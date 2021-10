Coronaviruset sprids bland nyanlända gästarbetare – som mest över hundra smittade i smittkluster

Flera smittkluster har uppstått bland gästarbetare som nyligen anlänt till Finland, meddelar Institutet för hälsa och välfärd. Enligt institutets forskningsprofessor Hannu Kiviranta har man som mest konstaterat över hundra sammankopplade fall.

För det mesta handlar det ändå om kluster på ett tiotal personer. Smittklustren har upptäckts på byggarbetsplatser och skeppsvarv i huvudstadsregionen och längs sydvästkusten, säger Kiviranta.

Institutet uppger att coronaviruset spridit sig eftersom gästarbetarna ofta bor i gemensamma boenden och åker i gemensamma transporter. Det här gör det svårt bryta smittkedjorna och ordna passande isolerings- och karantänutrymmen.

En del av de smittade får sjukhusvård eller intensivvård.

Gästarbetare borde erbjudas vaccin

Enligt Kiviranta kunde man hindra smittspridningen genom att höja vaccintäckningen bland gästarbetarna. Kommunerna ansvarar för vaccinationerna och många av dem har redan vaccinerat gästarbetare som befunnit sig i Finland en längre tid. Vaccineringarna av dem har ökat i takt med att tillgången på vaccin förbättrats.

THL påminner om att det ligger på arbetsgivaren bord att se till att arbetsplatsen är trygg för arbetstagaren. Man kan till exempel se till att arbetsförhållandena är trygga för arbetstagarna genom att uppmuntra dem att coronavaccinera sig och gå på coronatest om de har minsta symtom.

Det effektivaste sättet att stoppa smittkluster är genom effektiv coronatestning på arbetsplatsen, uppger institutet. Enligt Kiviranta är det också viktigt att de som smittas av coronaviruset hjälper myndigheterna utreda saken genom att till exempel berätta vem de haft kontakt med samt följa karantänsreglerna.

Under det senaste dygnet har 583 coronafall konstaterats i Finland. Antalet nya coronafallen verkar öka igen. Under de senaste två veckorna har 6 716 nya fall konstaterats, vilket är över 700 fler än under den föregående tvåveckorsperioden.

Källa: STT