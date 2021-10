Mika Lintilä och nio andra EU-ministrar: Europa behöver kärnkraft i kampen mot klimatförändringen

Under den senaste tiden har kärnkraft som verktyg i kampen mot klimatförändringen varit under diskussion. Nu har ministrar i 10 EU-länder, bland dem Finland, skrivit under ett gemensamt brev där de konstaterar att kärnkraft är en av lösningarna för att minska på utsläppen och samtidigt stärka Europas energisjälvförsörjning.

Från finländskt håll är det näringsminister Mika Lintilä (C) som skrivit under brevet.

Utöver Finland har ministrar från Bulgarien, Frankrike, Kroatien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern skrivit under.

Enligt ministrarna borde kärnkraft vara en del av EU-kommissionens åtgärdspaket för hållbar finansiering och EU:s taxonomi.

"När industrin och hela samhället blir mer elektroniskt betonas vikten av den egna energiproduktionen. I Finland är kärnkraften en viktig del av den säkra försörjningen och den utsläppsfria elproduktionen. Därför arbetar vi tillsammans med andra länder för att erkänna kärnkraftens betydelse i kampen mot klimatförändringen", säger Lintilä i ett pressmeddelande.

Finlands klimatpanel: Vindkraften kommer starkt och är förmånligare än kärnkraft Elektrifieringen av samhället gör det mer sårbart.

Enligt Lintilä har man fört aktiva diskussioner om kärnkraft tillsammans med de övriga EU-medlemsländerna och EU-kommissionen.

"De stigande energipriserna i Europa understryker behovet av att bli av med fossila bränslen. Kärnkraften spelar en viktig roll här tillsammans med förnybar energi. Den EU-förordning som utarbetas måste främja och inte bromsa energiproduktion med låga utsläpp i Europa", säger Lintilä.

Ministrarna vill att Europa ska bli mer självförsörjande och inte beroende av energiförsörjning utanför EU.

Ministrarnas brev har publicerats i flera stora tidningar, exempelvis tyska Die Welt, franska Le Figaro och italienska La Repubblica.