Rekordmånga kontaktade stödchatten Ärligt Talat – målet är att normalisera diskussionen kring psykisk hälsa

I dag, den 10 oktober, är det världsdagen för psykisk hälsa. I år vill organisationen Mieli, Psykisk Hälsa Finland rf, lyfta fram vikten av att tala om psykisk hälsa med unga. De vill uppmuntra folk att fråga hur andra mår.

Jannike Rosenholm handleder finlandssvenska unga på Luckans Ärligt Talat-stödchatt. I sitt arbete kommer hon dagligen i kontakt med funderingar kring psykisk hälsa.

På chattjänsten kan man diskutera allt mellan himmel och jord, men Rosenholm som är specialiserad inom krishjälp, möter ofta unga som lever med jobbiga livssituationer.

– Som professionell kan jag nog känna att: Oj här har systemet “failat” den unga, säger Rosenholm som är utbildad till både socionom och pedagog.

Bildtext Trots att Jannike Rosenholm möter mycket illamående i sitt arbete, har hon också märkt att de unga är väldigt duktiga på att identifiera känslor och utmaningar. Bild: Privat

Rosenholm anser att chatten erbjuder en plattform där de unga kan ventilera sina tankar. Man kan inte få en diagnos via chatten, men man kan få stöd i sin situation och råd om vad man kan göra för att förbättra den.

– Många gånger handlar samtal om mental hälsa inte om att lösa ett problem, utan om att finnas närvarande för en person som behöver få fundera högt över sin situation och hitta sin egen väg framåt, säger hon.

Våga tala om tankar kring psyket på samma sätt som magont

– Man kan faktiskt alltid fråga "hur mår du”, och sedan reservera tid åt att den andra får svara. Att det inte blir den klassiska "how are you" och sen fortsätter man bara, säger Rosenholm.

Precis som då man har en fysisk åkomma och ogenerat uppsöker hjälp, så borde man också våga söka sig till professionella inom mentalvården då man har problem, menar Rosenholm.

Ungdomshandledare: "att diskutera mental hälsa borde inte vara konstigare än att berätta att man har ont i magen"

– Jag vill med stora bokstäver lyfta fram att vi borde normalisera att tala öppet om det här med mental hälsa. Jag själv upplever att det att diskutera mental hälsa inte borde vara konstigare än att berätta att man har ont i magen eller värk i knät.

Rosenholm tror också det kan handla om någon sorts generationsklyfta – många äldre upplever att det ännu är lite skamligt att tala om mental hälsa.

Från 800 till 1800 chatt-inloggningar på ett år

I augusti slog Ärligt Talat sitt rekord i hur många som loggade in på chatten. Från år 2019 till 2020 ökade antalet inloggningar med 1 000, och teamet bakom chatten tror inte att trenden kommer vända. Rosenholm tror att corona-tiden kan vara är en av de bakomliggande faktorerna.

– Nu när man inte varit fysiskt i skolan, och skoltjänsterna varit överbelastade, så har man börjat söka andra sätt. Och vardagen för unga är ju annars också väldigt nätbaserad.

Bildtext Luckans Ärligt Talat är en stödchatt för unga finlandssvenska mellan 13-29 år. Unga kan chatta anonymt med en professionell handledare eller psykolog om det som den behöver stöd med.

Ämnen som diskuteras i chatten varierar mycket, och inget ämne är för litet eller för stort att ta upp. Vissa som skriver in vill tala om sina husdjur, medan andra upplever våld i hemmet eller lider av självskadetankar. Alla meddelanden är totalt anonyma och arbetarna har inte möjlighet att ingripa på ett större plan.

Den unga kan fråga vad som helst utan att behöva känna sig dum.

– Det kan kännas ganska svårt att endast erbjuda stöd via en chatt, då man helst hade visat ett empatiskt ansiktsuttryck och kanske lagt en hand på den här ungas axel som tröst, eller för att visa att det är okej att fortsätta berätta.

Trots att det endast är stöd via en skärm, finns det också fördelar med att chatta om sina bekymmer. Och det finns inga dumma frågor.

– Den unga kan fråga vad som helst utan att behöva känna sig dum. I ett klassrum så kanske det kan kännas lite pinsamt att fråga vissa grejer, man kanske tappar ansiktet framför kompisarna.

Hur ska man ställa frågor om mental hälsa?

Rosenholm vittnar om ett större behov att få bolla funderingar med någon.

– Ta alltid den unga på allvar, trots att man som vuxen kan känna igen samma problematik från din egen ungdom. Bemöt ändå alltid den unga med respekt och allvar.

Det är viktigt att skapa en accepterande omgivning, tycker hon.

– Man kan redan med småbarn i familjen införa ett sådant språk där man beklär känslor med ord och har öppna samtal.

Ärligt Talat-chatten är öppet på vardagarna mellan klockan 9–12, och 19–22. Länk till deras chatt hittar du HÄR.