktion, lyfte i våras upp störningsproblem som uppstått på bankerna.

Välimäki dryftade i blogginlägg huruvida bankerna är tillräckligt förberedda på allvarliga problem som kan uppstå i deras verksamhet. I mars drog ett avbrott i Nordeas tjänster ut på tiden och problem förekom under flera dagar i till exempel nätbankstjänsten och den digitala identifieringen.

Enligt Nordea uppstår det sällan problem som rör kortbetalningarna och under serviceavbrott försöker man garantera att det funkar att betala.

Konsumentförbundet: Ha bankkonton på olika banker

Konsumentförbundet har inte fått anmälningar om Nordeas pågående banktjänstproblem. Ifall störningen skulle orsaka ekonomisk skada för Nordeakunder, så kan man få ersättningar, säger Konsumentförbundets generalsekreterare Juha Beurling-Pomoell.

– Det här är ändå knepiga situationer, man måste kunna bevisa att skadan skett. Det kan ibland vara svårt.

Förbundet anser att det är oroväckande att problem som påverkar kunderna är återkommande. Konsumentförbundet rekommenderar att man är kund hos två banker så att man är förberedd på problemsituationer.

De mest skadliga problemen som rör banktjänster är när de förhindrar digital identifiering med hjälp av nätbankskoder, säger Beurling-Pomoell.

– Ha åtminstone koder och bankkonton på två banker. På så vis kan man minimera risken att vardagen påverkas i en sådan här situation.

Artikeln är en fri översättning av Yle Uutisets Nordean asiakkaiden tileille ilmestyi maanantaina ylimääräisiä katevarauksia, korjaustyö yhä kesken – Finanssivalvonta pitää häiriötä vakavana skriven av Elli-Alina Hiilamo. Översättning: Anna Björkqvist.