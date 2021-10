Inför NHL-säsongen, del 1: Konferenserna och de bekanta divisionerna är tillbaka – här är tipsen gällande vinnare, utmanare, svarta hästar och floppar

Äntligen är NHL tillbaka till det normala – med matcher över divisionsgränserna och fyllda läktare. Hur har styrkeförhållandena förändrats inom divisionerna och vilka lag dominerar? Här är tipsen.

Från och med i höst har NHL 32 lag – välkommen Seattle Kraken! Det innebär att Arizona Coyotes flyttar från Pacific till Central och Seattle går in i Stillahavsdivisionen. För övrigt blir det en efterlängtad återgång till de gamla bekanta divisionerna och rivaliteterna – och några nyfödda.

Allt är med andra ord klart för en ny säsong i världens bästa hockeyliga! Och inte bara bästa, utan även den jämnaste. Därför är tippningarna som här följer långt, långt ifrån något att ta till banken – med några undantag. Men tji den som ger sig!

ÖSTRA KONFERENSEN

Atlantic Division

Boston Bruins, Buffalo Sabres, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Tampa Bay Lightning, Toronto Maple Leafs

Kampen om förstaplatsen i Atlantic blir en uppgörelse i solen. Förra säsongen sågs en äkta rivalitet växa fram mellan Panthers och Lightning. Därmed är plötsligt ”The Sunshine State” scenen för en duell mellan två av ligans hetaste mästarkandidater.

Tampa tog som bekant hem två Stanley Cup-titlar på lite dryga nio månader och siktar nu på att bli första lag sedan New York Islanders i början av 1980-talet att vinna tre titlar på raken. För att vinna Stanley Cup behöver man ändå inte spilla allt krut i grundserien. Kanske tvärtom.

Bildtext Tampa Bay Lightning har vunnit två Stanley Cup-titlar i rad. Bild: Getty Images

En lugn start och tillräckligt bra avslutning i grundserien var ”Bolts” segerrecept säsongen 2021 och sannolikheten är stor för att det blir samma melodi nu. Det här öppnar för att de framgångshungrande Panthers kniper förstaplatsen i grundserien.

Florida känns som divisionens enda lag med en trupp som kan utmana Tampa om vem som är bäst. Aleksander Barkovs gäng har blivit ännu bättre mellan säsongerna och de som var med i somras är revanschsugna till tusen efter den bittra playoffexiten mot just Tampa.

Främsta utmanare tippar undertecknad att trots alla frågetecken kring truppen blir Boston. Visst lämnade trotjänaren David Krejci och en annan grundpelare, Tuukka Rask, är borta tillsvidare. Men ändå: framgångskulturen är benhård och spetsen sylvass. Bruins tar tredje direkta slutspelsbiljetten.

Vänner av Toronto Maple Leafs protesterar såklart vilt mot en sådan tippning. I Leafs-landet gäller divisionens andra blåvita lag som den främsta utmanaren till regerande mästarna. Men faktum är att GM Dubas koncept allt annat än övertygar. Toronto har mycket att bevisa.

Svart häst i Atlantic blir laget som tog sig hela vägen till Stanley Cup-finalerna i fjol, och som även nu är ett stort frågetecken. Var Canadiens sommarform efter en svag grundserie ett fnattanfall, eller är ”Habs” på gång? Truppen känns faktiskt stabilare än i somras – bara inte Carey Price är borta för gott.

Bildtext Kan Carey Price och Shea Weber upprepa bedriften från förra säsongen? Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Floppvarning: Leafs moraliska ryggrad fick möjligen riktigt svårläkta skador i slutspelet som slutade med ännu en direkt exit. Ännu värre om felet visar sig vara att man i utpräglat självmedvetna Leafs helt enkelt satsat på fel hästar. Lägg till att laget faktiskt ser svagare ut än förra säsongen.

Ottawa, Detroit och Buffalo finns det inte mycket att orda om – Senators och Detroit kan i alla fall pina de övriga. Sabres... voj-voj.

Metropolitan Division

Carolina Hurricanes, Columbus Blue Jackets, New Jersey Devils, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals

Kampen om förstaplatsen kommer att gå het mellan två lagmaskiner som har Stanley Cup-fönstret öppet. New York Islanders har till och med sparkat ut fönsterkarmarna, medan Carolina Hurricanes fortfarande kämpar med att få ljusgluggen på vid gavel. Nu är gångjärnen oljade.

Islanders får gälla som knapp favorit tack vare att huset som firma Lamoriello & Trotz har planerat och skapat är vakuumtätt, står på jordbävningssäker grund och är utrustat med robusta hushållsmaskiner som klyver, mixar, tumlar, grillar och bakar. Välkommen-dörrmattan saknas.

Bildtext Inga Välkommen-dörrmattor under Islanders matcher. Bild: ©Icon Sportswire / Getty Images

Carolina i sin tur har genomgått ordentliga förändringar, speciellt nedanför blålinjen. Elitbacken Dougie Hamilton lämnade och målvaktsdepartementet är helt nytt. Å andra sidan är spelsättet, coachen och de ledande spelarna (minus Hamilton) kvar. Och de nya fejsen är inte alls dåliga.

Känns helt enkelt som att Hurricanes och Islanders har motorn trimmad och tanken full.

Utmanare om att ta den tredje direkta slutspelsplatsen i Metropolitan är lätta att rabbla upp. Fyra lag känns helt trovärdiga, men ibland måste man sticka ut hakan: Philadelphia Flyers känns som ett lag moget för att göra en stark säsong. Floppen 2021 har garanterat analyserats i detalj.

En stor orsak är Flyers topp-4-backar. Hör alltså till dem som tror på Ristolainen. Också kedjorna ser balanserade och starka ut, bara toppcentrarna Sean Couturier och Kevin Hayes är krya. Mycket hänger ändå på att keepertalangen Carter Hart kommer igen. Tror på att han pallar för trycket.

Svart häst till att pusha Pittsburgh och Washington ytterligare nedåt i divisionens hierarki är New York Rangers. Den unga och chockerande talangladdade truppen ser helt enkelt ut att vara färdig för att ”make it anywhere”. För att lyckas krävs ändå rätt coach. Tadaa: Gerard Gallant.

Floppvarning till alla som bokför hur varje mål av Aleksandr Ovetjkin minskar skillnaden till Wayne Gretzkys målrekord (han kommer inte ikapp). Washington skulle behöva nytt blod och lagfokus istället för persondyrkan. Övergött, trögt och svalt som gammalt kaffe – Capitals kan floppa kapitalt.

Bildtext Floppvarning för Capitals? Bild: AFP / Lehtikuva

Av de övriga är såklart Pittsburgh definitivt ett lag som kan få hela den här tippningen att slå kullerbytta – bara Crosby och Malkin är tillbaka från sjukstugan. Devils är inte ännu moget för framgång och Columbus genomgår dystra tider.