När måndagens tidning kommer på torsdag blir Iris arg – posten testar nytt system i Grankulla och Esbo, till invånarnas förtret

Många Grankullabor vittnar om uteblivna morgontidningar i upp till flera dagar i veckan. Orsaken är ett nytt postutdelningssystem som ska tas i bruk i hela Finland. Esbo och Grankulla är först ute, men omställningen har inte skett helt smärtfritt.

– Postutdelningen brukar vara lite osäker. Under den senaste tiden har vi ungefär en gång i veckan blivit utan Hufvudstadsbladet på morgonen. När du är van att läsa tidningen till morgonkaffet skulle du alltid vilja ha den då, säger Iris Joffs.

Hon är en av flera Grankullabor som under de senaste veckorna klagat över uteblivna tidningar i Facebook-gruppen Puskaradio Grani. Det är i huvudsak tidningarna Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat som delas ut för sent, antingen senare samma dag eller ibland flera dagar för sent.

En annan tidning som Joffs blivit utan är Kaunis Grani.

– Den tidningen har inte kommit på flera månader, och den är viktig eftersom där står om allt som är aktuellt i Grankulla.

Resten av posten har Joffs svårt att uttala sig om huruvida den har kommit i tid eller inte.

– Du kan aldrig veta om du ska få post.

Visst orsakar de uteblivna tidningarna ändå huvudbry.

– Du blir arg genast på morgonen och funderar ifall det alls lönar sig att betala för en dyr tidning som du ändå inte får regelbundet, säger Joffs.

En gång fick hon till exempel måndagens tidning först på torsdag.

– Då behöver jag den inte längre.

Joffs har inte kunnat göra så mycket mer än att informera postutdelningen om de uteblivna tidningarna.

– Egentligen har vi inte fått något svar när vi ringt. De förklarar sig inte.

Ludmillas tidning uteblir flera dagar i veckan

En annan Grankullabo som också har haft problem med postutdelningen är Ludmilla Johans.

– Det har egentligen handlat om tidningarna Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat. Folk har blivit utan dem på morgnarna.

Problemet har enligt Johans pågått i över en månad. Ofta kan tidningarna utebli flera dagar i veckan.

– Vi har betalat för att tidningen ska komma och man vill ha den till sitt morgonte. Åtminstone jag lever ett sådant liv att jag inte har tid att läsa tidningen senare på dagen.

Grankullaborna har gjort vad de kan

Det både Johans och andra Grankullabor gjort åt problemet är att ringa såväl tidningarna som Posten.

– De beklagar sig och säger att Posten har stora resursproblem, de har inte folk som kan dela ut tidningarna, säger Johans.

En utebliven morgontidning kanske inte är så farligt för alla, men Johans upprör det i alla fall.

– Man blir jättesur. Värst är det när jag blir utan HBL på fredagar, när korsordet kommer. Då hinner jag inte lösa det och det är jättebittert.

Posten medveten om problemen

Hannu Riihimäki, som är regionchef på Posten, säger att de är medvetna om utdelningsproblemen.

– Vi beklagar störningarna och gör allt vi kan för att åtgärda situationen så fort som möjligt.

Orsaken till störningarna är ett nytt utdelningssystem som Posten tagit i bruk för första gången.

– Det är ett system som används i alla andra nordiska länder. Än så länge har vi bara tagit i bruk det i Esbo och Grankulla.

Det nya systemet innebär att Esbo och Grankulla är indelade i två olika områden. På jämna veckodagar delas posten ut i det ena området, och på udda i det andra. Problemet är bara att en del post, till exempel tidningar, borde delas ut varje dag.

– Då behöver vi ta hjälp av vår reservdistribution och där har arbetsmängden ökat så pass mycket att det nu råder brist på arbetskraft.

Esbo och Grankulla behöver 30 fler postutdelare

Samtidigt lider också den normala distributionen brist på arbetskraft.

– Vi har alltså lika mycket personal som förut, men nu behöver vi mer. Det nya systemet innebär en stor förändring och speciellt nu i början behöver vi mer folk.

I klartext betyder det här att det just nu finns 30 postutdelare färre i Grankulla och Esbo än vad som skulle behövas. Enligt Riihimäki gör Posten vad den kan för att råda bot på bristen.

– Vi rekryterar aktivt och kommer till exempel sätta upp ett rekryteringsstånd i Sello i Esbo. Vi försöker också styra mer personal till de områden där det förekommer mest problem.

Problemen, säger Riihimäki, har pågått sedan slutet av juli.

– Bristen på arbetskraft märktes första gången då. Det var lite innan vi tog i bruk det nya systemet. Men redan nu har vi börjat se lite ljus i tunneln. Vi är nog på väg i rätt riktning.