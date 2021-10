Vega ❤️ 80-talet – vi vill höra dina minnen och favoritrocklåtar från 1980-talet

På onsdag kväll klockan 17.30–21 dammar Vega av spandex-brallorna, fönar hårmanen och bjuder på massor av rock-hittar från 1980-talet. Vi lirar tunga klassiker som Pour some sugar on me, Sweet child o'mine, Jump, Livin' on a prayer och Back in black. Men vi ger också utrymme åt lite mindre, men betydande pärlor under de tre och en halv oktan-osande timmarna!

Under specialkvällen bjuder vi på intervjuer med folk som var med då det begav sig, både som artister och andra profiler.

Men mest plats på scenen ger vi förstås åt musiken! Vilka är dina minnen från 1980-talets rockmusik? Lyssnade du på c-kasetter, LP-skivor eller var det live-spelningar som gällde?



Skriv in dina egna nostalgiska minnen, så spelar vi just din egen låt. Och så räknar vi ner lyssnarnas egen topplista, rösta nednför på din favorit.

I studion finns Peter Fahllund och Jukka Isojoki.