Australien öppnar sina gränser i november för första gången under pandemin – internationella turister får ännu vänta

Från och med november öppnar Australien sina gränser. Landet har haft bland de strängaste inresereglerna i världen sedan pandemin bröt ut i mars 2020, där man till och med förbjudit de egna medborgarna att lämna landet. Internationella turister får ändå vänta en stund till.

I november kan alltså vaccinerade australier resa utomlands, förutsatt att vaccinationstäckningen bland befolkningen över 16 år är 80 procent eller mer i delstaten man bor i.

Under pandemin har det krävts en särskild orsak för att resa utomlands. Turism har inte godkänts som orsak, och de enda som inte omfattats av reseförbudet är regeringsanställda och människor som arbetar inom samhällsviktiga branscher.

Strategin med att stänga gränserna har fungerat i fråga om att hålla coronaviruset i schack, men det har också splittrat familjer.

Det är dags att ge australierna sina liv tillbaka ― Premiärminister Scott Morrison

Hundratusentals australier har missat sina släktingars bröllop och begravningar - eller inte fått träffa sina barn och barnbarn.

– Det är dags att ge australierna sina liv tillbaka, sa premiärminister Scott Morrison.

Delstaten New South Wales blir sannolikt den första delstaten som kommer över 80-procentsspärren, vilket innebär att Sydneys flygplats sannolikt är den första att öppna för internationellt resande, enligt Morrison.

– Vi har räddat liv, vi har tryggat folks levebröd. Nu måste vi arbeta tillsammans för att se till att livet kan återgå till det normala, sa han.

Kortare karantän för vaccinerade

Endast ett visst antal australiska medborgare får resa hem varje vecka, det här för att inte trycket på landets karantänhotell ska bli för stort. Det har lett till att omkring 45 000 människor är strandade utomlands.

Efter att de nya resereglerna träder i kraft i november gäller kvoten på hur många som får resa in i landet bara dem som inte är fullt vaccinerade, och de ska fortsatt checkas in på ett karantänhotell för två veckor då de kommit in i landet.

De som däremot har fått två vaccindoser får sitta i karantän hemma, och karantänens längd är då en vecka i stället för två.

Oklart när turister kan besöka Australien

När Australien åter välkomnar internationella turister är fortfarande oklart.

– Vi arbetar för ett helt karantänfritt resande för vissa länder, såsom Nya Zeeland, så fort det anses vara säkert, sa Morrison.

Australien ingick i en resebubbla med Nya Zeeland innan coronavirusets mer smittsamma deltavariant fick fotfäste i Sydney i juni, och nu tillåts inte resor mellan länderna.

Fortfarande är tre storstäder nedstängda med anledning av deltaviruset, det gäller Sydney, Melbourne och Canberra.

Australiens noll covid-strategi som innebär snabba nedstängingar i försök att tygla viruset har hittills fungerat rätt bra. Hittills har landet med cirka 25,7 miljoner invånare rapporterat strax över 107 000 coronafall och omkring 1 300 dödsfall.

