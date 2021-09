Skådespelaren Willie Garson är död – var mitt uppe i inspelningen av uppföljare till "Sex and the City"

Den amerikanske skådespelaren Willie Garson är död, det bekräftar hans familj. Garson var mest känd för sin roll som Stanford Blatch i tv-serien Sex and the City.

Garson som blev 57 år gammal spelade för tillfället in en uppföljare till Sex and the City där han repriserade rollen som Stanford Blatch, hans mest ikoniska roll.

Garson föddes 1964 i New Jersey och började skådespela redan som tonåring. Han studerade psykologi och teater och utexaminerades från Wesleyan University 1985.

Det stora genombrottet för Garson blev rollen i serien Sex and the City som fick sin premiär år 1998. Det gjordes totalt sex säsonger av serien, dessutom producerades två filmer som anknyter till serien.

Rollen Stanford Blatch banbrytande under 90-talet

Rollen som Stanford Blatch var på många sätt banbrytande då serien Sex and the City hade premiär år 1998. Garson spelade huvudpersonen Carrie Bradshaws bästa manliga vän.

I en tid då homosexuella fortfarande ofta fick spela små biroller eller roller där homosexuella porträtterades som AIDS-offer eller på andra sätt stigmatiserades var rollen som Carries mångfacetterade och gladlynte bäste gay-vän en frisk fläkt. Han hedras nu av många inom LGBTQ-gemenskapen,

Bildtext Sarah Jessica Parker och Willie Garson under inspelningen av And just like that i juli. Bild: STELLA Pictures / Splash News

Garson hyllas också i sociala medier av skådespelare och andra kollegor. Bland annat hans motspelare från Sex and the City uttrycker sin sorg och bestörtning över hans död.

– Vi älskade alla honom och älskade också att arbeta med honom, skriver Cynthia Nixon som spelade Miranda i Sex and the city på Twitter. Hon tillägger att Garson var lika rolig i verkligheten som han var i serien.

Också Kim Cattrall som spelade Samantha i serien minns sin kollega och uttrycker sin sorg över hans bortgång.

Garson sörjs också av sin son Nathen Garson.

Dödsorsaken är ännu obekräftad, men en del medier skriver att Garson skulle ha lidit av cancer i bukspottskörteln.

Gason var också känd för sin roll i tv-serien White Collar. Han har dessutom medverkat i många filmer, bland andra Groundhog Day, Being John Malkovich, There’s Something About Mary och Fever Pitch.

Uppföljaren till Sex and the city, den tiodelade serien And just like, that väntas ha premiär senare i år.

Källor: New York Times, Variety, Buzzfeed News.