Finländarna beställer prylar på nätet som aldrig förr – Posten börjar dela ut paket på lördagar på över 100 orter

Posten förutspår en ovanligt livlig pakettrafik fram till slutet av året. För att klara av rusningen går man från att dela ut paket i de 12 största städerna på lördagar till lördagsutdelning på över 100 orter.

Under de livligaste veckorna levererar Posten över två miljoner paket. Paketutdelningen väntas öka under de kommande månaderna. Många beställer julklappar via nätet och Black Friday ökar också mängden paket i rullning.

Från och med nu på lördag, 2 oktober, breddar Posten sin verksamhet och börjar dela ut paket på lördagar i fler områden.

"Näthandeln fortsätter växa och konsumentbeteendet har förändrats permanent. Vi förbereder oss på slutårets paketsäsong genom att påbörja lördagsleveranserna redan nu. Vi tror att årets siffror kommer att slå fjolårets rekord, säger Postens affärsverksamhetsdirektör Tommi Kässi i ett pressmeddelande.

Lördagsleveranserna pågår ända fram till jul. Här kan du läsa vilka orter det gäller.

"Många handlar på lördagar, och det är lätt att hämta ut sina webbköp på samma gång. Med veckoslutsleveranserna kan också nätbutikerna förbättra sina leveranstider och öka kundnöjdheten", säger Kässi.

Posten uppmuntrar: Hämta era paket i tid

Postens statistik visar att över 60 procent av alla nätbeställningar som levereras till automater hämtas ut under samma veckoslut.

En del väntar ändå med att hämta ut paketen, men Posten uppmuntrar alla att ta hem sina paket så snabbt som möjligt – annars blir automaterna överfyllda och nya paket får inte plats.

Posten har ökat andelen serviceställen i takt med att paketleveranserna blivit fler. Posten har under det senaste året lagt till 400 fler paketautomater och inför julen öppnar man också flera popup-uthämtningsställen.

Uppåt för Posten – näthandeln innebär fler paketautomater och nu ska de placeras utomhus Posten levererade 17 miljoner paket i april-juni.

Söndagsleveranser efter Black Friday i stora städer

Köpdagen Black Friday, som i år infaller fredagen den 26 november, ökar näthandeln och Posten tillämpar sin verksamhet efter det.

Posten kommer i samband med Black Friday också att leverera paket på söndagar på en del orter. Söndagsleveranserna fortsätter några veckor framöver, under totalt fyra söndagar: 28.11, 5.12, 12.12 och 19.12.

Söndagsutdelningarna görs i huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors, Björneborg, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Uleåborg och Seinäjoki.