Raseborgs sommarteater skakar om sommaren 2022 med Elvis-inspirerad musikal

Musikalen All Shook Up spelas sommaren 2022 på Raseborgs sommarteater. Pjäsen baserar sig på 25 sånger av Elvis Presley och också löst på Shakespeares Trettondagsafton.

Det blir en fartfylld musikal som fyller Raseborgs sommarteater 2022. All Shook Up hade sin urpremiär på Broadway 2005.

Musikalen utspelar sig 1955. En främmande man med gitarr kör med sin motorcykel in i en liten stad, och sedan är inget sig mera likt.

På scenen i Snappertuna kommer det att svänga om till Elvis Presleys musik, men storyn baserar sig löst på Shakespeares Trettondagsafton.

Enligt ett pressmeddelande från Västnyländska ungdomsringen ska musikalen ha premiär 30.6.2022 och spelas totalt 20 gånger.

Mera för vuxen publik

Som regissör fortsätter Riddo Ridberg, som i år regisserade Peter Pan på Raseborgs sommarteater.

"Jag blev glad att bli tillfrågad även för nästa sommar och det ska bli roligt att ta sig an den musikspäckade pjäsen All Shook Up", konstaterar Ridberg i pressmeddelandet

Vice ordförande Leif Wikström från Västnyländska ungdomsringen säger att musikalen riktar sig till en mer vuxen publik, men han tror att alla åldrar dras med i stämningen.

"Det är medryckande och glatt, de flesta känner igen åtminstone någon sång av Elvis", säger Wikström.

Vill du vara med på scen kan du redan nu anmäla ditt intresse till föreningen. Främst behövs personer i vuxen ålder. Uttagningarna till pjäsen ordnas i januari 2022.