Rekordmånga kinesiska stridsflyg flög in i Taiwans luftförsvarszon

Ett upprört Taiwan fördömer Kina efter att nästan 60 stridsflyg flugit in i Taiwans luftförsvarszon under de senaste två dagarna.

Enligt Taiwans försvarsministerium flög först 22 jaktplan, två bombplan och ett ubåtsbekämpningsplan in i zonen i samband med folkrepubliken Kinas 72-årsjubileum i fredags. Senare på kvällen flög ytterligare 13 plan in.

Premiärminister Su Tseng-chang ser allvarligt på händelsen och säger att den hotar freden i området.

– Kina har varit stridslystet och skadat den regionala freden genom sitt trakasserande beteende, säger han.

Kränkningarna fortsatte på lördagen då 20 plan flög in i luftförsvarszonen, meddelar försvarsministeriet. Taiwans luftförsvarszon (ADIZ) är inte samma sak som Taiwans luftterritorium. Området är betydligt större och överlappar Kinas luftförsvarszon samt en del av Fastlandskina.

Allt högljuddare vapenskramlande

Att Kina tar sig in luftförsvarszonen är ingen nyhet. Kinesiska stridsflyg har så gott som dagligen flugit in i Taiwans luftförsvarszon under Xi Jinpings tid som Kinas president. Massintrång har ändå länge varit sällsynta, men under det senaste året har Kinas vapenskramlande blivit allt högljuddare.

Kina har inte kommenterat de senaste dagarnas flygningar. Tidigare har Kina motiverat dem med att landet har rätt att försvara sin suveränitet.

Kina ser Taiwan som en utbrytarrepublik, medan Taiwan vill betraktas som en suverän stat. Bara 25 länder har erkänt Taiwan som självständig stat.

Under det senaste året flög rekordmånga stridsflyg in i Taiwans luftförsvarszon, hela 380 stycken. Det rekordet har man redan spräckt för i år. Under år 2021 första nio månader har över 500 plan flugit in i luftförsvarszonen.

Källor: AFP, STT, Yle, Reuters