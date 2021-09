Försiktiga tecken på att flygtrafiken från Åbo piggnar till – fler avgångar aktuella mot slutet av året

Passagerarmängderna vid flygplatsen i Åbo är fortfarande blygsamma jämfört med tiden före coronapandemin men det finns tecken på att flygtrafiken piggnar till.

Enligt Statistikcentralen hade flygplatsen 6800 passagerare i augusti och det är en bråkdel av de 46 000 passagerare som reste via flygplatsen i augusti 2019.

Hittills i år har 27 000 personer rest via flygplatsen. År 2020 var siffran 113 500 under samma period och 2019 reste en halv miljon passagerare via flygplatsen mellan januari och augusti.

Semesterflyg från Åbo förväntas locka passagerare

Resebyråerna TUI och Tjäreborg inleder semesterflyg från Åbo till Kanarieöarna i december. Flygplatsens chef Juha Aaltonen tror att det här kommer att öka intresset för att flyga från Åbo.

– Vi har väntat på att få börja med semesterflyg från Åbo. Det är alltid bekvämt att resa från sin hemflygplats och då flygbolagen ser att passagerare finns så ökar också intresset att utvidga utbudet från Åbo.

Lågprisflygbolaget Wizzair är ett av de få flygbolag som flyger regelbundet till och från Åbo just nu. Tidigare i höst meddelade bolaget överraskande att flygen till Larnaka på Cypern, Kaunas i Lettland och Krakow i Polen flyttas till våren.

Bild: YLE/ Mathias Sjöberg

Däremot kommer avgångarna till Gdansk i Polen att öka från tre gånger i veckan till fyra gånger i veckan i november-december. Till Skopje i Nordmakedonien flyger bolaget en gång i veckan för tillfället, men mot slutet av året blir det aktuellt med två gånger i veckan.

Lågprisflygbolaget Air Baltic flyger till Riga från Åbo två gånger i veckan. SAS förväntas återuppta flygrutten mellan Åbo och Stockholm under de kommande månaderna.

Flygbolaget Airleap flyger fem gånger i veckan mellan Mariehamn och Åbo.