The Voice of Finland-stjärnan Tomas Höglund finslipar Finlands framtida artister inför MGP

MGP – Melodi Grand Prix ordnas för femtonde och sista året. Utåt är det en musiktävling för barn och unga, men bakom kulisserna är det så mycket mera än det, förklarar The Voice of Finland-stjärnan Tomas Höglund, som har varit med som coach sedan starten 2007.

– Det är en hel process man får vara med om. Barnen och ungdomarna får en inblick i allt vad det innebär att vara en artist, säger Tomas Höglund.

Processen börjar med att barn och unga skriver en låt och skickar in bidraget. Kriterierna är att låttexten ska vara på svenska, finska eller samiska och att låtskrivaren och artisten ska vara mellan 8 och 15 år.

Bland de inskickade bidragen väljer en jury ut de tio finalisterna som kommer att få vara med om lägret Camp MGP, inspelning av låten i musikstudio och förstås den stora finalen.

Och det är under den här resan som man får prova på hur det är att vara artist, menar Tomas Höglund.

– De får lektioner i sång, dans och scennärvaro. De gör korta videosnuttar, blir intervjuade och får spela in sin låt i en proffsstudio.

Höglund beskriver hela MGP-maskineriet som en fantastisk resa, som han själv får följa med på i egenskap av coach. I år blir det femtonde gången som han medverkar i produktionen.

Bildtext Tomas Höglund arbetar bland annat med sångteknik och finslipar uppträdandena tillsammans med MGP-finalisterna. Bild: Berislav Jurišić / Yle

Det här är Tomas Höglund Musiker från Jakobstad, för närvarande bosatt i Kyrkslätt. Jobbar som musiklärare i Esbo. Tog sig till semifinal i The Voice of Finland 2013. Deltog 2021 i The Voice of Finland All Stars tillsammans med sin fru Maria. Har fungerat som MGP-coach i 15 år.

Erfarenhet från The Voice of Finland i bagaget

Höglund är en rutinerad musiker och många känner igen honom från musiktävlingen The Voice of Finland. År 2013 tog han sig till semifinal, men fick nyligen chansen att återvända till programmet The Voice of Finland All Stars, där de bästa artisterna från olika säsonger medverkat.

Dessutom fick han ställa sig på scenen med sin fru Maria Höglund, som också deltagit i musiktävlingen och tagit sig till semifinal.

– Jätteroligt att bli inbjuden och dessutom att få göra det tillsammans med min fru. Vi njöt nog ännu mera den här gången.

Höglund ser också erfarenheterna av musiktävlingar som ett trumfkort i sitt coachande.

– Jag kan ösa ur min egen erfarenhet av att vara nervös och hur man ska hantera det. Jag försöker hjälpa finalisterna att vara i stunden och lära dem att njuta även om det är direktsändning och skarpt läge.

Bildtext Stämningen i produktionen är peppande och stödande, säger Höglund. Bild: Berislav Jurišić / Yle

Varierande arbete som coach

Årets finalister består av solister, duetter och band som uppträder med allt från rock och rap till pop och ballader, vilket gör Höglunds jobb väldigt varierande.

– Alla har sina egna utmaningar som de ställs inför. Med en del finalister jobbar vi främst med sångteknik och uttrycket på scenen.

Med andra ord läggs mera fokus på innehållet och tanken med uppträdandet.

– Det är det som är tjusningen med det här jobbet och uppgiften, att det är olika behov och utmaningar.

För tv-tittaren är MGP en musiktävling som är över på en dag, men för finalisterna och de som medverkar i produktionen är det något mycket större.

– Man är här tillsammans. Vi i produktionen stöder finalisterna och de stöder varandra. Vi blir som en stor familj där alla peppar och stöder varandra.

Nytt koncept 2023

Tomas Höglund som medverkat i MGP:s produktion sedan startskottet kan konstatera att det skett en enorm utveckling under de senaste 15 åren. Det som började som en musiktävling med enkel scen och dekor, involverar i dag ljus, pyroteknik och andra effekter.

– I dag kan man med bakgrund och ljus stärka innebörden och uttrycket i en sång på ett helt annat sätt än för femton år sen. Det är på en helt annan nivå.

Men nu är det dags för MGP att tacka för sig. Årets upplaga blir den sista i sin ursprungliga form.

Nästa år börjar utvecklingen av ett helt nytt koncept som riktar sig till 10–14-åringar och lanseras 2023. Precis som MGP så kommer det nya konceptet att involvera barn och unga från hela Svenskfinland.