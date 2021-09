Basketlöftet Max Besselink lämnar USA och återvänder till Finland – spelar för BC Nokia i ligan

Ett av Finlands allra största basketlöften Max Besselink återvänder till Finland för spel i BC Nokia i basketligan. Besselink skulle ursprungligen ha spelat universitetsbasket i USA för Santa Clara, men valde att satsa på den finländska ligan i stället.

Besselink är ett av de allra största framtidsnamnen inom finländsk basket. Han gick sommarskola i Santa Clara men valde ändå bort möjligheten att spela i universitetsserien.

– Max beslöt att fokusera totalt på basket. Han njöt av basketen i universitetet men inte av studierna. College är inte för alla, kommenterade BC Nokia tränare Greg Gibson i BC Nokias pressmeddelande.

Förra säsongen spelade det 19-årige finlandssvenske storlöftet för Helsingforsklubbarna Seagulls och HNMKY. Under sin debutsäsong i ligan snittade han 6,8 poäng och 3,9 returer per match i Seagulls. Under våren bytte han till sin fostrarförening HNMKY på den näst högsta nivån, där han noterades för 21,8 poäng och 9,7 returer per match.

– Max har en otrolig potential. Vi ser honom som en framtida spelare på hög europeisk nivå eller ännu längre. Vi är lyckliga över att få hjälpa honom i hans utveckling. Han tillför en hel del energi till vårt lag, och jag är verkligt ivrig över att få honom med i truppen, kommenterar Nokias tränare Greg Gibson.

Från en riktig basketfamilj

Max Besselink kommer från en riktig basketfamilj. Pappan Gerry kommer från Kanada och spelade i den finländska ligan på -90-talet. Den finlandssvenska mamman Nina har två FM-guld, och systern Maria har spelat universitetsbasket i USA. Brodern Michael Besselink spelar också han för BC Nokia trots att han för tillfället saknas från spelartruppen på grund av personliga orsaker.

Bildtext Ändrade planer för storlöftet Besselink. Bild: Mikko Koski / Yle

Max Besselink har spelat fem ungdomslandskamper, och han fick också debutera i herrlandslaget i sommarens match mot Tjeckien.

BC Nokia inleder basketligan på lördag med hemmamatch mot KTP-Basket.