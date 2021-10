Scarlett Johansson och Disney har nått en överenskommelse i tvisten om Black Widow-filmen – nu överväger också många andra toppskådespelare att vidta hårdare åtgärder

Scarlett Johanssons agerande kan komma att ha stort inflytande på framtida lönediskussioner mellan skådespelare och filmstudior. Redan nu verkar flera toppskådespelare fundera på att vidta liknande åtgärder.

Hollywood-skådespelaren Scarlett Johansson och Disney har nått en överenskommelse i tvisten om Black Widow-filmen som kom ut i juli i år, rapporterar bland annat The Hollywood Reporter.

Johansson, som spelar huvudrollen i filmen, stämde Disney Studios för att ha brutit mot det kontrakt som gjorts med Johansson gällande publiceringen av filmen.

– Jag är glad över att våra meningsskiljaktigheter nu är lösta. Jag är otroligt stolt över det arbete vi gjort tillsammans genom åren och har verkligen njutit av vårt kreativa samarbete, säger Johansson.

Hon tillägger också att hon ser framemot ett framtida samarbete med Disney.

Även Disney Studios talesperson Alan Bergman verkar nöjd med situationen.

– Jag är mycket nöjd med att vi kunnat komma fram till en ömsesidig överenskommelse gällande Black Widow. Vi uppskattar det Scarlett Johansson har att ge Marvels filmuniversum.

I juni meddelade Disney om en ny film som baserar sig på det populära Tower of Terror-spöktåget i nöjesparken Disney's Hollywood Studios. Scarlett Johansson kommer både att spela huvudrollen och att fungera som producent för produktionen.

Bildtext Scarlett Johansson krävde en tilläggsbetalning på 80 miljoner dollar för filmen. På vilken summa förhandlingarna slutade framkommer inte. Bild: Marvel Studios 2021

Vad handlar tvisten om?

Black Widow är en av de nyaste filmerna i Marvels filmuniversum och även den första egna filmen för huvudkaraktären Black Widow, som är en del av Avengers-superhjältegruppen.

Enligt Scarlett Johansson kom hon tillsammans med Disneys dotterbolag Marvel Entertainment överens om att Black Widow skulle ha premiär endast på bio och att Johanssons inkomster främst baserar sig på biljettintäkterna från biograferna.

Som ett resultat av coronapandemin valde Disney ändå att vid sidan om biopremiären även publicera filmen i sin strömningstjänst Disney+, vilket enligt Johansson inte motsvarar det kontrakt hon gjort med bolaget.

Under premiärhelgen fick Black Widow in 80 miljoner dollar i biljettintäkter i USA och 78 miljoner dollar utomlands. I Disney+ steg intäkterna till 30 miljoner dollar. Hittills har Black Widow fått in 379 miljoner dollar (kring 327 miljoner euro) i intäkter.

Johansson fick 20 miljoner dollar i intäkter för filmen och enligt källor i skådespelarens närkrets krävde hon i stämningen ytterligare 80 miljoner dollar.

Inga exakta detaljer om överenskommelsen med Disney har publicerats, så vilken summa det slutligen handlar om är oklart.

Kan påverka de stora filmstudiornas framtida val

Lönetvister mellan skådespelare och filmstudior är inte ovanliga, men enligt The Hollywood Reporter leder de sällan till offentliga diskussioner och ännu mer sällan till stämningar.

I och med Johanssons fall har emellertid fler toppskådespelare visat intresse för att ta till hårdare åtgärder i fråga om lönediskussioner, enligt The Hollywood Reporter.

Scarlett Johansson fick under stämningsprocessen mycket stöd av sina kollegor inom branschen. Bland annat skådespelarna Jamie Lee Curtis och Elizabeth Olsen har offentligt stått på Johanssons sida.