Boxaren Eva Wahlström har designat årets Rosa band – Tongåvan är med i insamlingen

I år har Cancerstiftlesen som mål att samla in 3,5 miljoner via insamlingen Rosa bandet. Pengarna går inte bara till bröstcancerforskning, såsom de gjort tidigare år, utan till forskning av alla cancerformer. Tarmcancern ökar i västvärlden och i år fokuserar insamlingen Rosa bandet just på den cancerformen.

I Finland har vi internationellt framstående forskare på toppnivå inom cancerforskning, men forskarna är oroade för den fortsatta finansieringen.

Det primära målet med forskningen är att se till att patienterna får tillgång till så högklassiga behandlingar som möjligt, så snabbt som möjligt och så nära hemmet som möjligt.

Bildtext Vi borde ha mycket grönsaker, frukt och bär i vår kost. Bild: Yle/Minna Mäkelä

"Sex knytnävar grönsaker och frukt skyddar mot tarmcancer"

Varje år diagnostiseras 3500 nya tarmcancerfall. Den cancerformen leder till mer än 1300 dödsfall årligen.

Pia Österlund är onkolog och professor i tarmcancer, och hon berättar att vården av tarmcancer har gått framåt mycket under de senaste 25 åren som hon varit med i tarmcancerforskningen.

Österlund säger att tarmcancern går hand i hand med vår västerländska livsstil. Vi borde äta mindre rött kött. Dessutom borde vi äta betydligt mer grönsaker, frukter och bär.

– Vi borde äta sex knytnävar grönsaker, frukter och bär varje dag för att få i oss tillräckligt med fibrer, poängterar hon.

I en tredjedel av alla tarmcancerfall känner man inte till orsaken, i en tredjedel beror den på ärftliga faktorer och en tredjedel beror på vår västerländska livsstil.

Bildtext Pia Österlund är onkolog och professor i tarmcancer. Bild: Camilla Andelin

Samtidigt berättar hon att vi i Finland har färre tarmcancerfall jämfört med våra nordiska grannländer.

– Vi äter gröt, rågbröd och dricker mjölk, och de är faktorer som skyddar mot tarmcancer, säger hon.

Med tanke på patientens prognos är det mycket viktigt att cancern diagnostiseras i ett tidigt skede.

I början av nästa år inleds screening av tarmcancer, vilket kommer att leda till att allt fler tarmcancerfall upptäcks i ett tidigt skede.

"Min pappa dog i cancer, därför ville jag vara med i kampanjen"

Världsmästaren i proffsboxning Eva Wahlström står för designen av årets rosa band - både bröstnålen och armbandet.

Hon har erfarenhet av att mista en nära anhörig till cancer - hennes pappa dog i magcancer för några år sedan.

Men hon ville göra det nya rosa bandet brokigt och spralligt och fullt av glada färgstänk.

– Det står för livsglädje, gränslöshet och visar hur man spränger gränser. Vi kör för fullt så det bara stänker om, säger hon.

Wahlström lade av med sin proffskarriär som boxare för ett och ett halvt år sedan. Redan under boxningskarriären studerade hon konst och fortsätter att studera som bäst.

– Många har åsikten att en idrottare är idrottare hela sitt liv men varför skulle inte jag kunna vara idrottare och konstnär och mamma, ja, vad som helst? Vem som helst kan vara vad som helst.

Bildtext Cancerforskning är viktigt för att bekämpa cancer. Bild: Yle, Akuutti

7 miljoner euro till cancerforskningen varje år

Insamlingen Rosa bandet anordnas av Cancerstiftelsen, som är den största privata finansiären av cancerforskning i Finland.

Cancerstiftelsens medel kommer enbart från donationer – från både privata donatorer och företag.

Cancerstiftelsen beviljar varje år över sju miljoner euro i stipendier till forskare och forskningsprojekt.

Sedan år 2003 har Cancerstiftelsen genom Rosa bandet samlat nästan 17 miljoner euro till förmån för cancerforskning och rådgivningsstjänster.

Insamlingen startar i Tongåvan i Yle Vega fredagen den 1.10.2021 kl 19:22.