Huvudrollsaktuella Alexander Wendelin: “Jag bestämde mig genast efter första sommaren på Lurens att jag vill bli skådespelare"

När Wendelin tog emot sin första stora huvudroll som 15-år gamla Christopher tänkte han inte så mycket på ansvaret som ligger i att spela en pojke med autism. Men förra hösten började han tänka på saken i samband med att Kansallisteatteri skulle sätta upp pjäsen Allt om min mamma och det blev debatt om en cisman får spela en transkvinna.

Lovisabördige Alexander Wendelin spelar huvudrollen i pjäsen Den besynnerliga händelsen med hunden om natten som hade premiär på Lilla Teatern i Helsingfors den andra oktober.

- Jag har varit jättenervös för det stora ansvaret som kommer med en huvudroll, säger han.

Men pjäsen har fått fina recensioner och det gör Wendelin lättad.

Wendelin spelar Christopher som anklagas för att ha dödat grannens hund. När pjäsen börjar är Christopher 15 år, tre månader och två dagar gammal.

Christopher är modig och ärlig. Han gillar matematik och tycker om att sköta sin råtta Toby. Han är intresserad av yttre rymden och trivs bäst ensam. Han har svårt att förstå sarkasm och vill inte att någon ska röra vid honom.

Wendelin berättar om sin nya roll och det stora ansvaret i en intervju för Yle Östnyland. Lovisabördige Alexander Wendelin om sin huvudroll på Lilla Teatern: "Jag har varit jättenervös över ansvaret" - Spela upp på Arenan

Har jag verkligen rätt att spela en pojke med autism?

Pjäsen grundar sig på boken The Curious Incident of the Dog in the Night-Time av Mark Haddon.

När Wendelin tog emot rollen, som är hans första stora huvudroll, tänkte han inte så mycket på det stora ansvaret som ligger i att spela en pojke med autism.

Men förra hösten då Kansallisteatteri skulle sätta upp pjäsen Allt om min mamma och det blev debatt om en cisman får spela en transkvinna, tänkte han om.

- Får jag som kan kallas “normis” spela någon som är på autismspektrumet, grubblade han över.

Wendelin berättar att han, och de andra i produktionen, under processens gång tagit försiktiga steg framåt och försökt ta väl hand om Christopher.

Pjäsen har tagits bra emot och ingen har kritiserat Wendelin för att spela sin roll fel eller missbruka sin position.

- Skulle jag förstärka stereotypier eller göra narr av autism skulle jag säker få höra om det, säger han.

Bild: Yle/ Heini Rautoma

Lurens var mitt andra hem

Alexander Wendelin har sina rötter i Lovisa, men bor nuförtiden i Helsingfors.

Besöken till själva staden där han växte upp blir inte så många längre. Mamma bor i Pernå och pappa i Borgå. När han någon gång besöker centrum känner han mest nostalgi.

Lovisanejden har ändå varit av stor betydelse för Wendelins karriär som skådespelare. När han som 12-åring för första gången, som statist, stod på Lurens scen och kände trycket och ljudet av applåderna av de hundratals handparen visste han att han hade hittat sitt drömyrke.

- Jag bestämde mig då direkt efter första sommaren att det här är vad jag vill bli - skådespelare, berättar han.

Det var en vän som introducerade honom till Lurens sommarteater. Wendelin minns tillbaka och säger att han tyckte mycket om stämningen och människorna som deltog i teaterverksamheten.

- Lurens var mitt andra hem, säger han.

Sen “övade” Wendelin på Lurens scen många somrar efter det. Efter Teaterhögskolan jobbade han på finska ungdomsteatern Ahaa-teatteri och 2020 fick han jobb på Lilla Teatern i Helsingfors.

- Jag trivs jättebra. På Lilla Teatern har vi samma familjekänsla som vi hade på Lurens och på Ahaa-teatern, berättar han.

I framtiden ser han fram emot att spela med i intressanta pjäser.

- Det är föreställningen som helheten som är det viktigaste, inte rollen, anser han.

Den besynnerliga händelsen med hunden om natten, med Alexander Wendelin i huvudrollen, spelas på Lilla teatern ända fram till slutet av år 2021.