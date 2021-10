Katastrof för Kalle Rovanperä i Jyväskylä – se hur hemmahoppet kraschar in i en grushög: ”Hade inget som helst grepp”

Kalle Rovanperäs dröm om en seger i hemmarallyt i Jyväskylä gick i kras under den tionde specialsträckan. Rovanperä tappade kontrollen över bilen som sladdade via diket in i en stor grushög. Han låg på fjärde plats då olyckan var framme.

Rovanperä berättar till Yle Urheilu att hans bil högg fast i diket strax innan kraschen.

– Det ledde till att jag var tvungen att hålla gasen i botten, för annars skulle vi ha kört rakt in i några träd. Då vi kom upp på vägen igen var bilen snett över vägen och jag hann inte korrigera det. Färden slutade i grushögen.

– Vi tog kurvan helt normalt, absolut inte i för hög hastighet. Jag såg att en del andra förare hade snarlika problem som vi.

Rovanperä hade tappat terräng till täten under dagens första specialsträckor och klagat på uselt väggrepp.

– Det är en överlevnadskamp. Bilen sladdar hela tiden, det är helt galet. Vi har inget som helst grepp om vägen, konstaterade han efter den åttonde specialsträckan.

Esapekka Lappi är det stora hemmahoppet

Kalle Rovanperäs krasch innebär att Esapekka Lappi är bästa finländare i sammandraget. Lappi är fyra och har tappat 33 sekunder till täten. Han kommer dock sannolikt att kompenseras med ett antal sekunder i och med att han var tvungen att bromsa in rejält på grund av Rovanperäs missöde.

– Vi blev varnade i god tid och saktade in. Jag hoppas att vi får tillbaka den tid som vi förlorade på grund av det. Synd att Kalle kraschade, sade Lappi.

Tidigare under dagen hade Lappi betonat att han var tvungen att köra med tungan rätt i mun.

– Det skulle vara för farligt att pressa på ytterligare. Vi körde utan att göra misstag, men om vi skulle trampa på gasen ens en smula mer skulle vi hamna i sladd genast, konstaterade han efter den nionde specialsträckan.

Elfyn Evans dagens dominant

Kampen om segern är stenhård. Tättrion med Elfyn Evans, Craig Breen och Ott Tänak är inom tio sekunder från varandra.

Evans inledde dagen som trea, men walesaren har noterats för de snabbaste tiderna på samtliga specialsträckor i dag och tagit täten. Efter tio specialsträckor har han sex sekunder till godo på irländare Breen, medan esten Tänak ligger ytterligare fyra sekunder bakom.

– Ingen vits att kolla på sammandraget vid det här skedet. Marginalerna är så små att det inte finns något läge att förvalta, säger Evans.

Miss av japan – bilen i diket

Japanen Takamoto Katsuta fick också erfara de knepiga förhållandena i Jyväskylä. Toyota-föraren låg på åttonde plats då han efter en smärre miss i val av körlinje träffade en sten. Han tappade kontrollen över bilen som fastnade i ett dikesren.

Katsuta skrev ut sin frustration då han insåg att hans tävling är över.

Takamoto Katsuta kör till skogs i Jyväskylä EK8: Takamoto Katsuta pettyi rajusti, teki virheen nypyssä ja keskeytti - Spela upp på Arenan

Än värre gick det för norrmannen Oliver Solberg. Han avbröt rallyt efter en våldsam vurpa under dagens första specialsträcka.

Jyväskylärallyt fortsätter med den elfte specialsträckan senare i eftermiddag.

Jyväskylärallyt, 10/19 specialsträckor:

1. Elfyn Evans Toyota 1.09.55,8

2. Craig Breen Hyundai + 5,6

3. Ott Tänak Hyundai + 9,7

4. Esapekka Lappi Toyota + 33,3,

5. Thierry Neuville Hyundai + 53,4

6. Sebastien Ogier Toyota + 1.06,3

7. Gus Greensmith Ford +2.55,6

8. Adrien Fourmaux Ford +3.46,9

9. Teemu Suninen Volksw. +5.38,3

10. Emil Lindholm Skoda +5.44,1

Återstående program:

SS11 Kakaristo-Hassi 18,17 km, kl. 15.16

SS12 Päijälä 22,61 km, kl. 16.14

SS13 Arvaja 13,49 km, kl. 17.38

SS14 Patajoki 20,55 km, kl. 18.28

SS15 Harju 2,31 km, kl. 20.00

Söndag:

SS16 Laukaa 11,75 km, kl. 8.35

SS17 Ruuhimäki 11,12 km, kl. 9.38

SS18 Laukaa 11,75 km, kl. 11.01

SS19 Ruuhimäki 11,12 km, kl. 13.18