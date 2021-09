Britney Spears ett steg närmare frihet – pappan tas bort som förmyndare omedelbart

Britney Spears omsusade 13 år långa förmyndarskap kan snart komma till ett slut. En domstol i Los Angeles har på onsdagen beslutat att pappan avlägsnas som förmyndare. Britney har kallat förmyndarskapet "skadligt" och sagt att pappan missbrukat sin roll.

Domstolen konstaterade att James "Jamie" Spears fråntas rollen som förmyndare eftersom överenskommelsen "återspeglar en giftig miljö". Beslutet kommer några månader efter att sångaren bett om att pappan ska tas bort från förmyndarskapet.

– Den nuvarande situationen är oförsvarlig. Situationen kräver att James Spears stängs av från uppdraget och ska lämna över tillgångar från förmyndarskapet omedelbart, konstaterade domaren efter att ha hört bägge parter.

Britneys pappa ansökte om att sätta dottern under ett tillfälligt förmyndarskap i februari 2008 efter att Britney haft en rad sammanbrott. Sommaren 2019 bad han om att göra förmyndarskapet permanent och då fick han mer kontroll över Britneys ekonomi och liv.

Borttagandet av pappan som förmyndare är första steget i processen att avsluta förmyndarskapet helt och hållet. Den 12 november ska domstolen avgöra om Britney blir en fri kvinna, det vill säga om förmyndarskapet ska ta slut.

Britney får nu en tillfällig revisor som förvaltar hennes ekonomi och egendom.

Advokaten: "Britney har levt i en mardröm" – intygar att allvarligare konsekvenser väntar för pappan

Britney har sedan början varit kritisk till pappans roll som förmyndare, men att få bort honom har varit svårt eftersom sångaren inte fått välja en egen advokat under förmyndarskapet.

I juli i år fick sångaren ändå rätten att välja en egen advokat och valet föll på Mathew Rosengart. Efter 77 dagar som Britneys advokat har han lyckats uppfylla sångarens 13 år långa önskan: Att få bort pappan som förmyndare.

– Britney har levt i en mardröm som varat i över ett decennium, en kafkamardröm som iscensatts av hennes pappa och andra, säger Rosengart. Med "kafkamardröm" (eng. kafkaesque nightmare) refererar han till Franz Kafkas verk om den lilla hjälplösa människan som förgäves försöker finna sig tillrätta i oöverskådliga byråkratiska komplex.

Bildtext Britney har följts av paparazzi under hela hennes karriär, vilket enligt henne och nära personer till henne tärt hårt på hennes mentala hälsa. Bild: /All Over Press

Rosengart intygar att "ännu allvarligare konsekvenser" väntar för Britneys pappa för hans "misskötsel under förmyndarskapet". Rosengart beskriver pappan som en "elak och giftig man som missbrukat sina rättigheter".

– Det här är vad min klient vill, vad min klient behöver och vad hon förtjänar, säger Rosengart.

Britney Spears i rätten: "Jag vill ha mitt liv tillbaka"

Häftiga anklagelser mot pappan – han ska bland annat ha buggat hennes sovrum, polisen kan bli involverad

Jamie Spears roll som förmyndare har länge beskrivits som kontroversiell. Han har både varit "conservator of state" och "conservator of the person", vilket betyder att han ansvarat både för hennes ekonomi och egendom, samt personliga beslut såsom hälsa och karriär.

Britney har i uttalanden sagt att flera beslut som pappan fattat har varit skadliga. Hon har uppgett att han bland annat hindrat henne från att skaffa barn och tvingat henne att ta medicin för depression.

Under de senaste dagarna har flera dokumentärer om förmyndarskapet släppts. I en av dem, gjord av tidningen New York Times, uppger källor att pappan övervakat Britney med avlyssningsinstrument i hennes sovrum. I en annan dokumentär av Netflix visar läckta dokument att Britney konstaterades sjuk och oförmögen att fatta beslut, men samtidigt jobbade hon fullt ut.

Bildtext Polisen kan komma att utreda James "Jamie" Spears roll under förmyndarskapet, likaså flera andra personer som varit en del av förmyndarskapet. Bild: Valeria Macon / AFP / Getty Images

Britney själv har sagt att pappan tvingat henne att jobba och ta medicin och hotat med att hon inte får träffa sina barn om hon inte gör som han säger.

Britneys advokat Rosengart anser att bland annat dessa påståenden måste utredas av polis. En brottsutredning kan bli aktuell – det har till och med varit tal om att FBI kan bli involverade.

– Anklagelserna i dokumentären visar hur Britneys pappa invaderat hennes integritet på ett skrämmande vis, säger Rosengart.

Jamie har nekat till alla anklagelser och sagt att allt han gjort varit inom ramarna för förmyndarskapet.

Glädjerus bland fans – Britney har ännu inte kommenterat beslutet

Britney har själv ännu inte kommenterat domstolens beslut och hon var inte heller på plats i rätten. Drygt 100 av hennes fans hade däremot samlats utanför domstolen i Los Angeles och de firade den nya vändningen i fallet. De har under åratal under hashtaggen #FreeBritney krävt att förmyndarskapet ska avslutas.

– Jag är så exalterad för vad hon kan göra under resten av sitt liv, säger ett fan som nyhetsbyrån AP talat med.

Fansen sjöng hitlåtar av Britney såsom Toxic och Baby One More Time. Många av dem höll upp skyltar med bland annat texten "Jail Jamie", alltså "fängsla Jamie" på svenska.

Bildtext Britney har vägrat uppträda under de senaste åren på grund av pappans roll som förmyndare. Bild: /All Over Press

Också kändisar har reagerat på nyheten med glädje, bland annat popikonen Cher.

– Jag är mer än glad för henne. Välsigne vår superstjärna, skriver hon på Twitter.

Bildtext Britney slog igenom i slutet på 90-talet. Bild: dpa picture alliance / Alamy/All Over Press

Pappan har betalat miljoner i lön till sig själv under åren

Britneys advokat har anklagat Jamie för att skjuta upp ett avslutande av förmyndarskapet till finansiell nytta för sig själv. Läckta dokument i Netflixdokumentären Britney vs. Spears visar att Jamie mellan åren 2013–2018 lyft en lön på 16 000 amerikanska dollar i månaden för sin roll som förmyndare, medan han gett Britney en månadspeng på 8 000 euro.

Dokument visar att pappan och andra som haft en roll i förmyndarskapet, bland annat advokater och läkare, gagnats finansiellt av förmyndarskapet. Parterna ska ha fått miljontals dollar i lön under dessa år.

Bildtext Britneys fans har länge fört kampanjen #FreeBritney. Bild: AOP

Enligt experter är det ovanligt att en familjemedlem fungerar som förmyndare, och överlag har Britneys förmyndarskap setts som märkligt eftersom personer under förmyndarskap sällan jobbar. Britneys advokat har dessutom sagt att pappans alkoholism och "annan trauma från Britneys barndom" gjort att han aldrig varit lämpad som förmyndare.

