Vulkanutbrottet på La Palma fortsätter – myndigheterna varnar för giftmoln ifall lavan når havet

Efter att vulkanutbrottet tillfälligt avtog under morgonen spyr vulkanen Cumbre Vieja på La Palma åter lava. Det uppger Kanarieöarnas vulkaninstitut Involcan på Twitter. Under måndagsmorgonen meddelade Spaniens geologiska institut att vulkanutbrottet ser ut att ha gått in i en lugnare fas, efter att vulkanen inte spottat ut varken rök eller lava på en stund.

Forskarna har ändå betonat att läget kan förändras snabbt, och att man inte ännu kan dra några slutsatser om ifall utbrottet närmar sig sitt slut.

Under eftermiddagen sågs ändå ett rökmoln ovanför vulkanen igen, och strax därpå syntes än en gång lava.

Hittills har vulkaninstitutets uppskattning varit att utbrottet kommer att pågå mellan 24 och 84 dagar. Det har nu pågått i åtta dagar, men gick in i en explosiv fas i fredags.

Så här såg utbrottet ut under dagen

1 000 grader het lava hotar att rinna ned i Atlanten

Myndigheterna på La Palma har uppmanat invånarna att stanna inomhus eftersom lavan närmar sig havet.

Tidigt i morse var lavaströmmen bara 800 meter ifrån Atlanten.

Ifall den över 1 000 grader heta lavan når Atlanten med en vattentemperatur på 20 grader frigörs gaser som är hälsovådliga. Gaserna kommer att påverka både människor och djur i området, ifall de frigörs.

Uppmaningen att stanna inomhus eller att evakuera gäller främst kuststäderna runt kommunen Tazacorte.

I går återöppnade flygplatsen efter att den tvingades stänga på grund av askmoln men flygtrafiken har inte ännu återupptagits helt. Många lokala flygbolag ställer fortsatt in avgångar med anledning av utbrottet.

Vulkanutbrottet har hittills begravt över 500 hus i lava och tvingat över 6 000 personer att lämna sina hem. Hittills har ingen dött till följd av utbrottet.

Källor: Reuters, AP