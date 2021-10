Rockbandet Wigwams solist Jim Pembroke är död – dottern förmedlar ett sista meddelande till fansen: "Keep the Good Times Rolling"

Den brittiska musikern Jim Pembroke, som under många år influerade den finländska rockmusiken, har gått ur tiden. Han blev 75 år gammal.

På 1960-talet drog den Londonbördiga rockmusikern Pembroke flyttlasset till Finland med sin finländska flickvän. Under årens lopp hann han revolutionera den finländska rockmusiken i två betydande band. Han är främst känd som galjonsfiguren och solisten i det progressiva rockbandet Wigwam. Innan dess var han med och startade bandet Blues Section.

Utöver banden jobbade Pembroke redan i början av 1970-talet mycket i popmusikens kulisser. Han tonsatte och skrev låttexter för bland annat Hurriganes, Kojo och Riki Sorsa.

Jim Pembrokes dotter Emma Pembroke säger till Yle Uutiset att hennes pappa under den sista tiden kämpade med hälsoproblem och inte mådde bra. Han somnade rofyllt in i sin älskade frus knä i sitt hem.

– Han ville önska allt gott till alla sina vänner och "Keep the Good Times Rolling", uppger Emma Pembroke.

Artikeln är en fri översättning av Yle Uutisets Rock-yhtye Wigwamin solisti Jim Pembroke on kuollut – tytär välitti viimeisen viestin faneille: "Keep the Good Times Rolling" skriven av Paula Tiessalo. Översättning: Anna Björkqvist.