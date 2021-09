Efter 51 år i familjen Örsås regi säljs Högsåra pensionat – oklart om den anrika lägerskolan får en fortsättning

För de flesta barn som gått i skola i Åbo är Högsåra pensionat en kär plats. Här ordnades Åbolands första lägerskola år 1978, och så har det fortsatt allt sedan dess.

Huset har varit i familjen Örsås regi sedan 1970, och år 1995 tog Ulf Örså över verksamheten från sin mamma. Nu är ändå Pensionatet till salu och exakt vad som kommer att hända när huset sålts är ännu oklart.

– Bara någon timme efter att jag lagt ut annonsen kom första samtalet och annonsen har hittills besökts över 19 000 gånger. Folk har förstås haft helt olika planer, vissa tänker sig att de skulle kunna riva huset och bygga en sommarstuga på platsen, andra funderar på kollektiv, och många av de mest seriösa köparna vill fortsätta med verksamheten ungefär som tidigare. Helst skulle jag förstås se att verksamheten fortsätter ungefär som tidigare, säger pensionatets ägare Ulf Örså.

Drygt 80 procent av omsättningen har kommit från lägerskoleverksamheten, men på grund av coronan har den i princip legat nere.

– I fjol hade vi kanske fyra läger, och i år hade vi två och det har förstås påskyndat beslutsprocessen kring att sälja. De vanliga turisterna har visserligen varit något fler än tidigare men det täcker inte den omsättning som lägerkolorna hämtade, säger Örså.

Bildtext Det finns många rum på pensionatet som kan husera upp till 50 barn i taget. Bild: Amanda Ölander/Yle

Det är inte bara coronapandemin som är orsaken till försäljningen.

– Allt har sin tid, själv börjar jag bli gammal och skröplig, likaså huset. Det är i behov av en grundligare renovering, speciellt det tekniska börjar bli gammalt och det kräver större insatser. Själv orkar jag inte med det och därför lämnar jag över till någon yngre med mer energi, säger Örså.

På Högsåra pensionat ordnades Åbolands första lägerskola år 1978 och sedan dess har det hållits lägerskolor där varje sommar. Ulf var själv med som lägerskolbarn det andra året.

– Lägret pågick en vecka och då var de svenska och finska skolorna här tillsammans. Åbo stad bidrog då med lägerskolsavgiften och så fortsatte det tills för knappt tio år sedan då staden drog in bidraget. Under åren har vi haft 8–10 veckor lägerskola med cirka 50 elever per vecka så cirka 15 000 elever har nog gått igenom Högsåra pensionat fram tills nu, säger Örså.

Överraskande stort intresse

Högsåra ligger nära många populära utflyktsmål som Rosala vikingaby och Bengtskär. Örså tror att det, i kombination med platsens lättillgänglighet och relativa närhet till Åbo, bidragit till att platsen varit så populär.

– Fast man är nära Åbo så känns det som att man är långt borta. Då man fortfarande handlade med mark minns jag en pojke som kom fram och försiktigt knackade på köksdörren för att fråga om finska pengar duger på Högsåra. Så att han hade det inte riktigt klart för sig var han befann sig helt enkelt, minns Örså.

Bildtext Pensionatet fungerade tidigare som internat för skärgårdsborna. Bild: Amanda Ölander/Yle

På lördagen går budgivningen ut och Örså ser fram emot att se vem som köper stället.

– Lite vemodigt känns det, jag är född 1968 och mamma började med verksamheten 1970, så jag har i princip varit i huset hela mitt liv. Men jag har haft gott om tid att tänka igenom allt nu. Så på lördag tänkte jag äta något gott och hålla gravöl samtidigt som budgivningen går ut. Nästa sommar kommer jag att ta ut mitt livs första sommarsemester, det regnar väl hela sommaren, men jag kommer att njuta, säger Örså.