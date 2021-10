Fiskar kan ha anat vulkanutbrottet redan för flera månader sedan – nu växer La Palma så det ryker om det

Det kanske inte låter som mycket, men det är sällan en ö växer med en halv procent i areal på bara ett par dagar. Det har hänt med La Palma den här veckan.

Det är snart två veckor sedan vulkanen Cumbre Vieja fick ett utbrott på Kanarieön La Palma. Utbrottet pågår fortfarande och lavan har nått havet.

För människor kom utbrottet som en liten överraskning, men det verkar som om någon ändå kunde ana sig till utbrottet redan långt i förväg.

Fiskare på La Palma blev förvånade redan för några månader sedan då det plötsligt var ont om fisk i vattnet runt ön.

Den spanska tidningen El Mundo har intervjuat en fiskare som äntligen ser en möjlig förklaring till att hans inkomstkälla hade simmat sin kos.

– Fiskarna måste ha märkt vulkanen, säger Nicolás San Luis, fiskare i byn Tazacorte på La Palma.

En naturfenomen fångade San Luis uppmärksamhet redan tidigare i år, men då hade han ingen aning om vad det berodde på.

– Vanligtvis är havsvattnet varmt vid ytan och svalare längre ner. Nu var det raka motsatsen, det var varmt vid ytan, och ännu varmare längre ner.

Enligt en oceanograf som norska NRK har intervjuat är det mycket möjligt att fiskar kan ha reagerat på temperatur, ljud och vibrationer och därför sökt sig till en tryggare plats långt innan människor förstod att det vara fara å färde.

En utveckling som pågått i miljontals år

En annan kuriositet som vulkanen Cumbre Vieja har gett upphov till är att ön La Palma har vuxit i storlek. Sedan lavan nådde havet har den gett upphov till en landtunga i form av ett D vid öns västra kust.

På onsdag kväll hade D:t redan en yta på 338 hektar, enligt det EU:s jordobservationsprogram Copernicus. I och med att La Palma sedan tidigare har en yta på cirka 700 kvadratkilometer, så har öns yta hittills vuxit med ungefär 0,5 procent.

För öar som La Palma är det ändå inget nytt, stora delar av ön har kommit till just tack vare lava som har brett ut sig under och över havet under de senaste 3–4 miljoner åren.

Källor: AP, Reuters, NRK, El Mundo